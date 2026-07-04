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Xe Xe máy

Đắt hơn 4,5 triệu đồng, Suzuki Satria Pro có gì khác bản tiêu chuẩn?

  • Thứ bảy, 4/7/2026 19:50 (GMT+7)
  • 59 phút trước

So với Suzuki Satria phiên bản tiêu chuẩn giá 54,5 triệu đồng, Suzuki Satria Pro giá 59 triệu đồng có thêm nhiều trang bị đáng chú ý.

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Suzuki Satria vừa ra mắt thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. Mẫu hyper underbone có 2 phiên bản, trong đó bản tiêu chuẩn Satria F150 có giá 54,5 triệu đồng, còn Suzuki Satria Pro được bán với giá 59 triệu đồng.

Khoảng giá tăng thêm 4,5 triệu đồng sẽ mang lại những gì cho chủ sở hữu Suzuki Satria Pro?

Suzuki
Satria Pro
SO SÁNH
Suzuki
Satria

Suzuki Satria Pro

Suzuki Satria
TRANG BỊ NỔI BẬT

Đèn chiếu sáng trước
LED

Halogen
Đèn hậu
Halogen
Halogen
Kết nối Suzuki Ride Connect

Hệ thống hỗ trợ ly hợp SCAS
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Chìa khóa thông minh smartkey

Hệ thống định vị xe

Cổng sạc USB trong cốp phía trước

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KÍCH THƯỚC

Chiều dài
1.955 mm


1.955 mm
Chiều rộng
675 mm


675 mm
Chiều cao
980 mm


980 mm
Khoảng sáng gầm
150 mm


150 mm
Khối lượng bản thân
115 kg
112 kg

Kích thước mâm xe trước/sau
17 inch
17 inch
Hệ thống phanh trước/sau
Đĩa đơn
Đĩa đơn
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VẬN HÀNH

Loại động cơ
DOHC 4 thì, xy-lanh đơn
DOHC 4 thì, xy-lanh đơn
Dung tích xy-lanh
147,3 cc
147,3 cc
Công suất cực đại
18,1 HP
18,1 HP
Loại hộp số
Côn tay 6 cấp
Côn tay 6 cấp
Hệ thống nhiên liệu
Phun xăng điện tử
Phun xăng điện tử
Dung tích bình xăng
4 lít
4 lít
Tiêu thụ nhiên liệu
3,17 lít/100 km
2,94 lít/100 km

Nguồn: Suzuki
ĐỒ HỌA: ZNEWS

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Chi tiết Suzuki Satria Pro - xe hyper underbone giá 59 triệu đồng

Suzuki Satria Pro sở hữu cụm đèn pha cỡ lớn, có trang bị ABS cùng khả năng kết nối với điện thoại thông minh.

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Phúc Hậu

Suzuki Satria Pro hyper underbone côn tay Suzuki

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