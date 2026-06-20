Gần 6.700 trụ sạc siêu nhanh của BYD đã hoàn tất xây dựng

BYD dự kiến hoàn thành 20.000 trụ sạc siêu nhanh Flash Charger tại Trung Quốc ngay trong năm nay.

Theo Car News China, BYD đã hoàn tất xây dựng 6.682 trụ sạc siêu nhanh Flash Charger tại 321 thành phố trên khắp Trung Quốc. Hệ thống này có khả năng nạp lại 10-97% dung lượng pin trong 9 phút, với công suất sạc DC tối đa 1.500 kW tại mỗi cổng sạc.

Hệ thống trụ sạc siêu nhanh Flash Charger của BYD được đưa vào hoạt động từ ngày 5/3. Đại diện BYD chia sẻ mục tiêu xây dựng mạng lưới hạ tầng mang tên Flash Charging China trên quy mô toàn quốc, dự kiến lắp đặt 20.000 trụ sạc siêu nhanh đến cuối năm nay, bao gồm 2.000 trụ dọc theo các tuyến cao tốc.

Hồi 1/4, BYD thông báo đã hoàn thành trụ sạc Flash Charger thứ 5.000 tại Trung Quốc, bao phủ 297 thành phố trên cả nước. Thông tin này khi ấy gây ấn tượng, bởi 5.000 trụ sạc đã được BYD hoàn thành chỉ sau 27 ngày.

Đến ngày 5/5, trụ Flash Charger thứ 5.715 hoàn thiện tại Nội Mông, ngày 17/5 hoàn thành trụ thứ 5.979 tại Trung Quốc. Như vậy trong tháng vừa qua, BYD chỉ bổ sung thêm 703 trụ sạc siêu nhanh vào mạng lưới.

Tính đến hết ngày 17/6, BYD đã hoàn thành 33,4% kế hoạch lắp đặt 20.000 trụ sạc siêu nhanh Flash Charger tại Trung Quốc. Trong nửa cuối năm nay, BYD cần triển khai thêm 13.318 trụ. Chuyên trang Car News China đánh giá đây là nhiệm vụ đầy thách thức nếu xem xét tốc độ lắp đặt ở thời điểm hiện tại.

BYD cũng đồng thời đặt mục tiêu triển khai 6.000 trụ sạc siêu nhanh ngoài lãnh thổ Trung Quốc, với một nửa trong số đó đặt ở châu Âu. Ngày 9/6 vừa qua, BYD đã khai trương trụ sạc 1.500 kW đầu tiên tại Đức. Khi ra mắt trụ sạc siêu nhanh đầu tiên ở Anh, BYD cũng chia sẻ kế hoạch xây dựng 300 trụ tại Anh cho đến hết năm nay.

Phân tích từ công ty Chứng khoán CITIC cho thấy doanh số các dòng xe trang bị pin Blade 2.0 có thể đạt mức 20.000-30.000 xe/tháng, dự kiến đóng góp khoảng 30% doanh số năm của BYD. Dữ liệu của China EV DataTracker cho thấy BYD đã bán được 376.990 xe trên toàn cầu trong tháng 5.

Danh mục sản phẩm hiện tại của BYD hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh gồm Yangwang U7, Denza N9, Fang Cheng Bao Bao 3 (Ti3), Fang Cheng Bao Bao 7 (Ti7), BYD Seal 07, BYD Great Tang, BYD Sealion 06, BYD Song Ultra EV, Denza Z9 GT, BYD Seal 06 GT, Linghui e7, Yangwang U8L, BYD Han EV và BYD Yuan Plus (Atto 3).