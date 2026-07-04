Đắt hơn 4,5 triệu đồng, Suzuki Satria Pro có gì khác bản tiêu chuẩn?

So với Suzuki Satria phiên bản tiêu chuẩn giá 54,5 triệu đồng, Suzuki Satria Pro giá 59 triệu đồng có thêm nhiều trang bị đáng chú ý.

Suzuki Satria vừa ra mắt thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. Mẫu hyper underbone có 2 phiên bản, trong đó bản tiêu chuẩn Satria F150 có giá 54,5 triệu đồng, còn Suzuki Satria Pro được bán với giá 59 triệu đồng.

Khoảng giá tăng thêm 4,5 triệu đồng sẽ mang lại những gì cho chủ sở hữu Suzuki Satria Pro?

Suzuki Satria Pro SO SÁNH Suzuki Satria

Suzuki Satria Pro Suzuki Satria Pro

Suzuki Satria Suzuki Satria TRANG BỊ NỔI BẬT

Đèn chiếu sáng trước

LED Halogen Đèn hậu Halogen Halogen Kết nối Suzuki Ride Connect

✕ Hệ thống hỗ trợ ly hợp SCAS ✓ ✓ Hệ thống chống bó cứng phanh ABS

✕ Chìa khóa thông minh smartkey

✕ Hệ thống định vị xe

✕ Cổng sạc USB trong cốp phía trước

✕ KÍCH THƯỚC

Chiều dài 1.955 mm



1.955 mm Chiều rộng 675 mm



675 mm Chiều cao 980 mm



980 mm Khoảng sáng gầm 150 mm



150 mm Khối lượng bản thân 115 kg

112 kg Kích thước mâm xe trước/sau 17 inch 17 inch Hệ thống phanh trước/sau Đĩa đơn Đĩa đơn VẬN HÀNH

Loại động cơ DOHC 4 thì, xy-lanh đơn DOHC 4 thì, xy-lanh đơn Dung tích xy-lanh 147,3 cc 147,3 cc Công suất cực đại 18,1 HP 18,1 HP Loại hộp số Côn tay 6 cấp Côn tay 6 cấp Hệ thống nhiên liệu Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử Dung tích bình xăng 4 lít 4 lít Tiêu thụ nhiên liệu 3,17 lít/100 km

2,94 lít/100 km Nguồn: Suzuki ĐỒ HỌA: ZNEWS