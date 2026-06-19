Audi chốt giá Q3 thế hệ mới hơn 2 tỷ, SUV Q5 từ 2,84 tỷ đồng

Sau nhiều tháng trưng bày thăm dò thị trường, Audi Việt Nam vừa chính thức công bố giá bán cho bộ đôi SUV Q3 thế hệ mới và Q5 với mức khởi điểm từ 2,099 tỷ đồng.

Audi Việt Nam vừa chính thức "chốt giá" 2 mẫu xe Q3 thế hệ mới và Q5 sau nhiều tháng giới thiệu đến người dùng.

So với bản tiền nhiệm, Q3 mới sở hữu nhiều thay đổi, nâng cấp về cả thiết kế lẫn trang bị công nghệ. Dễ nhận ra phong cách thiết kế với cặp đèn chính dạng LED Plus tương tự những chiếc Q6, S6 e-tron xuất hiện ở đầu xe của Q3 thế hệ mới. Không chỉ ở đầu xe, phần đuôi của Q3 cũng được áp dụng nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm.

Thiết kế mới trên Audi Q3 Sportback. Ảnh: Đan Thanh.

Bên trong khoang lái, chiếc xe gần như "lột xác" về trang bị. Cần số nay dời ra sau vô lăng, khu vực yên ngựa được thay đổi hoàn toàn về vị trí phím chức năng và cách sắp xếp nút bấm. Điểm đặc biệt là màn hình nay được làm dạng cong, nối liền từ bảng thông tin xe đến màn trung tâm giải trí.

Theo Audi Việt Nam, Q3 tiếp tục được trang bị động cơ xăng tăng áp dung tích 1.4L, cung cấp công suất tối đa 150 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Kết hợp với hộp số 7 cấp S tronic cùng hệ dẫn động cầu trước.

Tại Việt Nam, Audi Q3 được bán với giá 2,099 tỷ cho bản SUV và 2,199 tỷ đồng cho tùy chọn Sportback.

Thực tế đây không phải lần đầu tiên Q5 xuất hiện. Từ cuối tháng 12/2025, Audi đã mang chiếc SUV Q5 đến đến thị trường nhằm thăm dò nhu cầu khách hàng.

Các kích thước dài x rộng x cao của Audi Q5 lần lượt là 4.663 x 1.893 x 1.659 mm. Đầu xe sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn, cùng cụm đèn chiếu dáng dạng LED Matrix quen thuộc.

Không gian cabin của Audi Q5 hiện đại với màn hình cong, gồm màn hình kỹ thuật số 11,9 inch sau vô lăng nối liền màn hình cảm ứng trung tâm MMI 14,5 inch. Ở táp lô được trang bị thêm một màn hình 10,9 inch ở ghế phụ.

Audi Q5 bản SUV được bán với giá hơn 2,8 tỷ đồng . Ảnh: Đan Thanh.

Xe được bán với 2 tùy chọn SUV và Sportback, sở hữu máy xăng TFSI S Tronic với công suất khoảng 196 mã lực. Audi Q5 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,2 giây.

Audi Q5 SUV có giá 2,849 tỷ, trong khi tùy chọn Sportback có giá 2,949 tỷ đồng . Đây sẽ là đại diện mới của Audi trong nhóm SUV hạng sang, cạnh tranh trực tiếp với BMW X3 (2,279-2,629 tỷ), Mercedes-Benz GLC (2,299-3,129 tỷ) hay Volvo XC60 (2,299- 2,75 tỷ đồng ) nhưng sở hữu giá bán nhỉnh hơn đáng kể.