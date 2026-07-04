Xe hybrid 'gánh' doanh số Hyundai tại Mỹ

Nhóm xe hybrid tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp phần lớn doanh số Hyundai tại Mỹ trong nửa đầu năm 2026.

Theo Motor1, Hyundai Motor America vừa báo cáo doanh số tháng 6 cũng như số liệu kinh doanh nửa đầu năm nay tại thị trường ôtô xứ cờ hoa. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số 6 tháng đầu năm tại Mỹ của Hyundai đã tăng 3%.

Cụ thể, Hyundai bàn giao thành công 450.568 xe cho khách hàng Mỹ trong nửa đầu năm nay. Đây là kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tốt nhất lịch sử hãng, nhờ tháng 6 vừa qua cũng là tháng bán hàng cao kỷ lục.

Doanh số tháng 6 của Hyundai đạt 77.555 xe, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu chỉ tính trong các tháng quý II, doanh số Hyundai đạt tổng cộng 245.180 xe, tăng trưởng 4%.

Tháng cuối quý II đặc biệt bùng nổ với nhiều mẫu xe Hyundai ở các phân khúc khác nhau. Hyundai Sonata tăng trưởng 36%, Hyundai Palisade tăng 23%, Hyundai Elantra tăng 22%, Hyundai Ioniq 9 cũng tăng 21% doanh số.

Xem xét chi tiết hơn, Hyundai đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc ở các dòng xe hybrid. Santa Fe Hybrid tăng 12% doanh số, Tucson Hybrid tăng 14% còn doanh số Sonata Hybrid cũng tăng trưởng đến 246%.

Tính riêng trong tháng 6, nhóm xe lai xăng-điện của Hyundai tại Mỹ đạt mức tăng trưởng doanh số 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số xe hybrid cũng tăng 71% so với quý II/2025, hay cao hơn 67% so với nửa đầu năm ngoái.

Báo cáo từ Hyundai cho biết nhóm xe điện hóa, gồm xe hybrid, xe hybrid cắm sạc (PHEV) và xe thuần điện, hiện đóng góp 33% tổng doanh số của hãng tại Mỹ.

Nếu không tính gộp nhóm xe hybrid, tỷ lệ trên có thể giảm xuống. Chuyên trang Motor1 lưu ý nhận định này có thể chưa chuẩn xác, bởi Hyundai không tách bạch số liệu Kona EV với doanh số chung của dòng Hyundai Kona.

Nếu chỉ tính riêng các dòng xe gồm Ioniq 5, Ioniq 6 và Ioniq 9, doanh số ôtô thuần điện của Hyundai đạt 26.829 xe, tương đương khoảng 5,9% tổng doanh số.

Hyundai Ioniq 6 giảm mạnh 80% doanh số do phần lớn phiên bản xe đã bị khai tử. Ngược lại, Hyundai Ioniq 5 tăng trưởng doanh số thêm 9% để đạt 20.730 xe tại Mỹ, bất chấp chính sách ưu đãi thuế liên bang đã không còn hiệu lực.

Đáng chú ý, Hyundai Ioniq 9 chỉ bán được 4.858 xe, nhưng tương đương mức tăng trưởng doanh số đến 380%.