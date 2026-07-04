Công xưởng ôtô Đông Nam Á - Thái Lan gặp khó, sản lượng xe lao dốc

Những căng thẳng tại eo biển Hormuz đã khiến Thái Lan gặp khó khi không thể xuất khẩu ôtô sang Trung Đông.

Ngành công nghiệp ôtô của Thái Lan vừa trải qua chuỗi 5 tháng đầu năm sụt giảm mạnh. Theo số liệu từ Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), tổng sản lượng xe lắp ráp toàn quốc đạt 587.759 chiếc, giảm 1,13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự sụt giảm này phần lớn bắt nguồn từ cuộc xung đột tại Israel, gây gián đoạn các tuyến hàng hải toàn cầu và giáng đòn mạnh vào hoạt động xuất khẩu xe nguyên chiếc của quốc gia Đông Nam Á.

Chỉ tính riêng trong tháng 5, sản lượng xe đã giảm tới 17,9% so với cùng kỳ, chỉ còn 114.214 chiếc.

"Đây là lần đầu tiên sản lượng xe sản xuất phục vụ mục đích xuất khẩu rơi xuống mức thấp hơn cả lượng xe lắp ráp tiêu thụ nội địa", ông Surapong Paisitpatanapong, cố vấn kiêm phát ngôn viên của Câu lạc bộ Công nghiệp Ôtô thuộc FTI, đã chia sẻ với tờ Bangkok Post.

Theo FTI, việc eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường hàng hải huyết mạch của thế giới, bị đóng đã cản trở nghiêm trọng dòng xe xuất khẩu từ Thái Lan sang Trung Đông. Đây vốn là thị trường tiêu thụ xe lớn thứ 3 của quốc gia này, chỉ sau châu Á và Úc. Mặc dù nhu cầu đối với các dòng xe bán tải tại khu vực Trung Đông vẫn rất cao, các rào cản về mặt logistics đã khiến lượng hàng xuất bến sụt giảm nghiêm trọng.

Tình hình xuất khẩu ôtô tại Thái Lan ngày càng khó khăn hơn. Ảnh: Đan Thanh.

Số liệu thống kê cho thấy sản lượng xe lắp ráp cho mục đích xuất khẩu trong tháng 5 đã giảm tới 36,2% so với năm ngoái. Trong đó, phân khúc xe du lịch giảm 22,6% và dòng xe bán tải chủ lực lao dốc tới 38,7%. Riêng lượng xe xuất khẩu sang Trung Đông trong tháng 5 đã giảm sâu 66,1%, tương đương 59.434 chiếc.

Thị trường châu Đại Dương (bao gồm Australia) cũng ghi nhận mức giảm 37,1%. Sự sụt giảm này một phần đến từ sức ép cạnh tranh ngày càng lớn của các thương hiệu xe thuần điện (BEV) đến từ Trung Quốc, kết hợp với các chính sách kiểm soát carbon nghiêm ngặt nhằm hướng tới mục tiêu trung hòa khí hậu vào năm 2040 của Australia.

Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ôtô của Thái Lan đạt 333.618 xe, giảm 8,53% so với cùng kỳ.

Trái ngược với bức tranh ảm đạm từ hoạt động xuất khẩu, thị trường tiêu thụ trong nước lại ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ rệt. Sản lượng xe phục vụ thị trường nội địa trong tháng 5 đã tăng 12,7%. Tổng lượng xe bán ra tại Thái Lan trong 5 tháng đầu năm tăng 14,1%, đạt mức 288.242 chiếc.

Riêng trong tháng 5, doanh số nội địa tăng 10,6%, đạt 57.765 xe nhờ sức hút mạnh mẽ từ phân khúc xe thuần điện và các dòng xe thể thao đa dụng (SUV). Bên cạnh đó, việc giá dầu thô thế giới liên tục leo thang do xung đột địa chính trị cũng vô tình thúc đẩy người tiêu dùng Thái Lan quan tâm nhiều hơn đến các mẫu xe tiết kiệm năng lượng.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức bủa vây, đại diện FTI vẫn giữ cái nhìn lạc quan một cách thận trọng nhờ vào các gói kích cầu kinh tế từ chính phủ. Cơ quan quản lý cũng đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP của Thái Lan trong năm nay lên mức 2,3%.

Dù vậy, ông Surapong cũng đưa ra lời cảnh báo rằng tình trạng nợ hộ gia đình ở mức cao tại địa phương và đà suy thoái kinh tế toàn cầu do xung đột Trung Đông kéo dài sẽ tiếp tục là những áp lực đè nặng lên ngành công nghiệp ôtô trong giai đoạn nửa cuối năm.