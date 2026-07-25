Siêu xe Maserati GT2 Stradale lấy cảm hứng từ huyền thoại MC12 GT1

Mẫu xe đặc biệt này đã được bàn giao tại trụ sở chính của hãng tại Modena (Italy). Đồng thời, chủ nhân chiếc xe còn được tham quan nhà máy Viale Ciro Menotti, bộ sưu tập Umberto Panini Collection và vùng Emilia nổi tiếng với Motor Valley.