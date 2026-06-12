BYD muốn mở nhà máy thứ hai tại châu Âu

BYD đang tìm cách tiếp quản một nhà máy đang hoạt động tại châu Âu để xây dựng cơ sở sản xuất xe điện thứ hai trong khu vực, qua đó giảm tác động từ các rào cản thương mại của EU.

Nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới BYD đang tìm cách tiếp quản một nhà máy tại Nam Âu để làm cơ sở lắp ráp xe điện thứ hai trên lục địa này, trong đó Tây Ban Nha nằm trong danh sách các địa điểm tiềm năng được hãng xem xét.

BYD xem xét vị trí đặt nhà máy thứ hai tại châu Âu

Thông tin trên được bà Stella Li, Phó Chủ tịch Điều hành BYD, chia sẻ với báo giới tại Berlin trong khuôn khổ sự kiện ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ Dolphin G dành cho thị trường châu Âu. Tuy nhiên, lãnh đạo BYD không tiết lộ những quốc gia nào khác nằm trong danh sách rút gọn của hãng cũng như thời điểm đưa ra quyết định cuối cùng về địa điểm đầu tư.

BYD tiết lộ đang tìm cách tiếp quản một nhà máy tại châu Âu để làm cơ sở lắp ráp xe điện thứ hai tại khu vực này. Trong đó, Tây Ban Nha nằm trong danh sách các địa điểm tiềm năng được hãng xem xét.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh BYD đang đẩy mạnh chiến lược nội địa hóa sản xuất tại châu Âu. Trước đó, bà Stella Li cho biết ưu tiên hàng đầu của hãng hiện nay là đưa nhà máy đầu tiên tại Hungary đi vào hoạt động trong quý IV/2026. Dự án này bị chậm khoảng một năm so với kế hoạch ban đầu. Kế hoạch xây dựng nhà máy tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tạm thời bị BYD đình lại.

BYD đang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh tại thị trường châu Âu. Năm ngoái, doanh số của hãng tại khu vực này tăng 270%, đạt gần 188.000 xe. Trong 5 tháng đầu năm nay, lượng xe bán ra tiếp tục tăng hơn gấp đôi, vượt mốc 100.000 chiếc.

Năm ngoái, doanh số của BYD tại châu Âu tăng 270%, đạt gần 188.000 xe. Trong 5 tháng đầu năm nay, lượng xe bán ra tiếp tục tăng hơn gấp đôi, vượt mốc 100.000 chiếc.

Việc sản xuất xe điện ngay tại châu Âu sẽ giúp BYD tránh được các mức thuế bổ sung mà Liên minh châu Âu (EU) áp dụng đối với EV nhập khẩu từ Trung Quốc.

Châu Âu "dâng" cơ sở vật chất cho các hãng xe Trung Quốc

Ngành công nghiệp ôtô châu Âu trong nhiều năm qua cũng đối mặt với tình trạng dư thừa công suất sản xuất, đặc biệt tại khu vực Tây Âu, nơi chi phí lao động và năng lượng ở mức cao. Điều này tạo ra cơ hội cho các nhà sản xuất Trung Quốc tiếp cận các cơ sở sản xuất hiện có thay vì xây dựng nhà máy hoàn toàn mới.

Tập đoàn Stellantis là một trong những doanh nghiệp tích cực thúc đẩy mô hình hợp tác này khi nhiều lần bày tỏ mong muốn cho các hãng xe Trung Quốc thuê không gian tại những nhà máy đang hoạt động dưới công suất ở châu Âu.

Tập đoàn Stellantis là một trong những doanh nghiệp tích cực thúc đẩy mô hình hợp tác này. Hãng từng nhiều lần bày tỏ mong muốn cho các hãng xe Trung Quốc như Leapmotor và Dongfeng thuê không gian tại những nhà máy đang hoạt động dưới công suất ở châu Âu.

Ông Alfredo Altavilla, cố vấn cấp cao của BYD tại châu Âu, cho biết nhiều hãng xe Trung Quốc đang tích cực tìm kiếm các cơ sở sản xuất hiện hữu trên lục địa này. Nguyên nhân là các quy định "Made in Europe" do EU đề xuất, yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu đối với ôtô sản xuất trong khu vực, có thể được áp dụng trước khi những nhà máy xây mới hoàn toàn kịp đi vào vận hành.

Các hãng xe Trung Quốc đang tìm cách tiếp cận các nhà máy và cơ sở vật chất có sẵn tại châu Âu nhằm đẩy nhanh quá trình nội địa hóa sản xuất và giảm tác động từ các rào cản thương mại của EU.

Xu hướng mua lại hoặc tái sử dụng các nhà máy sẵn có được đánh giá sẽ ngày càng phổ biến khi các hãng xe Trung Quốc đẩy nhanh quá trình mở rộng hiện diện tại châu Âu nhằm đáp ứng các yêu cầu về nội địa hóa sản xuất và giảm tác động từ các rào cản thương mại.