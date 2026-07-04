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Chi tiết Suzuki Satria Pro - xe hyper underbone giá 59 triệu đồng

  • Thứ bảy, 4/7/2026 15:59 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Suzuki Satria Pro sở hữu cụm đèn pha cỡ lớn, có trang bị ABS cùng khả năng kết nối với điện thoại thông minh.

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Suzuki Việt Nam vừa chính thức giới thiệu thế hệ mới của Suzuki Satria - dòng hyper underbone trang bị động cơ 150 cc. Xe có 2 phiên bản, giá khởi điểm 54,5 triệu đồng. Mẫu xe trong bài là bản Satria Pro, giá bán hiện tại 59 triệu đồng.
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Suzuki Satria sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt 1.955 x 675 x 980 mm, khoảng cách giữa 2 trục bánh xe ở mức 1.280 mm, khoảng sáng gầm 150 mm. Phiên bản Satria tiêu chuẩn nặng 112 kg, còn bản Satria Pro nặng 115 kg.
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Suzuki Satria Pro vẫn giữ thiết kế thể thao, với phần đầu xe tạo hình từ các chi tiết khí động học lấy cảm hứng từ vây cá và cánh gió.
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Phần đầu xe phiên bản Satria Pro có sự xuất hiện của logo Suzuki dạng nổi 3D. Xe trang bị cụm đèn LED hiệu suất cao, thiết kế dạng phân tầng. Các đèn xi-nhan cũng bố trí trên mặt nạ khu vực đầu xe, tạo ra sự khác biệt so với bản Satria thường.
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Kiểu dáng thân xe giữ được sự thon gọn để tối ưu khí động học.

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Đuôi xe vuốt cao, cụm đèn hậu đơn giản, các đèn xi-nhan bố trí ngay trên chắn bùn sau.
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Yên xe dạng đơn, phân tầng nhẹ. Chiều cao yên tại vị trí người lái là 765 mm. Khi cần mở yên để đổ xăng, người dùng cần sử dụng một chìa khóa cơ đi kèm.
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"Dàn chân" của xe là bộ mâm đúc kích thước 17 inch, sử dụng phanh đĩa đơn cho cả 2 bánh trước và sau.
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Hệ thống chống bó cứng phanh ABS chỉ xuất hiện trên bánh trước.

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Ghi đông trần, hẹp và hướng về phía người lái đặc trưng trên dòng hyper underbone.
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Suzuki Satria Pro được trang bị khóa thông minh, cụm màn hình dạng kỹ thuật số toàn phần cho khả năng hiển thị tương đối tốt.
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Kết hợp với ứng dụng Suzuki Ride Connect, người dùng có thể cài đặt hiển thị thông báo cuộc gọi, thông tin điều hướng bản đồ trên màn hình xe, đồng thời chủ động theo dõi tình trạng xe và quản lý các chức năng theo nhu cầu ngay trên điện thoại thông minh.
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Cả 2 phiên bản Satria và Satria Pro đều được trang bị một hộc đồ 961 ml, kèm cơ chế mở một chạm không cần tắt máy. Riêng cổng sạc USB trong hộc đồ là trang bị chỉ có ở bản Satria Pro.
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Suzuki Satria được trang bị động cơ DOHC dung tích xi lanh 147,3 cc, làm mát bằng dung dịch, cung cấp công suất tối đa 18,1 mã lực tại 10.000 vòng/phút.

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Suzuki Satria 2026 vẫn sử dụng hộp số cơ khí 6 cấp, có thêm hệ thống hỗ trợ ly hợp Suzuki Clutch Assist System.
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Tương tự các dòng xe máy, ôtô thương hiệu Suzuki đang bán tại Việt Nam, Suzuki Satria 2026 tương thích với xăng sinh học E10.
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Ở lần ra mắt này, phiên bản Satria tiêu chuẩn có giá 54,5 triệu đồng, gồm 2 tùy chọn màu sắc Xanh-Xám-Đen và Đen-Đỏ. Phiên bản Satria Pro được bán với giá 59 triệu đồng, chỉ có màu Đỏ-Đen.
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Phân khúc hyper underbone tại Việt Nam gần như không có đối trọng trực tiếp nào dành cho Suzuki Satria. Mẫu xe của Suzuki vẫn phải cạnh tranh cùng loạt xe côn tay trang bị động cơ 150 cc đang có mặt trên thị trường bao gồm Honda Winner R (46,36-50,76 triệu đồng) và Yamaha Exciter 155 (51,2-54,2 triệu đồng)

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Phúc Hậu

Suzuki Satria Honda hyper underbone côn tay 150 cc Suzuki Satria Pro

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