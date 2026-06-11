BYD ra mắt sạc siêu nhanh ở châu Âu, sẽ sớm triển khai 3.000 trạm

Trạm sạc siêu nhanh Flash Charging đầu tiên của BYD tại châu Âu đã chính thức đi vào hoạt động.

Theo Car News China, BYD vừa khai trương trạm sạc siêu nhanh Flash Charging đầu tiên tại châu Âu, đánh dấu bước đi quan trọng trong kế hoạch triển khai 3.000 điểm sạc loại này trên khắp châu Âu vào cuối năm nay.

Hãng tin Sina cho hay trạm sạc Flash Charging đầu tiên của BYD tại châu Âu đã chính thức đi vào hoạt động ổn định sau các giai đoạn triển khai hạ tầng ban đầu. Tại trạm này, BYD sử dụng phần cứng hệ thống sạc siêu nhanh thế hệ thứ hai, hỗ trợ công suất sạc tối đa đến 1.500 kW.

Trạm sạc siêu nhanh tại Đức là bước tiếp theo sau màn trình diễn thử nghiệm đầu tiên mà BYD thực hiện tại Paris. Trước đó, BYD đã giới thiệu công nghệ này tại một sự kiện ở Paris vào tháng 4, song song với sự kiện ra mắt pin Blade 2.0 và công nghệ Flash Charging 2.0 tại thị trường nội địa.

Hệ thống là sự kết hợp giữa thiết bị sạc công suất lớn và các cell pin được thiết kế đặc biệt nhằm đạt được tỷ lệ tiếp nhận dòng sạc cực cao.

Trên các dòng xe tương thích, BYD tuyên bố Flash Charging có thể giúp nạp lại 10-70% dung lượng pin trong 5 phút, hay mất 9 phút để sạc 10-97% dung lượng gói pin.

BYD lưu ý ngay cả khi nhiệt độ môi trường xuống thấp đến mức âm 30 độ C, thời gian sạc nói trên cũng chỉ tăng thêm khoảng 3 phút.

Với công suất đầu ra có thể đạt 1.500 kW, trạm sạc Flash Charging của BYD sở hữu công suất cao hơn đáng kể so với Supercharger V3 của Tesla, đồng thời gấp khoảng 4 lần thông số ở phiên bản V4.

Trạm sạc siêu nhanh ra mắt tại Đức là một phần trong chiến lược mở rộng hạ tầng sạc trên quy mô lớn ở thị trường nước ngoài mà BYD đang thực hiện. Hãng xe Trung Quốc chia sẻ kế hoạch xây dựng 6.000 trạm sạc siêu nhanh tại các thị trường quốc tế vào cuối năm nay, trong đó các trạm ở châu Âu chiếm đến một nửa.

Kế hoạch có phần lạc quan của BYD hình thành dựa trên tốc độ triển khai “thần tốc” tại quê nhà. Các báo cáo ngành cho biết tính đến cuối tháng 5, BYD đã hoàn thành hơn 6.100 trạm sạc siêu nhanh Flash Charging tại hơn 300 thành phố của Trung Quốc.

BYD cũng vừa mở rộng mạng lưới này lên các vùng dân cư ở vị trí cao hơn, bao gồm một trạm Flash Charging đặt gần đỉnh Everest thuộc vùng Tây Tạng.

Thỏa thuận mà BYD ký kết hồi tháng 6 với Sinopec được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ mở rộng hệ thống này, nhờ vào mạng lưới trạm xăng quy mô lớn hàng đầu Trung Quốc mà Sinopec đang sở hữu.

Theo Car News China, song song với gấp rút triển khai trạm sạc siêu nhanh, BYD cũng đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng tại châu Âu thông qua thương hiệu cao cấp Denza.

Thương hiệu này đã khai trương showroom chuyên biệt đầu tiên tại Hamburg (Đức) vào tháng 6, đặt mục tiêu thiết lập khoảng 40 địa chỉ kinh doanh ở quốc gia này trong năm nay. Denza cũng dự kiến tung ra 8 mẫu xe tại thị trường châu Âu cho đến cuối năm 2027.

Chỉ riêng trong tháng 5, BYD đã bán được 383.453 xe năng lượng mới cho khách hàng toàn cầu, nâng tổng doanh số từ đầu năm vượt mức 16,5 triệu xe. Mảng ôtô du lịch và bán tải của BYD đạt mức kỷ lục 160.177 xe trong tháng vừa rồi, tăng trưởng gần 81% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở thị trường các quốc gia châu Âu, BYD cũng ghi nhận doanh số vượt ngưỡng 120.000 xe trong 4 tháng đầu năm nay.