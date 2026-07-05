VinFast VF 2 mở bán giá 188 triệu, giao xe tháng 9

VinFast VF 2 thực tế là phiên bản tinh chỉnh của chiếc Minio Green, hướng đến nhóm khách hàng đô thị.

VinFast vừa thông báo mở bán mẫu xe điện mới là VF 2. Đây chính là phiên bản được nâng cấp, tinh chỉnh từ mẫu xe dịch vụ Minio Green nhằm tối ưu khả năng vận hành cho nhóm khách hàng cá nhân.

Tương tự Minio Green, VF 2 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm, trục cơ sở khoảng 2.065 mm, khoảng sáng gầm đạt 165 mm. Các trang bị ngoại thất của VF 2 cũng không có nhiều điểm khác biệt người anh em song sinh, đầu xe vẫn được lắp cụm LED chiếu sáng trước.

Thiết kế ngoại thất của VinFast VF 2 với dải chrome ở đầu xe được loại bỏ. Ảnh: VinFast.

Tuy nhiên dựa trên hình ảnh render, có thể thấy dải chrome họa tiết cánh chim nối giữa 2 cụm đèn ở mặt ca lăng nay đã được đổi sang dạng kim loại đồng màu thân xe. Hiện chưa rõ ở bản thương mại giao đến tay khách hàng, chi tiết này có được giữ nguyên hay không.

Bên trong khoang lái, theo VinFast công bố, VF 2 được trang bị màn hình thông tin 7 inch sau vô lăng, hệ thống điều hòa, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng cùng 2 loa tích hợp radio FM.

Xe được trang bị motor điện đặt phía sau, công suất tối đa 30 kW, mô-men xoắn cực đại 65 Nm, tốc độ tối đa 80 km/h cùng 2 chế độ lái Eco và Normal. Bộ pin dung lượng khả dụng 18,3 kWh cho quãng đường di chuyển tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC).

So với mẫu xe dịch vụ, VF 2 được bổ sung các trang bị an toàn như túi khí cho người lái, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS, phanh điện tử EBD.

Khoang lái với trang bị cơ bản của VF 2, gần như y hệt Minio Green. Ảnh: VinFast.

VinFast VF 2 được bán với giá 188 triệu đồng, bắt đầu nhận đặt cọc từ 15/7 tới. Trong 3 ngày đầu nhận cọc, khách hàng có thể tiết kiệm thêm 8 triệu đồng nhờ ưu đãi của hãng. Tương tự các mẫu xe cùng nhà, người mua VinFast VF 2 được hưởng ưu đãi miễn phí sạc pin 10 lần/tháng ở toàn bộ trạm sạc V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

Như vậy với sự có mặt của VF 2, đại diện từ VinFast nay trở thành mẫu ôtô đô thị có mức giá dễ tiếp cận nhất thị trường Việt, đặt cùng phân khúc với những mẫu xe như Wuling MiniEV hay Bestune Xiaoma.