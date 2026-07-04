Chi tiết Suzuki Satria Pro - xe hyper underbone giá 59 triệu đồng

Phân khúc hyper underbone tại Việt Nam gần như không có đối trọng trực tiếp nào dành cho Suzuki Satria. Mẫu xe của Suzuki vẫn phải cạnh tranh cùng loạt xe côn tay trang bị động cơ 150 cc đang có mặt trên thị trường bao gồm Honda Winner R (46,36-50,76 triệu đồng) và Yamaha Exciter 155 (51,2-54,2 triệu đồng)