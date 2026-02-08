CATL vừa công bố nền tảng pin xe điện 5C có tuổi thọ hơn 1,8 triệu km cùng hàng loạt công nghệ mới, hứa hẹn xóa bỏ lo ngại về độ bền và tuổi thọ pin.

Tập đoàn pin Trung Quốc CATL (Contemporary Amperex Technology Limited) vừa công bố nền tảng pin xe điện mới mang tên 5C, "dư sức" vượt qua cột mốc 1 triệu km với tuổi thọ có thể đạt hơn 1,8 triệu km.

Pin CATL 5C "dư sức" đạt 1 triệu km

Theo CATL, kết quả thử nghiệm cho thấy pin 5C vẫn duy trì ít nhất 80% dung lượng ban đầu sau hàng nghìn chu kỳ sạc nhanh, ngay cả trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt. Điều này mở ra triển vọng thay đổi cách người dùng nhìn nhận về việc sạc nhanh, vốn lâu nay thường bị gắn với nguy cơ làm pin xuống cấp dễ dàng hơn.

Theo quảng cáo "5C Charging: 1,000,000 KM Made Easy", công nghệ pin CATL 5C có khả năng vượt mốc 1 triệu km, và có thể đạt con số 1,8 triệu km sau hơn 3.000 chu kỳ sạc.

Kết quả thử nghiệm cho thấy, ở điều kiện tiêu chuẩn 20°C, pin 5C vẫn giữ được tối thiểu 80% dung lượng sau 3.000 chu kỳ sạc - xả hoàn chỉnh. Quy đổi theo quãng đường, con số này hơn 1,8 triệu km. CATL cho biết hiệu suất này cao gấp khoảng 6 lần mức trung bình trong các điều kiện thử nghiệm tương tự.

Nhiệt độ cao là "kẻ thù" lớn của pin, đặc biệt khi sạc nhanh. Thử nghiệm cho thấy pin CATL 5C có tiềm năng hoạt động ổn định tại các khu vực có nhiệt độ lên tới 60°C, nơi tuổi thọ pin thường là mối lo lớn đối với người dùng xe điện.

Tại những nơi có khí hậu nóng bức, con số này giảm xuống còn 840.000 sau 1.400 chu kỳ, cho phép khách hàng yên tâm hơn về độ bền và tuổi thọ của pin.

Trong điều kiện này, pin vẫn giữ được 80% dung lượng sau 1.400 chu kỳ, tương đương hơn 840.000 km. Dù thấp hơn so với thử nghiệm ở nhiệt độ thông thường, kết quả này vẫn vượt xa phần lớn pin xe điện hiện nay khi hoạt động trong môi trường nóng bức.

Pin CATL C5 sở hữu hàng loạt nâng cấp đáng giá

Hiệu suất của pin CATL 5C đến từ nhiều cải tiến ở cấp độ vật liệu. Cực dương được phủ lớp bảo vệ đặc biệt nhằm giảm quá trình phân hủy và hạn chế thất thoát ion kim loại trong quá trình sạc-xả nhanh, từ đó duy trì dung lượng lâu dài.

Điểm nổi trội của CATL 5C gồm cực dương được phủ lớp bảo vệ đặc biệt nhằm giảm quá trình phân hủy và hạn chế thất thoát ion kim loại, chất điện phân có thêm phụ gia có khả năng phát hiện các vết nứt siêu nhỏ và "tự vá" trước khi hư hỏng lan rộng, lớp màng ngăn được trang bị lớp phủ phản ứng theo nhiệt độ.

Chất điện phân có thêm phụ gia có khả năng phát hiện các vết nứt siêu nhỏ và "tự vá" trước khi hư hỏng lan rộng, giúp giảm thất thoát lithium hoạt tính và làm chậm quá trình suy giảm pin. Lớp màng ngăn được trang bị lớp phủ phản ứng theo nhiệt độ, có thể giảm chuyển động ion khi phát sinh điểm nóng cục bộ, qua đó hạn chế nguy cơ phản ứng dây chuyền và tăng độ ổn định khi sạc công suất cao.

CATL cũng phát triển hệ thống làm mát có khả năng giám sát toàn bộ pack pin và dẫn dung dịch làm mát chính xác đến những khu vực có cell pin nóng hơn. Việc duy trì nhiệt độ đồng đều giữa các cell giúp kéo dài tuổi thọ tổng thể của bộ pin.

Ngoài ra, hệ thống quản lý pin (BMS) của CATL 5C còn điều chỉnh nhiệt độ, điện thế, trạng thái sạc (SOC) và các yếu tố thiết yếu khác nhằm tăng độ nhất quán cũng như tuổi thọ của bộ phận này.

CATL 5C đặc biệt phù hợp cho các phương tiện hoạt động cường độ cao như xe tải, taxi và xe dịch vụ, vốn là những đối tượng cần thời gian quay vòng nhanh và chu kỳ thay pin dài. Xe du lịch cá nhân sẽ được triển khai sau khi sản xuất đạt quy mô lớn hơn, dù hiện CATL chưa công bố thời điểm thương mại hóa cụ thể nền tảng C5.