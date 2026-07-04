Khách Việt cần gì, xe giảm giá hay tăng trang bị?

Bài toán cân bằng lợi ích cho ôtô tại Việt Nam dường như đang dẫn đến những chiến lược giảm giá, tăng trang bị khác nhau từ nhiều hãng xe.

Khi Ford Việt Nam công bố loạt nâng cấp mới cho dòng bán tải Ford Ranger, điểm đáng chú ý nằm ở giá bán không thay đổi so với các mẫu xe tiền nhiệm.

Động thái này, cộng với việc giảm giá khá mạnh cho SUV thuần điện Ford Mustang Mach-E thực hiện trước đó, tiếp tục trở thành nội dung cho những tranh luận: Liệu khách Việt sẽ cần ôtô giảm giá bán, hay cần xe được nâng cấp trang bị?

Tăng trang bị hay giảm giá bán?

Ford Việt Nam cho biết từ đầu tháng 7, dải sản phẩm bán tải Ranger tại Việt Nam sẽ chỉ sử dụng hộp số tự động 10 cấp. Các tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hay hộp số tự động 6 cấp trước đây đều được loại bỏ.

Màn hình thông tin giải trí trên Ford Ranger XLS nâng kích thước lên thành 12 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Điều hòa tự động 2 vùng độc lập với cửa gió hàng ghế sau cũng trở thành trang bị tiêu chuẩn trên dòng bán tải này.

Ford Ranger nhận nâng cấp tại Việt Nam từ bản XLS. Ảnh: Ford Việt Nam.

Ngay từ phiên bản XLS tiêu chuẩn, Ford Ranger đã có gương chiếu hậu gập điện, đèn hậu LED, cổng sạc nhanh USB cho hành khách ở hàng ghế sau, cùng với khay đựng cốc tại cửa gió điều hòa.

Chính sách bảo hành được kéo dài lên thành 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào tới trước) cho toàn bộ phiên bản Ford Ranger và Ford Everest mới tại Việt Nam.

Điểm đáng chú ý nằm ở giá bán gần như không thay đổi dành cho Ford Ranger 2026. Theo thông tin do hãng công bố, Ranger XLS hiện có giá 707 triệu đồng, thấp nhất trong danh mục, trong khi Raptor 3.0L là lựa chọn Ford Ranger đắt nhất với giá 1,448 tỷ đồng .

Thậm chí, phiên bản Ranger Wildtrak trang bị động cơ diesel 2.0L còn giảm giá 30 triệu đồng dù đi kèm thay đổi nhỏ ở thiết kế bộ mâm 18 inch. Phiên bản này hiện có giá 949 triệu đồng, còn Wildtrak V6 3.0L vừa ra mắt có giá 1,093 tỷ đồng .

Động thái tăng trang bị, giữ nguyên giá bán của Ford gây chú ý bởi xem như đã "tăng sức mạnh" cho dòng Ranger - vốn đang bán áp đảo các đối thủ trong phân khúc bán tải tại Việt Nam.

Chiến lược này gần như khác biệt với cách mà Ford thực hiện với Mustang Mach-E khi giảm mạnh giá bán của SUV điện, giúp xe hiện có thể mua ở mức giá gần 1,7 tỷ đồng .

Ford Mustang Mach-E dường như đã "đáng tiền" hơn sau khi được giảm giá 900 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Trước đó, Geely Coolray và BYD Dolphin khi ra mắt bản nâng cấp tại thị trường Việt Nam cũng có những thay đổi tương tự về trang bị và giá bán.

Geely Coolray 2026 lột xác ngoại hình, thay đổi thiết kế khoang lái theo hướng có phần hiện đại hơn, tuy nhiên bản cao cấp nhất không còn hệ thống đỗ xe tự động. Về giá bán, Geely Coolray 2026 được niêm yết trong khoảng 499-599 triệu đồng, giảm đáng kể so với khoảng giá 538-628 triệu đồng ở thời điểm ra mắt lần đầu.

BYD Dolphin 2026 chuyển từ nhập khẩu Trung Quốc sang nhập khẩu Thái Lan, giúp giá bán giảm từ 659 triệu đồng khi ra mắt lần đầu xuống còn 569 triệu đồng. Với 1.000 khách đầu tiên, giá ưu đãi là 499 triệu đồng, tương đương khoảng chênh lệch về giá bán có thể đến 160 triệu đồng giữa 2 lần ra mắt.

Dù màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,8 inch không còn chức năng xoay 90 độ, BYD Dolphin mới tại Việt Nam lại được cải thiện đáng kể phạm vi hoạt động. Nhờ gói pin 50,25 kWh, BYD Dolphin 2026 có thể vận hành trên quãng đường tối đa 435 km/lần sạc, công bố theo chu trình NEDC.

Tiêu chuẩn khách Việt đã thay đổi?

