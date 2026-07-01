Ba lợi thế giúp VinFast Viper tạo 'cơn sốt' trong tháng 7

Vững tay lái trên cung đường mưa gió, nhanh gọn mỗi lần đổi pin và dễ xuống tiền nhờ ưu đãi đến 13%, VinFast Viper đang tạo sức hút với người dùng trong tháng 7.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến chi phí sử dụng và tính tiện lợi của phương tiện cá nhân, xe máy điện trở thành lựa chọn được nhiều người cân nhắc. Trong số đó, VinFast Viper là cái tên được sự chú ý nhờ trải nghiệm tích cực từ người dùng.

Nhẹ nhàng vượt đường trơn, gió mạnh

Trong chuyến trải nghiệm VinFast Viper tại Đồng Nai, chủ kênh TikTok Ba Sấp Nhỏ Chạy Xe, đồng thời là tài xế dịch vụ, bất ngờ gặp mưa lớn. Cung đường quen thuộc lập tức trở thành màn thử thách với mặt đường trơn trượt, dòng nước chảy xiết và gió mạnh. Tuy nhiên, điều khiến anh bất ngờ là màn thể hiện ấn tượng của Viper.

“Mưa lớn, gió tạt mạnh không ảnh hưởng nhiều đến tay lái. Vượt quãng đường xấu dài khoảng 2 km trong điều kiện thời tiết đó mà tôi vẫn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng”, anh chia sẻ.

VinFast Viper có khả năng chinh phục những cung đường xấu.

Không chỉ gây ấn tượng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mẫu xe của VinFast còn được nhiều người dùng đánh giá cao khi vận hành với tải trọng lớn. Trong video trải nghiệm sau hơn 100 km đầu tiên, chủ tài khoản Vi Vu Sài Thành cho biết chiếc Viper của anh vẫn mang lại cảm giác lái tự tin khi chở gần 200 kg gồm hai người lớn, một trẻ em cùng hành lý.

“Khi thử chạy hết ga và leo dốc cầu, xe tăng tốc ổn định và mượt mà ở cả hai chế độ Eco lẫn Sport”, người dùng này nhận xét.

Theo chuyên gia, khả năng vận hành ấn tượng của mẫu xe đến từ động cơ BLDC Inhub có công suất tối đa 3.000 W, cho tốc độ lên đến 70 km/h. Lợi thế mô-men xoắn tức thời của xe điện giúp Viper phản hồi tay ga nhanh, tăng tốc dứt khoát và dễ kiểm soát khi di chuyển trong phố hoặc leo dốc. Bên cạnh đó, hệ thống giảm xóc sau có bình dầu phụ và giảm chấn thủy lực cũng góp phần giữ thân xe ổn định khi đi qua cung đường xấu. Đây là trang bị cao cấp vốn thường xuất hiện trên dòng xe thể thao.

VinFast được nhiều người dùng đánh giá cao khi vận hành với tải trọng lớn.

Điểm nổi bật khác của VinFast Viper nằm ở mô hình đổi pin. Mẫu xe được trang bị hai khay pin đặt trong cốp, mỗi pin có dung lượng 1,5 kWh và sử dụng công nghệ LFP. Anh Nguyễn Văn Hòa (Cần Thơ) cho biết mạng lưới tủ đổi pin rộng khắp của V-Green giúp anh yên tâm sử dụng xe Viper hàng ngày. Theo anh, thao tác đổi pin chỉ mất khoảng một phút, nhanh chóng và tiện lợi.

Nuôi xe tiết kiệm, hỗ trợ thuê pin đến 5% giá trị xe

Bên cạnh ưu điểm về khả năng vận hành, VinFast Viper còn chinh phục người dùng nhờ chi phí sử dụng tiết kiệm. Hiện mẫu xe được niêm yết với giá từ 39,9 triệu đồng. Tuy nhiên, bài toán sở hữu xe ở thời điểm hiện tại trở nên dễ dàng hơn nhờ loạt chính sách ưu đãi tài chính hấp dẫn.

Theo đó, trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, khách mua được giảm trực tiếp 6% giá trị xe, đồng thời hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe). Đặc biệt, giải pháp tài chính “Mua xe 0 đồng” không cần vốn đối ứng tiếp tục được áp dụng, mở ra cơ hội nhận xe sớm mà không phải chuẩn bị khoản vốn ban đầu lớn.

Trong tháng 7, khách hàng mua các dòng xe máy điện VinFast gồm Evo, Feliz II và Viper sẽ nhận được mức hỗ trợ chi phí thuê pin tương đương 5% giá trị xe.

Với việc đặt cọc mua xe trong giai đoạn từ 1/7 đến 31/7, anh Nguyễn Văn Hòa trở thành một trong những khách hàng nhận khoản hỗ trợ chi phí thuê pin đến 5% giá trị xe từ VinFast. Với tổng ưu đãi 13%, giá lăn bánh của VinFast Viper hiện từ 34,7 triệu đồng.

“Ngoài mức giá hợp lý, chi phí sử dụng xe cũng tiết kiệm khi tôi được miễn phí đổi pin 20 lần mỗi tháng đến hết tháng 6/2028. Trong quá trình sử dụng, tôi chỉ phải trả chi phí thuê pin, tương đương 1/3 khoản tiền đổ xăng so với mẫu xe xăng tôi từng sử dụng trước đây”, anh Hòa tính toán.

Sự kết hợp giữa khả năng vận hành ổn định trên nhiều điều kiện đường sá cùng cơ chế đổi pin tiện lợi giúp VinFast Viper đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng muốn chuyển từ xe xăng sang xe điện. Cùng với chính sách hỗ trợ chi phí thuê pin, mẫu xe này càng gia tăng sức hút với người dùng trong giai đoạn tháng 7.