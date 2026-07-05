VinFast sắp có SUV 7 chỗ mới, có thể thuộc dòng cao cấp Lạc Hồng?

Công báo sở hữu công nghiệp số mới nhất vừa hé lộ bản vẽ 2 mẫu xe điện mới của VinFast, bao gồm một dòng xe van và một mẫu SUV mang phong cách sang trọng.

Trong công báo sở hữu công nghiệp số mới nhất vừa được đăng tải, những thiết kế mới của VinFast bất ngờ xuất hiện. Trong đó, nổi bật là một mẫu SUV với thiết kế khác biệt và kích thước trông khá lớn.

Nhìn từ hình ảnh, có thể thấy mặt ca lăng của mẫu xe mới có mặt lưới tản nhiệt nan dọc cỡ lớn, cặp đèn LED đặt dọc. Ở viền nắp ca pô vẫn là dải đèn LED kiểu cánh chim đặc trưng của thương hiệu. Đuôi xe vẫn xuất hiện cặp đèn LED đặt dọc kết nối với thiết kế kết nối cùng khu vực đầu xe.

Nhìn từ thân xe với cách sắp xếp cửa sổ, dễ nhận ra đây có thể là một mẫu SUV cỡ lớn, phân khúc ngang hoặc cao hơn VF 9. Trước đó vào tháng 5, công báo sở hữu công nghiệp cũng từng xuất hiện một mẫu SUV cỡ lớn trông khá tương đồng với chiếc VF 9.

Thiết kế của mẫu SUV mới khá tương đồng dòng sản phẩm hạng sang từ VinFast Lạc Hồng. Ảnh: IP Việt Nam.

So với hình ảnh trước đó bị rò rỉ vào tháng 5, mẫu SUV này tuy có kích thước khá tương đồng như kiểu dáng sang trọng hơn, khá tương tự các mẫu xe từ VinFast Lạc Hồng. Vì vậy, nhiều khả năng đây sẽ là mẫu xe mới thuộc thương hiệu hạng sang từ VinFast.

Nếu thuộc phân nhánh Lạc Hồng, người dùng có thể kỳ vọng vào một chiếc SUV có cấu hình 6 chỗ ngồi, hàng ghế kiểu thương gia, cùng khoang cabin với đầy đủ trang bị tiện nghi trên mẫu xe mới này. Đây cũng là xu hướng đang nối bật trên các mẫu SUV hạng sang.

VinFast vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào liên quan đến mẫu SUV mới. Hiện, thương hiệu Lạc Hồng đang sở hữu 3 mẫu xe gồm 900 LX, 900S và 800S.

Bên cạnh mẫu SUV cỡ lớn, thông tin đăng ký xe mới từ VinFast còn có sự xuất hiện của một mẫu xe van điện tương tự EC Van nhưng có kích thước lớn hơn. Đây nhiều khả năng là phiên bản nâng cấp hoặc tùy chọn kích thước lớn hơn của mẫu xe van điện, dành cho khách hàng cá nhân.

Mẫu xe có kiểu dáng tương tự Green EC Van. Ảnh: IP Vietnam.

Hiện, VinFast đang bán EC Van với giá 285 triệu đồng nhưng chỉ dành cho nhóm khách hàng tài xế dịch vụ thuộc thương hiệu con Green.