Honda Vario 125 nâng cấp lộ diện, liệu sẽ đến Việt Nam?

Mẫu tay ga Honda Vario 125 vừa được nâng cấp thiết kế tại Malaysia, sở hữu bộ tem màu hồng trắng thể thao.

Thị trường xe máy Malaysia vừa đón nhận phiên bản nâng cấp toàn diện của mẫu xe ga đô thị Honda Vario 125 với mức giá niêm yết 7.268 RM.

Ở thế hệ mới, Honda Vario 125 sở hữu phom dáng thể thao sắc sảo hơn với phần mặt nạ trước tinh chỉnh góc cạnh và tư thế lái năng động. Xe mang tới 3 tùy chọn màu sắc mới bao gồm Xanh lục, Đỏ Magenta và Đen nhám, kết hợp cùng bộ tem đồ họa tối giản chạy dọc thân xe.

Xe có trọng lượng 112 kg, chiều cao yên ở mức 769 mm và sở hữu bình xăng dung tích 5,5 lít.

Hệ thống chiếu sáng của Vario 125 cũng được làm mới hoàn toàn bằng công nghệ LED đồng bộ từ cụm đèn pha, đèn định vị cho đến đèn báo rẽ và đèn hậu. Nhằm tăng tính tiện dụng cho nhu cầu di chuyển hàng ngày, hãng xe Nhật Bản đã bổ sung một cổng sạc dạng USB-C đặt gọn gàng bên trong hộc chứa đồ phía trước.

Mẫu xe ga trang bị bộ vành đúc kích thước 14 inch, đi kèm lốp trước cỡ 90/80 và lốp sau cỡ 100/80. Hệ thống an toàn trên xe gồm phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống cơ học phía sau, vận hành thông qua công nghệ phanh kết hợp (CBS) cùng tính năng khóa phanh dừng xe tiêu chuẩn.

Bộ tem và thiết kế hầm hố trên Honda Vario 125 mới tại Malaysia. Ảnh: Honda.

Hệ thống giảm xóc sử dụng phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau có khả năng điều chỉnh tải trước. Các tiện ích hỗ trợ người lái đáng chú ý bao gồm hệ thống khóa thông minh Smartkey tích hợp cảnh báo chống trộm, tính năng tìm xe trong bãi đỗ và một cốp chứa đồ dung tích 18 lít dưới yên.

Hệ truyền động của xe không có sự thay đổi khi vẫn duy trì khối động cơ eSP xi-lanh đơn, SOHC, làm mát bằng dung dịch, dung tích 124,9 cc, tích hợp công nghệ ngắt động cơ tạm thời Idling Stop. Cấu hình này sản sinh công suất tối đa 11,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,74 Nm tại 5.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT và hệ thống dây đai truyền động.

Xe đạt chứng nhận phương tiện tiết kiệm năng lượng (EEV) và xếp hạng an toàn 3 sao từ chương trình đánh giá xe máy Malaysia (MyMAP).

Sau khi phiên bản Vario 125 Street được tung ra thị trường vào tháng 4 với giá 7.468 RM, sự xuất hiện của Vario 125 bản tiêu chuẩn giúp hoàn thiện dải sản phẩm xe ga phân khối nhỏ của thương hiệu Nhật Bản tại quốc gia này.

Tại Việt Nam, Honda Vario vẫn sở hữu thiết kế khá quen thuộc với hệ thống chiếu sáng ở mặt yếm là bóng LED dạng mảnh vát theo viền.

Xe được bán với giá dao động 40,73-41,98 triệu đồng cho 2 phiên bản Thể thao và Đặc biệt. Honda Vario 125 tại Việt Nam sẽ cạnh tranh cũng những cái tên quen thuộc như Yamaha Exciter 155, Honda AirBlade, Yamaha Gear 125 hay Piaggio Liberty One 125.