Bán được 16 xe tháng đầu năm, Toyota Camry rơi xuống nhóm bán chậm nhất thị trường, nhưng cũng đồng thời "gồng gánh" doanh số toàn phân khúc.

Vừa kết thúc năm 2025 không mấy suôn sẻ, nhóm sedan cỡ D tại Việt Nam đã phải tiếp tục trải qua tháng đầu năm 2026 tương đối khó khăn.

Sedan cỡ D có đại diện trong danh sách bán chậm không phải là điều quá mới mẻ, nhưng việc Toyota Camry là sedan cỡ D duy nhất xuất hiện trong danh sách này lại gây ra những bất ngờ không nhỏ.

Nghịch lý của Toyota Camry

Với chỉ 16 xe đến tay khách Việt trong tháng 1, Toyota Camry là một trong 10 xe bán chậm nhất toàn thị trường.

Toàn bộ số xe Toyota Camry bán ra tháng đầu năm là phiên bản hybrid. Doanh số này ghi nhận gần như ngay trước thời điểm Camry HEV được điều chỉnh giá bán, hiện đồng giá 1,46 tỷ đồng cho 2 phiên bản HEV Top và HEV Mid.

Dù rơi vào nhóm bán chậm, Toyota Camry xem như vẫn là cái tên đang "gồng gánh" doanh số toàn phân khúc sedan cỡ D.

Mazda6 và Honda Accord đã dừng bán tại Việt Nam. Ảnh: Thaco, HVN.

Với việc biến mất khỏi trang chủ, Honda Accord và Mazda6 xem như đã rút lui khỏi thị trường Việt Nam. Những mẫu xe được Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) thống kê doanh số thường kỳ vì thế chỉ còn Toyota Camry và Kia K5.

Kết năm ngoái, Kia K5 cùng với Mazda6 và Honda Accord góp mặt trong danh sách 10 ôtô bán ít nhất Việt Nam. Sang tháng đầu năm, Kia K5 không còn nằm trong nhóm bán chậm, nhưng không phải nhờ doanh số cải thiện.

Chưa rõ lý do cụ thể, nhưng Kia đã gộp chung nhóm các mẫu xe gồm Kia Morning, Kia Soluto và Kia K5 vào một mục thống kê. Các mẫu "Xe khác" của thương hiệu này được báo cáo sở hữu doanh số 257 xe trong tháng đầu năm, không rõ lượng tiêu thụ từng xe.

Kia K5 không còn được thống kê doanh số chi tiết. Ảnh: Thaco.

Do vậy, doanh số 16 xe của Toyota Camry có thể xem như đại diện cho toàn phân khúc sedan cỡ D. Điều này tạo ra một nghịch lý, khi Toyota Camry dù lọt nhóm bán chậm vẫn là cái tên "gồng gánh" doanh số nhóm sedan tiền tỷ.

"Sống" bằng ưu đãi?

Năm ngoái, Honda Accord vẫn có thể bán vài xe mỗi tháng. Chương trình khuyến mại hơn 200 triệu được Honda Việt Nam áp dụng được cho là nguyên nhân giúp mẫu sedan cỡ D nhập khẩu Thái Lan vẫn có thể ghi nhận doanh số.

Tháng 10/2025, Toyota Camry lần đầu được hãng khuyến mại theo hình thức ưu đãi lệ phí trước bạ cho cả 3 phiên bản. Ưu đãi kéo dài cho đến hết năm 2025, giúp Toyota Camry kết thúc năm với 2.489 xe, dẫn đầu phân khúc sedan cỡ D.

Toyota Camry từng nhận khuyến mại theo hình thức ưu đãi phí trước bạ trong giai đoạn cuối năm. Ảnh: TMV.

Nhiều khả năng việc chương trình khuyến mại cho Toyota Camry kết thúc vào tháng 1 là một phần nguyên nhân khiến khách Việt giảm mua mẫu sedan cỡ D này.

Hiển nhiên, doanh số còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, đặc biệt với một dòng xe nhập khẩu Thái Lan như Toyota Camry, nhưng ưu đãi dừng lại chắc chắn cũng đã tạo ra những tác động không nhỏ.

Nhờ chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt, 2 phiên bản hybrid của Toyota Camry hưởng lợi và hiện đồng giá 1,46 tỷ đồng . Việc điều chỉnh giá này có thể sẽ giúp Toyota Camry tìm lại đà tăng trưởng doanh số và thoát khỏi nhóm bán chậm trong các tháng tiếp theo.

Nhìn chung, sedan tiền tỷ ở Việt Nam đang đối diện khó khăn ngày một chồng chất. Bảng thống kê doanh số chi tiết của nhóm sedan cỡ D trong các tháng tiếp theo rất có thể chỉ còn duy nhất Toyota Camry.

Thật khó để khẳng định dòng xe này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thị trường Việt Nam, nhưng cũng không có cơ sở để tin tưởng sedan cỡ D có thể quay lại thời hoàng kim như từng ở quá khứ.