Sếp Stellantis làm rõ tương lai thương hiệu xe sang Maserati

CEO Stellantis khẳng định Maserati không phải để bán, đồng thời cho biết đang thực hiện đàm phán với 2 đối tác tiềm năng để thúc đẩy thương hiệu xe sang Italy.

Theo Carscoops, CEO Stellantis Antonio Filosa mới đây lên tiếng khẳng định Maserati đóng vai trò đặc biệt trong tập đoàn Stellantis với tư cách là một thương hiệu thuần sang trọng, sở hữu tệp khách hàng đặc biệt cùng di sản độc nhất.

Vị thuyền trưởng tập đoàn Stellantis cho biết thương hiệu xe sang Italy hiện sở hữu dải sản phẩm khá tốt, nhưng sẽ được mở rộng qua việc bổ sung 2 mẫu xe mới thuộc phân khúc hạng sang cỡ trung và lớn.

Ông Antonio Filosa cho biết vai trò quan trọng của Maserati là nguyên nhân thương hiệu này sẽ có một sự kiện riêng vào tháng 12 để ra mắt các dòng xe mới, thay vì giới thiệu ngay tại sự kiện Investor Day của tập đoàn.

Theo các hình ảnh được hé lộ ở thời điểm hiện tại, một crossover cỡ lớn nhiều khả năng sẽ trở thành cái tên thay thế cho Maserati Levante.

Mẫu xe còn lại có vẻ bí ẩn hơn, nhưng dường như mang kiểu dáng của một chiếc xe thể thao hoặc grand tourer. Dù vậy, Carscoops cho rằng không loại trừ khả năng Maserati có thể trình làng một mẫu coupe 4 cửa.

Cả 2 mẫu xe dự kiến chính thức trình làng trước năm 2030, đồng hành cùng các phiên bản facelift của GranTurismo, GranCabrio và Grecale. Bản nâng cấp của các dòng xe hiện tại đã được tiết lộ từ tháng 5, sẽ sớm được chính thức giới thiệu trong thời gian ngắn tiếp theo.

CEO Antonio Filosa cũng đồng thời chia sẻ thêm vài chi tiết về tương lai thương hiệu xe sang Italy. Theo nội dung trích dẫn từ Reuters, CEO Stellantis đã phát biểu trước Quốc hội Italy rằng Maserati đang thực hiện đàm phán với 2 đối tác tiềm năng, sẽ sớm quyết định chọn bên nào để hợp tác.

Một nguồn tin khác dẫn lời vị CEO mô tả các đối tác có thể chia sẻ công nghệ, năng lực phát triển và những ý tưởng để thúc đẩy thương hiệu Maserati. Ông Antonio Filosa nhấn mạnh Maserati không phải để bán, đồng thời gợi ý mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp gia tăng sản lượng tại các nhà máy Cassino và Modena.

Lượng thông tin được xác thực vẫn còn khá hạn chế ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên theo các nguồn tin trước đó từ Trung Quốc, Stellantis được cho là đang thảo luận với Huawei và JAC về dòng xe năng lượng mới.

Trong các cuộc thảo luận được đồn đoán nói trên, tồn tại bản kế hoạch ra mắt một mẫu xe mới được bán tại Trung Quốc dưới thương hiệu Maextro, đồng thời sẽ có mặt tại các thị trường toàn cầu với logo đinh ba của Maserati.

Ở thời điểm xuất hiện các tin đồn trên, Stellantis tỏ ra khá thận trọng. Chia sẻ với Carscoops, nhà sản xuất ôtô này cho biết luôn tiến hành thảo luận với hàng loạt đối tác trong ngành trên khắp thế giới về nhiều chủ đề khác nhau như một phần trong hoạt động kinh doanh thông thường.

“Stellantis luôn hướng tới mục tiêu tối thượng là mang đến cho khách hàng những giải pháp di chuyển tối ưu”, đại diện tập đoàn cho biết.