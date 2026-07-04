Đắt hơn 4,5 triệu đồng, Suzuki Satria Pro có gì khác bản tiêu chuẩn?

Suzuki Satria vừa ra mắt thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. Mẫu hyper underbone có 2 phiên bản, trong đó bản tiêu chuẩn Satria F150 có giá 54,5 triệu đồng, còn Suzuki Satria Pro được bán với giá 59 triệu đồng.
Khoảng giá tăng thêm 4,5 triệu đồng sẽ mang lại những gì cho chủ sở hữu Suzuki Satria Pro?
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.