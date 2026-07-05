Xe điện đô thị giá rẻ, người Việt có bao nhiêu lựa chọn?

Với ngân sách khoảng 200 triệu đồng, người dùng Việt nay đã có đa dạng lựa chọn khi muốn mua mẫu xe điện cỡ nhỏ để di chuyển trong đô thị.

Những chiếc xe điện giá rẻ đang dần trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ. Ưu điểm của các mẫu ôtô này là thiết kế dễ thương, kích thước nhỏ gọn và mức giá dễ tiếp cận. Đây cũng là nhóm xe có mức giá thấp nhất thị trường hiện tại.

Vậy với mức giá khoảng 200 triệu đồng, người Việt có thể lựa chọn bao nhiêu mẫu xe điện?

Bestune Xiaoma

Bestune Xiaoma là mẫu xe điện thuộc tập đoàn FAW. Tại Việt Nam, chú "tiểu mã" này được bán với giá 199 triệu đồng.

Xe được trang bị một motor điện đặt sau cho công suất khoảng 20 kW, mô men xoắn cực đại 85 Nm. Bộ pin Lithium-ion dưới sàn xe có dung lượng 13,9 kWh, giúp chiếc xe có thể di chuyển khoảng 170 km/lần sạc. Điểm mạnh của mẫu xe là thiết kế trẻ trung và đa dạng màu sơn ngoại thất.

Bestune Xiaoma có giá 199 triệu đồng. Ảnh: Phong Vân.

Với mức giá 199 triệu, Xiaoma đương nhiên không sở hữu các tính năng an toàn ADAS hay trang bị nội thất hiện đại. Bestune không phải một thương hiệu quen thuộc tại Việt Nam. Vì vậy để dễ dàng thu hút khách hàng, nhân viên tư vấn của hãng thường xuyên triển khai các ưu đãi tiền mặt đối với mẫu ôtô điện này.

Theo nhân viên tư vấn, khách hàng khi mua Bestune Xiaoma được tặng một bộ sạc cầm tay 3 kW, một năm bảo hiểm thân xe và mức giảm tiền mặt trị giá khoảng 5-10 triệu đồng tùy cơ sở. Số lượng đại lý hạn chế và khách hàng phải tự lo chỗ sạc khiến Xiaoma khá khó kiếm trên đường phố.

Wuling miniEV

Năm 2024, TMT Motor giới thiệu mẫu xe điện mang tên Wuling Honguang Mini, sau đó đổi tên thành MiniEV. Đây chính là mẫu ôtô điện tiên phong cho phân khúc xe điện đô thị cỡ nhỏ tại Việt Nam.

Thời điểm ra mắt, giá của mẫu xe này dao động từ 279 triệu đồng. Sau đó trước sức ép của thị trường, Wuling miniEV liên tục được áp dụng khuyến mại. Có thời điểm, giá của mẫu xe điện cỡ nhỏ này được giảm về mức 177 triệu đồng.

Tùy vào dung lượng pin 9,6 kWh hay 13,4 kWh, Wuling Mini EV có thể vận hành trên quãng đường tối đa 120 km hoặc 170 km sau mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình CLTC.

Wuling miniEV dường như đã hoàn toàn rút khỏi thị trường khi không còn xe mới được phân phối tại đại lý. Ảnh: Bối Hạ.

TMT Motors từng tiết lộ doanh số Wuling Mini EV trong năm đầu tham gia thị trường Việt là 591 xe. Lượng tiêu thụ sau đó tăng mạnh lên thành 1.358 xe trong cả năm 2024.

Vào tháng 3, Wuling miniEV bất ngờ biến mất khỏi dải sản phẩm được TMT Motor giới thiệu trên trang chủ của hãng tại Việt Nam. Hiện tại theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, các mẫu Wuling miniEV hiện tại còn phân phối trên thị trường đa phần là xe lướt hoặc ôtô đã qua sử dụng, được khách hàng và đại lý thanh lý với giá khoảng 155-170 triệu đồng tùy phiên bản.

Wuling Macaron

Nhằm thay thế cho Wuling miniEV, TMT Motor đẩy mạnh truyền thông cho mẫu xe Macaron. Khác với mẫu xe điện mini đời đầu, Macaron có kích thước nhỉnh hơn và thể hiện rõ sự hoàn thiện về thiết kế lẫn trang bị dù vẫn mang phong cách dễ thương, hướng đến nhóm khách hàng nữ giới.

Xe có trục cơ sở 2.190 mm, chiều dài khoảng 3.256 mm với cấu hình 4 chỗ ngồi. Cả 2 phiên bản không có nhiều khác biệt về thiết kế, chủ yếu đến từ các trang bị trong khoang lái. Ở bản 205, táp lô được trang bị một màn hiển thị thông tin sau vô lăng. Các phím bấm cỡ lớn vật lý đặt ở trung tâm.

Wuling Macaron có giá khởi điểm khoảng 269 triệu đồng. Ảnh: W Car.

Xe được trang bị một motor điện cho công suất khoảng 40 mã lực, cho vận tốc tối đa 100 km/h. Tên gọi của mỗi phiên bản cũng ứng với phạm vi hoạt động của từng mẫu xe. Bộ pin dưới sàn cho phép di chuyển khoảng 205 hoặc 300 km/lần sạc.

Giá của Wuling Macaron dao động 269-329 triệu đồng. Khách hàng khi mua xe được tặng gói sạc miễn phí 3 năm tại các trụ TMT Motor, bộ sạc 7 kW và phụ kiện chính hãng.

TMT Motors vẫn tiếp tục kế hoạch của mình với xe điện, dù tốc độ triển khai khá chậm và khiến nhiều khách hàng mất dần sự kiên nhẫn. Doanh số xe Wuling vì thế vẫn còn hạn chế so với cơ hội mà hãng xe này có được khi mới mang về MiniEV.

VinFast VF 2

VF 2 là mẫu xe điện mới nhất của nhóm xe điện đô thị giá rẻ vừa được ra mắt tại Việt Nam. Với mức giá 188 triệu đồng, VF 2 trở thành đại diện có giá bán rẻ nhất phân khúc.

Xe được trang bị motor điện đặt phía sau, công suất tối đa 30 kW, mô-men xoắn cực đại 65 Nm, tốc độ tối đa 80 km/h cùng 2 chế độ lái Eco và Normal. Bộ pin dung lượng khả dụng 18,3 kWh cho quãng đường di chuyển tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC).

Xe điện VinFast VF 2 có giá 188 triệu đồng. Ảnh: VinFast.

Điểm mạnh của VF 2 là dù vẫn thuộc phân khúc xe điện mini, xe vẫn được trang bị các công nghệ hỗ trợ như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS, phanh điện tử EBD. Ngoài ra, khách hàng mua VF 2 cũng được hưởng ưu đãi miễn phí sạc 10 lần/tháng ở toàn bộ trạm sạc V-Green đến hết ngày 10/2/2029.