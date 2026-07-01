Một nhà sưu tập đã công khai phản hồi gay gắt sau khi được hãng mời mua mẫu xe điện Ferrari Luce, cho rằng thiết kế của mẫu xe này không xứng đáng mang logo ngựa chồm.

Ferrari hiểu rằng mẫu xe điện Ferrari Luce chắc chắn sẽ không được tất cả người hâm mộ đón nhận. Tuy nhiên, có lẽ hãng không ngờ một trong những khách hàng tiềm năng được nhắm tới trực tiếp lại công khai chỉ trích gay gắt mẫu xe trước khi nó chính thức ra mắt thị trường.

Khách VIP cảm thấy bị "xúc phạm" khi được chào mua Ferrari Luce

Vụ việc bắt nguồn từ những ảnh chụp màn hình email được chia sẻ trên mạng xã hội, cho thấy chuyên viên tư vấn bán hàng của Ferrari, Lee Perkins, đã liên hệ với nhà sưu tập siêu xe Jeffrey Cheng, người được biết đến trên Instagram với tài khoản @speedy_jeff.

Jeffrey Cheng là một nhà sưu tập xe nổi tiếng sống tại Mỹ. Ông sở hữu một bộ sưu tập hypercar đáng nể, bao gồm siêu phẩm Koenigsegg Agera RS Draken, sở hữu máy bay riêng, bạn bè là những người nổi tiếng và thường xuyên gặp mặt các nhà sáng lập những hãng xe lớn.

Trong email, ông Perkins giới thiệu Luce là tầm nhìn tương lai của Ferrari, đồng thời nhấn mạnh rằng dù sử dụng hệ truyền động điện, mẫu xe vẫn duy trì trải nghiệm lái đặc trưng và tinh thần cốt lõi của thương hiệu Italy.

Đại diện Ferrari cho biết hãng đang liên hệ với một nhóm khách hàng được lựa chọn kỹ lưỡng, bao gồm các chủ xe hiện tại và những người quan tâm đến xe điện, nhằm giới thiệu thêm về khả năng phân bổ xe cũng như quy trình đặt hàng Luce.

Trong bài đăng thể hiện sự "bức xúc" khi "được" chào mua Ferrari Luce, ông Cheng còn cho biết "Thực lòng tôi thấy tội nghiệp cho các nhân viên tư vấn bán hàng của Ferrari trên toàn thế giới khi phải rao giảng mấy cái thứ rác rưởi này. Tôi không kìm lòng được, buộc phải gửi phản hồi lại".

Tuy nhiên, phản hồi của tỷ phú Cheng hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng. "Thật sự anh đang đùa tôi sao?", ông mở đầu email trả lời, trước khi tuyên bố rằng mình "sẽ không bao giờ bị bắt gặp đang lái chiếc xe này". Nhà sưu tập này còn cho biết ông cảm thấy "gần như xấu hổ" thay cho những nhân viên Ferrari phải chịu trách nhiệm bán mẫu xe và gọi Luce là một "sự xúc phạm".

Điều đáng chú ý là lời chỉ trích của ông Cheng không chỉ nhắm vào việc Ferrari Luce là một mẫu xe điện. Phần lớn phản ứng của ông tập trung vào thiết kế, khi cho rằng ngoại hình của chiếc xe không còn liên kết với di sản Ferrari.

Phần lớn phản ứng của ông tập trung vào thiết kế, khi cho rằng ngoại hình của chiếc xe không còn liên kết với di sản Ferrari. Đây là một trong những lần hiếm hoi những tỷ phú, vốn là tập khách hàng chính của Ferrari, thể hiện thái độ rõ ràng với mẫu xe điện này.

"Luce không xứng đáng mang logo Hyundai hay Kia, chứ chưa nói đến Ferrari", ông Cheng viết. "Đây là một trò đùa trên rất nhiều phương diện, đến mức không thể hiểu nổi việc một nhóm người Italy - được xem là những nhà thiết kế ôtô giỏi nhất thế giới - lại có thể phê duyệt một thứ hoàn toàn thiếu chất Italy như vậy".

Quan điểm của giới siêu giàu về mẫu xe điện Ferrari Luce

Nhà sưu tập này cũng cho rằng khách hàng có thể mua những mẫu xe điện cao cấp từ Tesla, Rivian hoặc Lucid mà vẫn còn đủ tiền cho một chuyến du lịch bằng máy bay riêng. Theo ông, yếu tố khiến Luce có thể bán được không nằm ở sức hút thực sự của chiếc xe, mà là vì một số khách hàng muốn cải thiện vị trí trong hệ thống phân bổ xe Ferrari vốn nổi tiếng phức tạp.

Theo ông Jeffrey Cheng, yếu tố khiến Luce có thể bán được không nằm ở sức hút thực sự của chiếc xe, mà là vì một số khách hàng muốn cải thiện vị trí trong hệ thống phân bổ xe Ferrari vốn nổi tiếng phức tạp.

Ông Cheng kết thúc email bằng việc đề nghị chuyên viên Ferrari gửi nguyên văn phản hồi này tới các lãnh đạo cấp cao của hãng. Những quan điểm mà vị tỷ phú này đưa ra thực tế đã xuất hiện khá nhiều trong cộng đồng yêu xe trên mạng xã hội.

Ferrari có thể bỏ qua những lời chỉ trích từ cộng đồng. Tuy nhiên, việc một khách hàng nằm đúng nhóm đối tượng mà hãng chủ động tiếp cận lại đưa ra phản ứng mạnh mẽ như vậy sẽ khó bị xem nhẹ.

Liệu Ferrari có thật sự lắng nghe những khách hàng tiềm năng của hãng phản hồi về siêu xe điện Ferrari Luce, hay vẫn chỉ coi những động thái này là "lời ong tiếng ve" mà thương hiệu này đang đối mặt từ cộng đồng đam mê xe?

Ferrari Luce được xem là một cột mốc quan trọng trong lịch sử của thương hiệu này khi đánh dấu bước chuyển sang kỷ nguyên EV. Tuy nhiên, vụ việc cho thấy thách thức lớn nhất của hãng không chỉ là phát triển công nghệ mới, mà còn là thuyết phục những khách hàng trung thành nhất chấp nhận một định nghĩa mới về một chiếc Ferrari.