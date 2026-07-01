Hơn 560 xe tiền tỷ của Toyota dính lỗi hiển thị màn hình

Mẫu SUV tiền tỷ Toyota Land Cruiser Prado có thể gặp lỗi khiến màn hình sau vô lăng không hiển thị các đèn cảnh báo.

Trên website chính thức, Toyota Việt Nam (TMV) thông báo chương trình triệu hồi để cập nhật phần mềm điểu khiển cụm đồng hồ táp-lô trên mẫu SUV tiền tỷ Toyota Land Cruiser Prado.

TMV cho biết đợt triệu hồi ảnh hưởng đến tổng cộng 563 xe Toyota Land Cruiser Prado tại Việt Nam. Số xe này được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 17/7/2024 đến ngày 23/6/2025.

Trong thông báo triệu hồi, TMV cho biết các xe thuộc diện ảnh hưởng được trang bị đồng hồ 12,3 inch ở bảng táp-lô để hiển thị nhiều thông tin của xe, bao gồm các đèn báo và thông tin cảnh báo khác nhau.

Trong quá trình khởi động, do lỗi phần mềm của đồng hồ, khu vực hiển thị đồ họa 3D trên đồng hồ có thể không hiển thị. Khi hiện tượng này xảy ra, các đèn báo như đèn báo về áp suất dầu động cơ, nhiệt độ nước làm mát, đèn báo sạc cũng như các cảnh báo khác có thể không hiển thị trên cụm đồng hồ.

Chủ sở hữu các xe Toyota Land Cruiser Prado trong diện ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo từ các đại lý Toyota mời mang xe đến kiểm tra.

Dựa vào kết quả kiểm tra, xe của khách hàng sẽ được cập nhật lại phần mềm điều khiển cụm đồng hồ táp lô. Thời gian kiểm tra và sửa chữa/cập nhật dự kiến khoảng 0,9-1,6 giờ cho mỗi xe.

Với những xe Toyota nhập khẩu không chính hãng thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này, khi nhận được yêu cầu từ chủ xe, TMV sẽ kiểm tra thông tin chi tiết. Sau khi vấn đề được xác nhận và phê duyệt, đại lý Toyota sẽ tiến hành kiểm tra, cập nhật miễn phí cho khách hàng.

TMV khuyến cáo khách hàng sở hữu xe trong diện ảnh hưởng của chương trình trên nhanh chóng mang xe tới các đại lý Toyota trên toàn quốc để được kiểm tra, cập nhật hoàn toàn miễn phí. Để tiết kiệm thời gian chờ đợi, khách hàng có thể chủ động liên hệ với đại lý để đặt lịch hẹn trước khi mang xe đến kiểm tra.

Tại thị trường Việt Nam, Toyota Land Cruiser Prado là sản phẩm nhập khẩu Nhật Bản. Xe chỉ có một phiên bản với giá bán 3,48 tỷ đồng .

Tính đến hết tháng 5, Toyota Land Cruiser Prado bán được 156 xe cho khách hàng Việt Nam, tương đương trung bình hơn 31 xe/tháng.