Trung Quốc 'lách luật' bằng xe hybrid, châu Âu tính chuyện chặn đường

Khi châu Âu áp thuế nhập khẩu với ôtô điện sản xuất tại Trung Quốc, ngành công nghiệp ôtô của quốc gia tỷ dân chuyển hướng sang xe hybrid và thu được thành quả đáng kể.

Theo Carscoops, làn sóng nhập khẩu xe điện giá rẻ từ Trung Quốc vào châu Âu từng được kỳ vọng sẽ bị chặn đứng từ cuối năm 2024, khi Liên minh châu Âu (EU) áp thuế với ôtô điện sản xuất tại quốc gia tỷ dân.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã nhanh tay hơn và triển khai “Kế hoạch B”, chuyển hướng sang kinh doanh xe hybrid tại lục địa già trước khi thu được những thành quả đáng kể.

Nguồn tin từ chuyên trang Handelsblatt cho biết châu Âu đang chuẩn bị có những động thái tấn công thương mại mới nhắm vào xe hybrid cắm sạc (PHEV) của Trung Quốc. Theo đó, EU sẽ mở rộng cuộc chiến thuế quan ra khỏi phạm vi ôtô thuần điện, lấp đầy lỗ hổng mà các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đang khai thác một cách hiệu quả.

Dữ liệu do Handelsblatt cung cấp chỉ ra lượng xe PHEV của BYD đăng ký tại châu Âu đã tăng nhanh hơn nhiều so với doanh số ôtô thuần điện. Chery cũng vận chuyển hàng chục nghìn xe PHEV đến lục địa già, bên cạnh một phần rất nhỏ các mẫu xe thuần điện.

Các nhà sản xuất ôtô châu Âu lúc này đang phải chật vật bảo vệ thị phần trước làn sóng ôtô Trung Quốc. Hiện, cứ 10 xe bán ra tại lục địa già thì có một xe đến từ các thương hiệu ôtô Trung Quốc.

Loạt biện pháp đề xuất vẫn đang ở giai đoạn thảo luận, tuy nhiên các báo cáo cho thấy một cuộc điều tra chính thức đang được chuẩn bị. Nếu được các quốc gia thành viên thông qua, các mức thuế quan có khả năng sẽ được áp dụng trong vài tháng tiếp theo.

Dù vậy, không nhiều người tin rằng những biện pháp này có thể thay đổi bức tranh toàn cảnh. Nhà phân tích Patrick Hummel của UBS lập luận rằng những mức thuế bổ sung cho xe hybrid khó có thể làm chệch hướng hoàn toàn các kế hoạch mở rộng của Trung Quốc, chủ yếu do tỷ suất lợi nhuận tại lục địa già nhìn chung vẫn rất hấp dẫn.

Nhiều nhà sản xuất ôtô Trung Quốc cũng đang chuyển dịch hoạt động sản xuất đến gần hơn với khách hàng châu Âu. Các biện pháp hiện tại bao gồm mượn nhà máy chưa được khai thác hết công suất từ các tên tuổi lâu đời như Nissan, hoặc lập kế hoạch xây dựng mới các nhà máy địa phương để “né” hoàn toàn các rắc rối về thuế quan.

Chuyên trang Carscoops nhận định sự đón nhận của khách hàng châu Âu cũng như mức độ quan tâm đến các thương hiệu xe Trung Quốc vẫn đang tăng lên tại lục địa già. Các quy định thuế quan có thể ảnh hưởng đôi chút, tuy nhiên nhóm xe Trung Quốc sẽ không sớm từ bỏ các kế hoạch mở rộng sức ảnh hưởng tại thị trường châu Âu.