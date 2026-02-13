Xe Nhật áp đảo danh sách bán chậm, Toyota Camry bất ngờ góp mặt

|
Honda Civic Type R bán được một xe ở tháng đầu năm 2026. Đây sẽ là một trong 10 chiếc Civic Type R cuối cùng được Honda bán chính hãng tại Việt Nam. Giá bán 2,999 tỷ đồng cùng định vị "xe chơi" là nguyên nhân khiến doanh số Honda Civic Type R không quá ấn tượng. Ảnh: Vĩnh Phúc.
|
Toyota Corolla Altis sở hữu doanh số 6 xe trong tháng đầu năm, toàn bộ là các phiên bản thuần xăng. Những năm gần đây, mẫu sedan cỡ C của Toyota không nhận được quá nhiều sự quan tâm từ khách hàng Việt. Toyota Corolla Altis có 3 phiên bản, giá từ 725 triệu đến 870 triệu đồng. Ảnh: TMV.
|
Toyota Camry bất ngờ xuất hiện trong danh sách bán chậm khi chỉ có 16 xe đến tay khách Việt tháng đầu năm. Báo cáo cho thấy tất cả xe Toyota Camry được mua trong tháng 1 đều thuộc 2 phiên bản hybrid, hiện đồng giá 1,46 tỷ đồng. Mẫu sedan cỡ D còn có bản 2.0Q thuần xăng với giá 1,22 tỷ đồng. Ảnh: Toyota.
|
Thế hệ mới dường như chưa đủ giúp Isuzu mu-X cải thiện doanh số tại thị trường Việt. Mẫu SUV cỡ D của Isuzu bán được 30 xe trong tháng đầu năm, đứng thứ tư danh sách bán chậm. Năm phiên bản Isuzu mu-X có giá từ 928 triệu đến 1,269 tỷ đồng. Ảnh: Isuzu Việt Nam.
|
Trong số 32 xe Toyota Alphard mà khách Việt chọn mua trong tháng đầu năm có 23 xe thuộc bản hybrid và 9 xe bản thuần xăng. Mẫu MPV cỡ lớn được nhập khẩu Nhật Bản, giá lần lượt 4,415 tỷ và 4,41 tỷ đồng. Ảnh: Phúc Hậu.
|
Suzuki Jimny sở hữu doanh số 37 xe ở tháng đầu năm 2026. Tương tự Honda Civic Type R, SUV địa hình cỡ A của Suzuki nhập khẩu Nhật Bản với định vị như một mẫu "xe chơi", do đó doanh số không phải là điểm mạnh. Suzuki Jimny ở Việt Nam là bản 3 cửa, giá khởi điểm 789 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.
|
Suzuki Swift quay trở lại thị trường Việt với hệ truyền động hybrid, tuy nhiên doanh số vẫn chưa thể ở mức ấn tượng. Trong tháng 1, Suzuki Swift bán được 37 xe cho khách hàng Việt Nam. Mẫu hatchback cỡ B có một phiên bản, giá 569 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.
|
Biến thể Prado của Land Cruiser ghi nhận doanh số 47 xe ở tháng đầu năm mới. Mẫu SUV địa hình từng có giai đoạn khan hàng, đội giá sau khi ra mắt bản mới hồi năm 2024. Toyota Land Cruiser Prado nhập khẩu Nhật Bản, hiện có 2 phiên bản với giá từ 3,46 tỷ đồng. Ảnh: TMV.
|
Thêm một sedan cỡ C góp mặt trong danh sách bán chậm. Hyundai Elantra sở hữu doanh số 57 xe, về cơ bản vẫn là thành tích bán hàng không quá thua kém so với cùng kỳ năm ngoái. Bốn phiên bản Hyundai Elantra ở Việt Nam có giá 579-769 triệu đồng. Ảnh: TC Motor.
|
Toyota Avanza Premio bán được 69 xe ở tháng đầu năm, là cái tên "chốt sổ" danh sách 10 ôtô bán chậm nhất thị trường Việt. MPV cỡ nhỏ của Toyota thường xuyên nhận ưu đãi, tuy nhiên chưa thể cạnh tranh doanh số với các đối thủ mạnh như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross. Hai phiên bản Toyota Avanza Premio có giá 558-598 triệu đồng. Ảnh: Toyota.
|
Tháng đầu năm, Ford không bán được chiếc Mustang Mach-E nào cho khách Việt. Danh sách bán chậm nhất nhiều khả năng còn có những mẫu xe của Kia gồm Morning, Soluto hay K5. Trong báo cáo bán hàng, hãng xe Hàn Quốc chỉ đề cập đến nhóm này với tên gọi "Xe khác" kèm doanh số chung 257 xe. Ảnh: Thaco, Phúc Hậu.