Việc Mazda bổ sung phiên bản 2.0L Deluxe giá 699 triệu đồng cho Mazda CX-5 hồi tháng 4 cũng là động thái đáng chú ý. So với bản 2.0L Deluxe Tùy chọn đắt hơn 50 triệu đồng, Mazda CX-5 2.0L Deluxe được lược bỏ phim cách nhiệt, áp suất lốp, baga mui, túi cứu hộ và chi tiết ốp trang trí ống xả trên cản sau.

Mazda CX-5 bản 2.0L Deluxe rẻ hơn 50 triệu nhưng bị lược bỏ trang bị. Ảnh: Thaco.

Sau đó, đến lượt Mazda CX-8 và Mazda3 cũng được hãng thực hiện điều chỉnh tương tự. Phiên bản 2.0 Luxury của mẫu SUV cỡ D cắt bớt trang bị để giảm 50 triệu đồng, trong khi việc lược bỏ trang bị cũng giúp giá bán của Mazda3 bản 1.5L Deluxe giảm đi 30 triệu đồng.

Tháng 7/2025, thương hiệu Lynk & Co trình làng phiên bản Core Plus của mẫu SUV cỡ B Lynk & Co 06 với giá 679 triệu đồng.

Khi đặt cạnh phiên bản Hyper Pro đã bán tại Việt Nam trước đó, Lynk & Co 06 Core Plus không được trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, kính lên xuống một chạm và chống kẹt bên ghế lái, cũng như không có hệ thống làm sạch không khí cabin chủ động.

Thay đổi đáng chú ý nhất là sự thiếu vắng của gói công nghệ trợ lái nâng cao ADAS. Nhiều khả năng đây là điểm tạo nên sự khác biệt giữa 2 phiên bản Core Plus và Hyper Pro, giúp bản "tiêu chuẩn" của Lynk & Co 06 rẻ hơn 50 triệu đồng so với phiên bản từng ra mắt khách Việt hồi tháng 6/2024.

Lynk & Co 06 Core Plus rẻ hơn 50 triệu đồng nhưng bị cắt trang bị, không có gói ADAS. Ảnh: Lynk & Co.

Dù vì bất kỳ lý do nào, việc hãng tung ra phiên bản giá rẻ, hoặc điều chỉnh giảm giá bán đều có thể tăng khả năng tiếp cận khách hàng cho dòng xe tương ứng. Tuy nhiên với trường hợp của Lynk & Co 06 hay các dòng xe Mazda bên trên, giá bán rẻ đang đồng nghĩa với sự đánh đổi khi xe thiếu vắng vài trang bị và tính năng.

Nếu thị trường Việt vẫn duy trì sự thực dụng, chiến lược này sẽ phát huy hiệu quả. Khách hàng có thể không cần trang bị này, chưa cần đến tính năng kia. Việc hãng cắt bớt để hướng đến giảm giá bán do vậy có thể được đón nhận, giúp cải thiện doanh số cho mẫu xe cụ thể.

Trong trường hợp ngược lại, nhu cầu thay đổi khiến khách hàng sẽ có xu hướng "đòi hỏi" nhiều hơn. Thay vì được giảm giá, khách hàng sẽ nghiêng về kỳ vọng rằng hãng sẽ tăng trang bị, bổ sung tính năng hiện đại hoặc cải thiện một thông số nào đó trên dòng xe đang bán.

Khi này, giá bán có thể không thay đổi, có thể vẫn ở mức cao, nhưng khách hàng sẽ cảm thấy hài lòng. Ở diễn biến tương tự, một mẫu xe có giá bán cao vượt trội so với những giá trị người mua nhận được sẽ khó lòng thuyết phục khách hàng xuống tiền.

Geely Coolray 2026 giảm giá bán so với bản tiền nhiệm, kèm theo những thay đổi đáng chú ý ở cả nội thất lẫn ngoại thất. Ảnh: Đan Thanh.

Việc Ford, BYD hay Geely thực hiện với Ranger, Dolphin và Coolray mới nhiều khả năng phục vụ tiêu chuẩn đang ngày càng cao hơn của thị trường Việt Nam. Vẫn sẽ có một bộ phận khách Việt tìm mua các phiên bản giá rẻ cắt trang bị, nhưng có lẽ không quá nhiều.

Thị trường phổ thông Việt Nam dường như sẽ nghiêng nhiều về các dòng xe "đáng tiền", tức sở hữu hàm lượng trang bị cao kèm giá bán phù hợp, hay sở hữu chỉ số P/P ở mức hợp lý.

Điều này cho thấy tiêu chuẩn khách Việt đang thay đổi. Không hẳn khách hàng "chê" xe giá đắt, chỉ là đang kỳ vọng một chiếc xe phải xứng đáng hơn với số tiền bỏ ra, thay vì chỉ nhìn vào mức giá sàn mà hãng công bố.