Sếp Toyota muốn bỏ bớt phiên bản xe

Tân CEO Toyota bày tỏ những quan ngại về việc số lượng lớn các phiên bản xe của thương hiệu này có thể khiến chi phí bị đẩy lên cao.

Theo Carscoops, danh mục sản phẩm Toyota đã phình to với tốc độ cao qua nhiều năm và hãng đang cung cấp số lượng phiên bản khá nhiều. Chẳng hạn, Toyota 4Runner hiện có 12 phiên bản trong khi Toyota Grand Highlander cũng sở hữu đến 10 lựa chọn phiên bản khác nhau.

Tân CEO của Toyoto muốn giải quyết tình trạng này, qua đó giúp nhà sản xuất ôtô Nhật Bản trở nên tinh gọn và sinh lời tốt hơn.

Chia sẻ với Autonews, ông Kenta Kon cho rằng việc tăng số lượng phiên bản đang vô tình khiến chi phí bị đẩy lên cao.

Dù thừa nhận tính đa dạng giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn, tân CEO Toyota gợi ý nhà sản xuất ôtô này cần phải xem xét kỹ hơn những gì không đóng góp lớn vào kết quả lợi nhuận sau cùng. Trang tin Autonews cho biết đây là một phần của cuộc rà soát lớn hơn của Toyota và mọi thứ về cơ bản đều được mang ra bàn luận.

Kể từ khi kế hoạch được công bố lần đầu hồi tháng 5, Toyota đã hủy bỏ các kế hoạch thương mại hóa mẫu xe ý tưởng Lexus LF-ZC. Sedan điện này từng được đồn đoán sẽ xuất hiện vào năm 2027, tuy nhiên đã bị loại bỏ vì nhiều lo ngại khác nhau, bao gồm nhu cầu được dự báo ở mức thấp.

Dù vẫn còn khá sớm để khẳng định mẫu xe nào sẽ bị khai tử, tuy nhiên Carscoops đã điểm mặt vài cái tên tiềm năng.

Mirai chỉ là dự án làm hình ảnh khi Toyota chỉ bán được 210 xe cho khách Mỹ hồi năm ngoái. Trong khi đó riêng tại kỳ báo cáo tháng 12/2025, Toyota đã bán được 576 xe GR86 cho khách hàng.

Toyota Crown ghi nhận doanh số sụt giảm hơn 37% trong năm ngoái, chỉ đạt 12.309 xe tại Mỹ. Trong khi đó, Crown Signia lại tăng trưởng doanh số hơn gấp đôi để đạt 20.550 xe.

Toyota Tundra là trường hợp đáng chú ý khi 10 biến thể, 4 cấu hình thùng hàng và cabin chỉ giúp mẫu bán tải này ghi nhận doanh số thường niên khoảng 150.000 xe.

Có 4 phiên bản hạng sang của Toyota Tundra được cung cấp, bao gồm Limited, Platinum, Capstone và 1794 Edition, được cho là có thể giúp Toyota thu về lợi nhuận cao. Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa các bản Platinum và 1794 Edition chỉ chưa đến 2.000 USD , đặt ra câu hỏi về sự cần thiết duy trì cả 2 phiên bản này.