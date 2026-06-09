BYD hé lộ sedan cỡ lớn - trục cơ sở kéo dài, có sạc siêu nhanh

Mẫu sedan cỡ lớn hiện mang tên nội bộ Great Han, khi ra mắt chính thức sẽ là mẫu xe thương mại đầu tiên được cộng đồng đặt tên.

Theo Car News China, BYD đã chính thức công bố những hình ảnh đầu tiên của mẫu sedan đầu bảng. Xe có tên mã nội bộ là Great Han, được xem như mẫu xe "anh em" với SUV điện Great Tang vừa ra mắt.

Ngoại thất của Great Han mang nhiều nét tương đồng sedan Han L, đặc biệt tại phần đầu xe, nơi có sự xuất hiện của một thanh mạ crom nằm ngang và kết nối cụm đèn pha.

Khi nhìn từ bên, Great Han sở hữu kiểu dáng có phần thuôn dài, với phần mui xe bắt đầu dốc xuống từ cột B. Tại đuôi xe, Great Han được trang bị cụm đèn hậu dạng trải dài, nhưng phần cản sau dự kiến sở hữu thiết kế khác biệt rõ rệt so với Han L.

Bên trong khoang lái, BYD Great Han sẽ sở hữu thiết kế lấy nhiều cảm hứng từ SUV điện Great Tang. Mẫu sedan cỡ lớn sẽ có vô lăng quen thuộc tương tự SUV "anh em", với trọng tâm là công năng kết hợp cùng sự tiện nghi cao cấp.

Theo Car News China, BYD Great Han sẽ có các tùy chọn thuần điện và hybrid cắm sạc (PHEV). Xe cũng sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai, kết hợp công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging.

Các nguồn tin hiện tại cho thấy sedan điện BYD Great Han sẽ có 2 phiên bản, trong đó bản Flagship Edition AWD trang bị LiDAR sẽ có tầm hoạt động tối đa 880 km/lần sạc. Phiên bản cao cấp hơn Exclusive Edition RWD LiDAR có thể chạy tối đa 1.008 km/lần sạc.

Chuyên trang Car News China lưu ý cái tên Great Han cho đến hiện tại vẫn chỉ là mã nội bộ được sử dụng tạm thời. Mẫu xe này được kỳ vọng sẽ là xe thương mại đầu tiên của BYD được cộng đồng đặt tên, theo chiến dịch do Giám đốc mạng lưới bán hàng Dynasty của BYD khởi xướng. Mẫu sedan cỡ lớn dự kiến ra mắt thị trường vào quý III năm nay.

Tại Trung Quốc, BYD tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với tổng doanh số 376.990 xe trong tháng 5. Hồi tháng 3/2025, công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging lần đầu được BYD giới thiệu, trang bị trên các xe Han L và Tang L.

Tuy nhiên, doanh số Han L không mấy khả quan khi lượng xe bán ra trong tháng 4 đã giảm hơn 69% so với cùng kỳ năm ngoái.