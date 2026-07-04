Honda Civic e:HEV mới sắp xuất hiện, liệu có đến Việt Nam?

Điểm đặc biệt của Honda Civic thế hệ mới là hệ thống S+ Shift, cho phép giả lập cảm giác vào số của hộp số 8 cấp điện tử.

Theo truyền thông Thái Lan, Honda Civic 2026 dự kiến được mở bán tại đất nước chùa vàng trong tháng 7. Điểm nhấn đáng chú ý trên phiên bản hybrid e:HEV RS là công nghệ chuyển số giả lập S+ Shift, tính năng vừa được Honda giới thiệu tại quê nhà Nhật Bản.

"Hệ thống mới sẽ mang lại cảm giác phấn khích như đang cầm lái một mẫu xe thể thao truyền thống", đại diện bộ phận phát triển kỹ thuật của hãng đã chia sẻ với truyền thông quốc tế.

Được thừa hưởng từ dòng xe coupe thể thao Prelude thế hệ mới, công nghệ S+ Shift cho phép người lái trải nghiệm cảm giác "vào số" của hộp số 8 cấp giả lập thông qua lẫy chuyển số bằng kim loại sau vô-lăng. Về mặt cơ học, Civic e:HEV vốn vận hành trực tiếp bằng motor điện và hộp số đơn cấp.

Hệ thống S+ Shift là bước phát triển nâng cao của tính năng Linear Shift Control trước đây. Thay vì chỉ thay đổi vòng tua máy dựa trên vị trí bướm ga, công nghệ mới sẽ chủ động điều phối mô-men xoắn, tiếng gầm động cơ và tạo ra cảm giác "giật cục" mô phỏng thao tác sang số thực tế nhằm tối ưu hóa trải nghiệm thể thao.

Ngoại trừ phần mềm giả lập mới, hệ truyền động hybrid của xe vẫn giữ nguyên thông số.

Trọng tâm của hệ thống là motor điện sản sinh công suất 184 mã lực và mô-men xoắn 315 Nm. Khối động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên đóng vai trò là máy phát điện có công suất 141 mã lực. Khi cả 2 nguồn động lực cùng kết hợp ở dải tốc độ cao, tổng công suất đầu ra của toàn hệ thống đạt mức 203 mã lực.

Tại Việt Nam, Honda Civic vẫn là mẫu xe thế hệ 11, bản cao nhất giá 999 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Tại thị trường Nhật Bản, hệ thống S+ Shift chỉ được trang bị độc quyền trên phiên bản Civic e:HEV RS hatchback. Phiên bản này sở hữu hệ thống treo cứng cáp hơn, vô-lăng đáy phẳng bọc da Alcantara và bộ mâm hợp kim 18 inch màu đen mờ Berlina Black thừa hưởng từ mẫu Civic Si tại Mỹ.

Trong khi phiên bản nội địa Nhật Bản sử dụng nút bấm chuyển số tinh gọn trên yên ngựa, các phiên bản dành cho thị trường Đông Nam Á nhiều khả năng vẫn duy trì cụm cần số truyền thống.

Đợt nâng cấp này cũng trùng khớp với kế hoạch cải tiến diện rộng cho dòng sản phẩm Civic tại khu vực ASEAN. Mẫu ôtô sẽ loại bỏ camera LaneWatch vốn nhận về nhiều phản hồi chưa tốt từ người dùng để thay thế bằng hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cùng hệ thống camera 360 độ.

Tại Thái Lan, đây là đợt điều chỉnh thứ hai trong năm sau khi hãng quyết định khai tử hoàn toàn cấu hình động cơ VTEC Turbo thuần xăng để chuyển sang hybrid toàn bộ.

Sau Thái Lan, mẫu Civic nâng cấp dự kiến sẽ cập bến thị trường Malaysia vào nửa cuối năm nay. Nhiều khả năng, mẫu xe nâng cấp cũng sẽ được giới thiệu đến người dùng Việt Nam cùng thời điểm.

Hiện tại, Honda Việt Nam vẫn đang phân phối Honda Civic thế hệ thứ 11, được ra mắt từ năm 2024. Xe đang được bán với tổng 3 phiên bản, giá dao động 789-999 triệu đồng.