Siêu xe Maserati GT2 Stradale lấy cảm hứng từ huyền thoại MC12 GT1

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Chương trình cá nhân hóa Maserati Fuoriserie đã ra mắt siêu xe độc bản Maserati GT2 Stradale Tribute to MC12, được chế tác theo yêu cầu của một nhà sưu tập tại Đài Loan.
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Nguồn cảm hứng của dự án này đến từ "huyền thoại" Maserati MC12 GT1 của đội Vitaphone Racing, vốn đã giành nhiều thành tích ấn tượng tại giải đua 24 Hours of Spa.
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Tương tự mẫu xe đua biểu tượng, Maserati GT2 Stradale Tribute to MC12 sở hữu phối màu Leggenda, với 2 tông màu chủ đạo là xanh Matte Digital Mint và đen Nero Essenza.
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Bên cạnh đó, những chi tiết như logo đinh ba ở lưới tản nhiệt và cột C, huy hiệu GT2 Stradale, cùm phanh mang màu vàng Giallo Avia Pervia. Trong khi đó, huy hiệu Maserati Fuoriserie được sơn màu xanh Digital Mint.
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Bên cạnh gói nâng cấp Performance Plus, nhiều chi tiết khí động học ở nắp capo, hốc gió thân xe... đều được làm từ sợi carbon - vốn lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu siêu xe này.
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Thừa hưởng công nghệ từ các dòng xe đua Maserati Corse GT2, cánh gió khí động học cỡ lớn phía sau được làm từ sợi carbon với hoạt tiết trang trí màu vàng Giallo Avia Pervia, có thể điều chỉnh 3 mức độ vận hành khác nhau.
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Nội thất của Maserati GT2 Stradale Tribute to MC12 được trang bị gói sợi carbon, ghế đua bọc Alcantara với các chi tiết màu vàng tại tựa đầu, dây an toàn, đường chỉ tương phản...
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Siêu xe Maserati GT2 Stradale vẫn được trang bị động cơ V6 twin-turbo dung tích 3.0L Nettuno, tuy nhiên công suất được tăng từ 630 mã lực lên mức 640 mã lực/720 Nm.
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Đi kèm là hộp số 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau, siêu xe này có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,8 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 324 km/h.
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Xe có khối lượng khô khoảng 1.365 kg, nhẹ hơn khoảng 60 kg so với phiên bản tiêu chuẩn MC20. Cánh gió sau có thể tạo ra lực ép xuống mặt đất tối đa 500 kg.
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Tại Mỹ, Maserati GT2 Stradale có giá khởi điểm khoảng 393.000 USD. Con số cuối cùng của mẫu siêu xe độc bản Maserati GT2 Stradale Tribute to MC12 không được tiết lộ.
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Mẫu xe đặc biệt này đã được bàn giao tại trụ sở chính của hãng tại Modena (Italy). Đồng thời, chủ nhân chiếc xe còn được tham quan nhà máy Viale Ciro Menotti, bộ sưu tập Umberto Panini Collection và vùng Emilia nổi tiếng với Motor Valley.
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