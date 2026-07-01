Hyundai có thể 'học hỏi' Toyota bán xe hybrid

Lãnh đạo Hyundai cho biết đang cân nhắc giới thiệu vài dòng xe với duy nhất tùy chọn hệ truyền động hybrid, tương tự cách làm của Toyota.

Hyundai có thể ra mắt các dòng xe chỉ gồm phiên bản hybrid. Ảnh: Hyundai.

Theo Motor1, Toyota gần đây đẩy mạnh chiến lược hybrid hóa bằng quyết định chỉ bán phiên bản hybrid của một số dòng xe phổ biến tại Mỹ, bao gồm Camry, Land Cruiser, RAV4, Sequoia và Sienna. Chiến lược này dường như đang tỏ ra thành công vượt mong đợi, đến mức Hyundai - một trong những đối thủ lớn nhất của nhà sản xuất ôtô Nhật Bản - cũng đang cân nhắc áp dụng cách thức tương tự.

Chia sẻ với CarExpert, CEO Hyundai Australia Gavin Donaldson cho biết hãng xe Hàn Quốc đang xem xét khả năng chỉ bán các phiên bản hybrid của nhiều dòng xe phổ thông hiện tại. Vị này thậm chí thừa nhận Toyota đang làm tốt động thái hybrid hóa danh mục sản phẩm.

“Liệu chúng tôi có cân nhắc đến việc giúp các dòng xe phổ thông nhanh chóng 'hybrid hóa' hay không? Tôi nghĩ đó là điều tất yếu. Tôi cho rằng việc chuyển dịch từ động cơ đốt trong thuần sang xe hybrid và ôtô thuần điện không thể tránh khỏi”, ông Gavin Donaldson chia sẻ.

Tại Mỹ, Toyota hiện có 7 dòng xe được cung cấp song song các phiên bản thuần xăng và hybrid, bên cạnh 8 dòng xe khác chỉ có các tùy chọn trang bị hệ truyền động lai xăng-điện. Đối với các dòng xe thuần xăng, Toyota hiện chỉ còn 4 cái tên đang bán tại Mỹ, nếu xem xét Corolla hatchback và GR Corolla như 2 mẫu xe độc lập.

Toyota không còn nhiều mẫu xe chỉ thuần các phiên bản chạy xăng tại thị trường Mỹ. Ảnh minh họa: Toyota.

Cho đến hiện tại, chiến lược của Hyundai vẫn có những sự khác biệt nhất định so với Toyota. Hãng xe Hàn Quốc hướng đến mục tiêu tiêu điện hóa toàn diện, đồng thời vẫn cung cấp đa dạng các lựa chọn bao gồm hybrid, hybrid cắm sạc, ôtô điện chạy pin hydro và các dòng xe động cơ đốt trong.

Theo Motor1, đây là phát ngôn mang tính bước ngoặt đầu tiên, đề cập đến việc Hyundai sẽ dịch chuyển dần khỏi các dòng xe chỉ gắn động cơ đốt trong.

“Hiện tại, Hyundai sở hữu một số sản phẩm khác sử dụng hệ truyền động thuần xăng. Trừ khi có phương án thay thế, chúng tôi sẽ phải cân nhắc xem hãng sẽ muốn giữ lại nhóm xe này ở vị trí nào trong danh mục sản phẩm tương lai”, ông Gavin Donaldson chia sẻ.

Cho đến lúc này, Hyundai chưa có bất kỳ mẫu xe nào được bán trên thị trường với duy nhất tùy chọn hệ truyền động hybrid. Tuy nhiên tương tự Toyota, hãng xe Hàn Quốc chỉ còn 4 mẫu xe thuần xăng tại thị trường Mỹ, gồm Kona, Elantra N, Santa Cruz và Venue.

Việc duy trì động cơ đốt trong trên các dòng xe cỡ nhỏ giá rẻ để bảo đảm lợi thế về giá bán là điều hợp lý, Tuy nhiên với các mẫu xe lớn hơn như Sonata, Santa Fe và Palisade, Hyundai được cho là hoàn toàn có thể dễ dàng chuyển sang chỉ thuần bán các phiên bản lai xăng-điện trong tương lai.