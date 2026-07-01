Hơn 13.600 xe Hyundai Tucson bị triệu hồi do phanh 'quá nhạy'

Các mẫu SUV Hyundai Tucson bị triệu hồi được xác định có phần hệ thống phanh tự động khẩn cấp nhạy trên mức cần thiết.

TC Group vừa thông báo triệu hồi hơn 13.600 chiếc Hyundai Tucson tại Việt Nam nhằm kiểm tra và hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA).

Cụ thể khoảng 13.620 chiếc Tucson ở cả 4 phiên bản gồm 1.6 T-GDI 7DCT Nline, 1.6 T-GDI 7DCT PE, 2.0 MPI 6AT HGS PE và 2.0 TCI 8 AT PE. Các mẫu xe bị ảnh hưởng được sản xuất trong giai đoạn tháng 10/2024-6/2026.

Theo thông báo từ Hyundai Việt Nam, hệ thống FCA trên mẫu SUV Tucson được thiết kế nhằm hỗ trợ phát hiện và giám sát phương tiện phía trước, đồng thời nhận diện xe hai bánh có động cơ, người đi bộ và người đi xe đạp để cảnh báo và hỗ trợ phanh khi cần thiết.

Thông qua quá trình kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm, tập đoàn Hyundai Hàn Quốc (HMC) ghi nhận phần mềm điều khiển camera trước của hệ thống FCA trên một số xe Hyundai Tucson được cài đặt thông số dự báo nguy cơ va chạm ở mức nhạy hơn so với thiết kế tối ưu.

Các mẫu xe bị triệu hồi được sản xuất giai đoạn tháng 10/2024-2/2026. Ảnh: Đan Thanh.

Trong một số tình huống giao thông nhất định, điều này có thể khiến hệ thống phát cảnh báo và hỗ trợ giảm tốc sớm hơn dự kiến nhằm tăng cường khả năng phòng tránh va chạm. Các mẫu xe trong diện triệu hồi sẽ được kiểm tra và cập nhật phần mềm sửa chữa miễn phí tại các đại lý ủy quyền của Hyundai.

Hiện, Hyundai Tucson được bán với 5 phiên bản tại Việt Nam, giá dao động từ 769 triệu đến 989 triệu đồng. Đây cũng là một trong số ít đại diện hiện gồng gánh doanh số cho hãng xe Hàn Quốc tại thị trường Việt trước tình hình cạnh tranh căng thẳng trong 1-2 năm qua.