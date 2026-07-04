Lynk & Co mở rộng lựa chọn di chuyển điện hóa cho khách hàng Việt

Các dòng SUV hybrid của Lynk & Co tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu, tầm di chuyển thuần điện đến hàng trăm km, đa dạng trải nghiệm thú vị theo định hướng thương hiệu New Premium.

Tại thị trường Việt Nam, Lynk & Co mang đến đa dạng giải pháp di chuyển cho người dùng thông qua dải sản phẩm gồm 7 dòng xe. Lynk & Co 06, 03+ và 01 sử dụng động cơ đốt trong truyền thống. SUV cỡ lớn Lynk & Co 09 công nghệ mild hybrid. Bộ đôi Lynk & Co 08 và 900 dùng công nghệ PHEV được hãng đặt tên EM-P Super Hybrid và dự kiến đầu quý III sẽ ra mắt mẫu xe thuần điện đầu tiên - Lynk & Co 02.

Trong đó, bộ đôi công nghệ hybrid được hãng coi là giải pháp chuyển tiếp phù hợp cho thị trường dành cho nhóm khách ưa trải nghiệm êm ái, tiết kiệm của xe thuần điện nhưng có ưu điểm tiện dụng từ xe động cơ đốt trong truyền thống, không phụ thuộc hạ tầng trạm sạc.

Công nghệ EM-P Super Hybrid trên Lynk & Co 08 và 900

Nền tảng công nghệ PHEV cao cấp được Lynk & Co ra mắt khách Việt lần đầu trên mẫu SUV cỡ D 08 hồi năm ngoái, nhận được đánh giá cao từ thị trường, đặc biệt là giới chuyên gia. Về Việt Nam, EM-P Super Hybrid nhận giải thưởng “Công nghệ điện hóa của năm” và Lynk & Co 08 nhận giải thưởng “Ôtô của năm phân khúc gầm cao cỡ D” trong năm 2025.

EM-P (E-Motive Performance) Super Hybrid là công nghệ PHEV (hybrid cắm sạc ngoài) tiên tiến nhất của Lynk & Co trên toàn cầu, hướng tới khả năng tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu nhờ tầm di chuyển thuần điện dài. Đồng thời, các mẫu xe trang bị nền tảng này cũng mang đến trải nghiệm vận hành linh hoạt và thú vị trong phân khúc.

Nền tảng EM-P Super Hybrid giúp Lynk & Co 08 có tầm di chuyển thuần điện đến 200 km một lần sạc đầy.

Trên Lynk & Co 08, xe trang bị động cơ xăng 1.5 tăng áp (137 mã lực, 230 Nm) kết hợp động cơ điện P3 (208 mã lực, 350 Nm), cho tổng công suất 345 mã lực và mô-men xoắn tối đa 580 Nm. Pin NCM đến từ nhà cung cấp danh tiếng CATL với dung lượng 39,6 kWh, lớn hơn một vài mẫu xe thuần điện trên thị trường. Hộp số 3DHT Evo (Dedicated Hybrid Transmission) khác biệt so với đối thủ thường dùng loại vô cấp eCVT.

Với chế độ EV khi đầy pin, Lynk & Co 08 có tầm di chuyển thuần điện đến 200 km, vận hành ở dải tốc độ đến 120 km/h. Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận mẫu xe này đạt tầm di chuyển kết hợp đến 1.813 km với một lần sạc đầy pin và đổ đầy nhiên liệu. Cuối năm ngoái tại Mexico, Lynk & Co 08 xác lập kỷ lục "SUV PHEV có quãng đường di chuyển thuần điện xa nhất", thành tích 293 km cho một lần sạc đầy pin.

Trên dòng SUV cao cấp nhất của thương hiệu - Lynk & Co 900, hệ truyền động EM-P Super Hybrid kết hợp động cơ xăng 2.0TD VEP4 và hai mô-tơ điện đặt ở cầu trước, cầu sau. Cấu hình này cho ra tổng công suất 708 mã lực và mô-men xoắn cực đại đến 1.038 Nm. Kết hợp bộ pin NMC dung lượng 52,38 kWh cao cấp từ CATL, Lynk & Co 900 cho tầm di chuyển tối đa khi đầy xăng và sạc đầy pin đạt khoảng 1.000 km, theo chuẩn NEDC.

Lynk & Co 900 định vị phân khúc SUV đầu bảng của thương hiệu.

Ngoài động cơ hybrid và tầm di chuyển thuần điện dài, Lynk & Co 900 tối ưu trải nghiệm tĩnh lặng, êm ái bên trong khoang cabin nhờ hệ thống treo khí nén hai buồng, kết hợp công nghệ kiểm soát giảm chấn liên tục CDC. Mẫu SUV cao cấp nhất của Lynk & Co sử dụng nền tảng khung gầm SPA Evo - kiến trúc dành riêng cho các mẫu xe hybrid cao cấp có chiều dài trên 5 m.

Hai phiên bản Lynk & Co 08 Pro và Halo có giá lần lượt 1,299 tỷ và 1,389 tỷ đồng , trong khi mẫu SUV flagship Lynk & Co 900 có một phiên bản, giá bán 3,069 tỷ đồng , đã bao gồm VAT.

Trong tháng 7, Lynk & Co 08 phiên bản Pro nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, bộ sạc cầm tay 3,5 kW, 1 năm bảo hiểm Tasco (quy đổi 1% giá xe) và gói phim cách nhiệt cao cấp (quy đổi 10 triệu đồng). Phiên bản cao cấp Halo được tặng bộ sạc 3,5 kW và bộ treo tường 7,4 kW (quy đổi 5 triệu); 6 năm (hoặc 80.000 km) bảo dưỡng miễn phí và gói phụ kiện cao cấp (quy đổi 20 triệu đồng).

Hệ thống mild hybrid trên Lynk & Co 09

Nếu nền tảng EM-P Super Hybrid mang đến trải nghiệm thuần điện êm ái, mẫu SUV cỡ lớn Lynk & Co 09 hướng đến nhóm khách ưa chuộng động cơ đốt trong truyền thống, nhưng tối ưu hơn nhờ hệ thống lai điện nhẹ (mild hybrid).

09 là dòng xe đầu tiên được Lynk & Co giới thiệu tại thị trường Việt Nam, hướng đến nhóm người dùng gia đình, cần mẫu gầm cao 7 chỗ thực thụ. Xe sử dụng nền tảng khung gầm SPA với Volvo XC90 thế hệ thứ hai, kết cấu dùng thép siêu chịu lực và hợp kim nhôm nhằm tối ưu trọng lượng và độ an toàn.

Lynk & Co 09 mang thiết kế thuần SUV cỡ lớn, không gian dành cho 7 chỗ ngồi thực thụ.

Hệ thống mild hybrid trên Lynk & Co 09 có sự hỗ trợ của pin 48 V và máy phát điện nhỏ, kích hoạt trong các trường hợp xe tăng tốc và khởi hành - thời điểm động cơ thuần xăng thường có mức tiêu hao nhiên liệu cao nhất. Xe sử dụng động cơ xăng 2.0 tăng áp cho công suất 254 mã lực và sức kéo 350 Nm. Hộp số tự động ly hợp kép dạng ướt 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian FYRA. Mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp 7,78 lít/ 100 km, theo công bố của hãng.