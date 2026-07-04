Thú chơi xe của doanh nhân Cường 'Đô La' thay đổi

Không còn là những chiếc hypercar máy to chấm lớn, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường nay bày tỏ sự yêu thích với những chiếc xe thể thao Nhật Bản có mức giá thân thiện hơn.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, hay còn được giới yêu xe gọi là "Cường Đô La" là một trong những cái tên nổi bật của làng xe bên cạnh những đại gia khác như Minh "Nhựa" hay "Qua" Đặng Lê Nguyên Vũ.

Nhiều năm trước, ông Cường thường xuyên xuất hiện cùng những mẫu hypercar, siêu xe hàng chục tỷ đồng như Ferrari F8 Tributo, Lamborghini Huracan, McLaren 570s hay Lamborghini Gallardo. Điểm chung của những cái tên này là luôn được khoác lên mình màu sơn nổi bật, "máy to chấm lớn" và có giá bán hàng chục tỷ đồng.

Trong đó, nổi bật là chiếc Ferrari F8 Tributo với máy V8 twin turbo dung tích 3.9L, sản sinh công suất tối đa 720 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Chiếc siêu xe này thời điểm mở bán từng có giá lên đến 250.000 USD .

Dàn siêu xe thuộc sở hữu của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường. Ảnh: FBNV/Nguyen Quoc Cuong.

Sau nhiều năm, doanh nhân của C-Holdings nay dường như đã điềm đạm hơn, thú chơi xe của ông cũng thay đổi.

Có thể thấy trong 1-2 năm gần đây, ông Cường bày tỏ sự yêu thích của mình với những mẫu xe thể thao Nhật Bản, từ Subaru BRZ, Honda Civic Type R đến Toyota 86, Mitsubishi Lancer Evolution X. Đây đều là những cái tên có dung tích máy nhỏ, số sàn, chú trọng vào cảm giác lái.

Gần đây nhất, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đăng tải hình ảnh bên trong khoang nội thất của một mẫu xe Nhật mới. Từ hình ảnh của táp lô hay khu vực yên ngựa, ta dễ dàng nhận ra đây chính là mẫu xe thể thao mới được Mazda giới thiệu tại Việt Nam - Miata MX-5 - bản số sàn. Điều này đồng nghĩa với việc bộ sưu tập xe thể thao Nhật Bản của đại thiếu gia nhiều khả năng sớm bổ sung cái tên này.

Mazda MX-5 sử dụng máy xăng 2.0L SkyActiv hút khí tự nhiên, công suất tối đa 181 mã lực và mô men xoắn cực đại khoảng 205 Nm. Đi cùng khối động cơ là hệ dẫn động cầu sau cùng hệ thống treo của Bilstein.

Chiếc Mazda MX-5 có giá dao động 1,339- 1,439 tỷ đồng . Ảnh: Phúc Hậu.

Tại Việt Nam, xe được bán với 2 biến thể gồm mui trần dạng vải mềm và mui trần dạng cứng cùng 2 tùy chọn số tự động hoặc số sàn, giá dao động 1,339- 1,439 tỷ đồng . Chỉ duy nhất bản mui trần vải mềm có tùy chọn số sàn. Vì vậy nhiều khả năng đây chính là phiên bản mà ông Cường vừa sở hữu.