Ford F-150 bị Honda CR-V vượt mặt trên sân nhà

Doanh số Honda CR-V tại Mỹ trong 6 tháng đầu năm cao hơn gần 20.000 xe so với lượng tiêu thụ Ford F-150.

Theo Carscoops, Ford F-150 liên tục là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Mỹ trong hơn thập kỷ qua, tuy nhiên trong nửa đầu năm 2026, Honda CR-V mới tạm thời là ôtô sở hữu doanh số cao nhất xứ cờ hoa.

Dù vậy cần lưu ý rằng, cuộc đua mới chỉ kết thúc nửa chặng đường và Honda hiện nắm giữ ngôi vương nhờ một số điều kiện khách quan - vốn có thể không còn hiệu lực trong giai đoạn cuối năm.

Báo cáo từ Automotive News cho hay Honda CR-V ghi nhận doanh số 226.114 xe tại Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay. Kết quả này giúp mẫu SUV cỡ C thương hiệu Nhật Bản vượt qua doanh số ước tính 209.311 xe của Ford F-150, đồng thời bỏ xa lượng bàn giao 153.955 xe trong cùng kỳ của Toyota RAV4.

Chuyên trang Carscoops lưu ý Toyota RAV4 chính là cái tên duy nhất từng thành công đánh bại F-150 trên đường đua doanh số tại Mỹ trong 16 năm qua.

Dữ liệu thị trường cho thấy Honda CR-V lên ngôi trong nửa đầu năm nay không hoàn toàn nhờ thực lực. Trên thực tế, việc các đối thủ đối diện khó khăn và sa sút doanh số mới là nguyên nhân giúp Honda CR-V trở thành xe bán chạy nhất thị trường Mỹ trong 6 tháng đầu năm.

Toyota RAV4 thế hệ mới đã phải đối mặt tình trạng gián đoạn sản xuất nghiêm trọng do quá trình chuyển đổi nhà máy. Hệ quả, lượng hàng tồn kho sụt giảm, doanh số RAV4 cũng giảm 36% trong nửa đầu năm.

Tương tự, doanh số Ford F-150 cũng chịu ảnh hưởng bởi gián đoạn trong hoạt động sản xuất. Vụ cháy nhà máy nhôm cuối năm 2025 đã kéo giảm sản lượng F-150 trong nhiều tháng liền. Dù nhà cung cấp này đã kịp khôi phục hoạt động, Ford đã phải trải qua phần lớn thời gian nửa đầu năm chật vật với lượng tồn kho hạn chế.

Bất chấp các diễn biến nói trên, Carscoops lưu ý Honda CR-V vẫn cho thấy những nỗ lực đáng kể khi trở thành một trong những mẫu SUV hybrid bán chạy nhất tại Mỹ. Trong cơ cấu doanh số mẫu SUV cỡ C này, các phiên bản hybrid đóng góp đến 56% lượng bán hàng từ đầu năm.

Nhóm khách hàng thuê xe cũng góp phần tạo nên thành công cho Honda CR-V khi có đến khoảng 75% khách hàng chọn gia hạn hợp đồng thuê.

Dữ liệu bán hàng cho thấy doanh số Honda CR-V đã tăng trưởng 19% trong tháng 5, trước khi tăng vọt 30% trong tháng 6. Các đại lý cho biết nhu cầu khách hàng vẫn ở mức cao, bất chấp lượng tồn kho chỉ đủ cung ứng trong khoảng 15 ngày. Honda buộc phải cho vận hành hết công suất dây chuyền sản xuất CR-V để kịp đáp ứng.

Với việc RAV4 đang được đẩy mạnh sản xuất, Ford cũng đang kỳ vọng sớm phục hồi sản lượng F-150, cuộc đua cho ngôi vương toàn thị trường ôtô Mỹ được dự báo sẽ còn có những diễn biến thú vị trong các tháng tiếp theo.