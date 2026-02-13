Xe Nhật áp đảo danh sách bán chậm, Toyota Camry bất ngờ góp mặt

Tháng đầu năm, Ford không bán được chiếc Mustang Mach-E nào cho khách Việt. Danh sách bán chậm nhất nhiều khả năng còn có những mẫu xe của Kia gồm Morning, Soluto hay K5. Trong báo cáo bán hàng, hãng xe Hàn Quốc chỉ đề cập đến nhóm này với tên gọi "Xe khác" kèm doanh số chung 257 xe. Ảnh: Thaco, Phúc Hậu.