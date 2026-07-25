Hơn 33.000 xe điện Trung Quốc có thể 'sập gầm' khi trời nóng bức

Sự cố ở hệ thống treo khí nén có thể khiến mẫu xe điện Trung Quốc Xpeng X9 bị sập gầm, một bên hoặc toàn bộ.

Theo Car News China, hãng xe điện Trung Quốc Xpeng vừa đệ trình kế hoạch triệu hồi lên Tổng cục quản lý giám sát thị trường quốc gia Trung Quốc (SAMR), nhằm giải quyết một lỗi khá nghiêm trọng ở hệ thống treo khí nén của mẫu MPV đầu bảng Xpeng X9, có thể khiến hơn 33.000 xe bị "sập gầm".

Theo nội dung thông báo, tổng cộng 33.473 xe Xpeng X9 sản xuất trong giai đoạn từ ngày 8/8/2023 đến ngày 11/8/2025 cần được triệu hồi. Thời gian của chiến dịch triệu hồi bắt đầu từ ngày 28/8 tới đây.

Nguyên nhân đợt triệu hồi nằm ở những sai số trong quá trình sản xuất, khiến độ kín khí của các lò xo khí nén phía trước bị suy giảm. Xpeng cảnh báo việc sử dụng xe trong thời gian dài ở môi trường nhiệt độ, độ ẩm cao có thể dẫn đến hiện tượng rò rỉ khí chậm ở hệ thống treo khí nén phía trước.

Sự cố này thường kích hoạt đèn cảnh báo cũng như hiển thị thông báo trên màn hình cho người dùng. Trong một số trường hợp, sự cố rò rỉ có thể làm suy giảm khả năng điều khiển của xe, gây ra rủi ro mất an toàn đáng kể cho tài xế.

Xpeng cho biết sẽ tiến hành thay thế miễn phí cụm trụ trượt lò xo khí nén phía trước cho tất cả xe bị ảnh hưởng. Các xe từng được thay thế các chi tiết nâng cấp trước đợt triệu hồi sẽ không cần mang xe đến đại lý để kiểm tra.

Đợt triệu hồi được Xpeng triển khai sau một làn sóng khiếu nại từ các chủ xe, đặc biệt tại những khu vực như Trùng Khánh. Sau các đợt nắng nóng khắc nghiệt, nhiều chủ xe báo cáo tình trạng sập gầm đột ngột. Vài người dùng cho biết gầm xe bị sập một bên, số ít cho biết gầm xe đã sập hoàn toàn trong lúc đang vận hành.

Trong phần lớn phản hồi liên quan đến sự cố này, bộ phận chăm sóc khách hàng của Xpeng từng cho rằng những cảnh báo xuất phát từ chế độ bảo vệ nhiệt của xe. Hãng xe Trung Quốc giải thích việc điều chỉnh độ cao gầm thường xuyên dưới nền nhiệt cao có thể khiến máy nén khí bị quá nhiệt.

Tuy nhiên, đợt triệu hồi mà Xpeng vừa đệ trình đã chính thức thừa nhận đây là lỗi phần cứng, liên quan đến độ kín khí của lò xo khí nén, không đơn thuần là vấn đề bảo vệ nhiệt.

Xpeng X9 được hãng ôtô Trung Quốc định vị là mẫu xe điện thông minh 7 chỗ cỡ lớn, chính thức gia nhập thị trường vào tháng 1/2024, giá bán dao động 359.800-419.800 NDT (tương đương khoảng 52.900- 61.700 USD ).

Dòng MPV cỡ lớn có cả phiên bản thuần điện và EREV, trong nửa đầu năm nay đã ghi nhận doanh số lũy kế 13.324 xe.

Chuyên trang Car News China lưu ý đây là đợt triệu hồi quy mô lớn khác được Xpeng thực hiện trong vòng chưa đầy một năm. Trước đó vào tháng 9/2025, hãng xe Trung Quốc đã phải triệu hồi 47.490 xe Xpeng P7+ do lỗi liên quan đến motor trợ lực lái.