Siêu xe Lamborghini Revuelto thứ 2 tại Việt Nam xuất hiện

Một chiếc Lamborghini Revuelto màu xanh dương bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam với bộ kit khí động học từ Duke Dynamics.

Một chiếc Lamborghini Revuelto màu xanh dương bất ngờ xuất hiện tại một cửa hàng độ xe ở phường Cát Lái (TP.HCM), thu hút sự chú ý khi được trang bị gói nâng cấp khí động học hàng hiếm từ hãng độ Canada Duke Dynamics.

Chiếc Revuelto thứ 2 tại Việt Nam bất ngờ xuất hiện tại phường Cát Lái (TP.HCM). Chưa rõ siêu xe này có mặt tại Việt Nam theo nguồn chính hãng hay từ các đại lý tư nhân. Ảnh: Facebook

Điểm đặc biệt trên chiếc siêu xe hybrid V12 này nằm ở bộ bodykit do Duke Dynamics phát triển. Gói độ được lấy cảm hứng từ nhiều mẫu Lamborghini hiệu năng cao và độc bản như Centenario hay Invencible, mang đến diện mạo hầm hố hơn với các chi tiết khí động học mở rộng.

Theo tìm hiểu của Znews - Tri Thức, có ít nhất 3 chiếc Revuelto đã được ghi nhận nhập khẩu về Việt Nam theo đường chính ngạch, gồm 1 chiếc màu xám theo diện tạm nhập tái xuất để phục vụ sự kiện ra mắt, 1 chiếc màu xanh lá nhập khẩu vào tháng 8/2025 và 1 chiếc màu vàng về Việt Nam vào tháng 11/2025.

Sau khi được nâng cấp, siêu xe này đã sở hữu gói nâng cấp của hãng độ Duke Dynamics. Tuy nhiên, nhiều chi tiết vẫn chưa được hoàn thiện như nắp capo lấy cảm hứng từ Centenario. Ảnh: Tứ Lượng

Hiện chiếc Lamborghini Revuelto màu vàng đã được bắt gặp lăn bánh trên đường phố, trong khi chiếc màu xanh lá vẫn chưa rõ tung tích. Vì vậy, chưa thể xác định chiếc xe màu xanh dương mới xuất hiện có phải chính là chiếc từng được ghi nhận trước đó hay là một xe khác được nhập khẩu theo một nguồn khác.

Ngoài bộ kit ngoại thất, chưa rõ siêu xe này có được can thiệp vào hệ thống vận hành hay không. Lamborghini Revuelto nguyên bản sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid gồm động cơ V12 hút khí tự nhiên kết hợp với 3 motor điện, cho tổng công suất tối đa 1.015 mã lực.

Chiếc Lamborghini Revuelto đầu tiên ra biển số tại Việt Nam đã được bắt gặp tại TP.HCM. Tại Việt Nam, mẫu siêu xe đầu bảng của thương hiệu đến từ Italy có mức giá khởi điểm từ 44 tỷ đồng . Ảnh: TNTBros

Hiện các gói nâng cấp dành cho Lamborghini Revuelto từ Duke Dynamics đang được phân phối thông qua Creative Bespoke với mức giá khoảng 800.000 USD , tùy cấu hình và trang bị đi kèm.

Tại Việt Nam, Lamborghini Revuelto được phân phối chính hãng với mức giá khởi điểm từ khoảng 44 tỷ đồng . Với số lượng xe giới hạn cùng khả năng cá nhân hóa cao, mẫu siêu xe hybrid này đang trở thành một trong những thiết kế được giới sưu tập trong nước quan tâm nhất.