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Xe Ôtô

Chơi off-road, người Mỹ thích xe xăng hơn xe điện

  • Thứ bảy, 25/7/2026 18:30 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Kết quả một khảo sát cho thấy người Mỹ sẽ ưu tiên chọn SUV, bán tải động cơ đốt trong để chơi off-road, thay vì xe thuần điện.

Chuyên trang Carscoops mới đây trích dẫn kết quả cuộc khảo sát Gauge Index do Hankook Tire thực hiện, cho thấy có khoảng 64% người Mỹ được hỏi bày tỏ sự hứng thú dành cho một chuyến off-road trong năm nay. So với chỉ 34% ghi nhận trong kết quả khảo sát năm ngoái, off-road dường như đang được người Mỹ quan tâm nhiều hơn.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng, kết quả 34% hồi năm ngoái thực ra trả lời cho một câu hỏi khác. Hãng lốp Hankook Tire năm ngoái đã tính số người cho rằng “thành thạo kỹ năng lái xe off-road” là kỹ năng lái xe giải trí hàng đầu mà bản thân muốn học hỏi.

Có khoảng 74% người tham gia khảo sát thuộc nhóm Gen Z và 72% thuộc nhóm Millennials mong muốn thực hiện một chuyến off-road trong năm nay. Đồng thời, khoảng 57% người thuộc Gen X và 42% người khảo sát thuộc thế hệ Baby Boomer cũng mong muốn điều tương tự.

Trong kết quả khảo sát của Hankook Tire, khoảng 52% tin rằng SUV là lựa chọn tốt nhất để chơi off-road, bên cạnh 36% khác chọn xe bán tải.

Ôtô động cơ đốt trong vẫn là nhóm phương tiện được khách hàng đặt niềm tin khi chơi off-road với 79% cho rằng sẽ ưu tiên SUV chạy xăng. Khoảng 87% cho biết sẽ chọn bán tải động cơ đốt trong, thay vì một chiếc bán tải điện.

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Chuyên trang Carscoops cũng lưu ý dường như đa phần người tham gia khảo sát mong muốn trải nghiệm off-road nhẹ nhàng, thay vì “leo trèo” ở các địa hình hiểm trở. Khoảng 45% cho biết dự định thực hiện một chuyến đi dọc theo đường mòn trong rừng, còn 17% khác lại thích khám phá sa mạc.

Tương tự nhiều nghiên cứu khác, khảo sát của Hankook Tire chỉ thực hiện trên một nhóm khách hàng với số lượng hạn chế. Đơn vị này chỉ khảo sát 1.000 tài xế Mỹ từ 18 tuổi trở lên, được lựa chọn ngẫu nhiên, do vậy không đại diện cho toàn bộ khách hàng xứ sở cờ hoa.

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