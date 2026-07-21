Ai mua VinFast Kinet, ai chọn VinFast Kyo?

Được ra mắt cùng ngày, 2 mẫu xe máy điện mới là VinFast Kinet và Kyo dường như hướng đến 2 tệp khách hàng khác nhau rõ rệt.

Hai mẫu xe máy điện mới của VinFast là Kyo và Kinet có thể xem là trung tâm của truyền thông ngành xe Việt trong những ngày giữa tháng 7. Trong cùng một buổi sáng, hãng xe nội địa giới thiệu cả 2 đại diện mới, đặt ở khoảng giá chênh lệch gần 10 triệu đồng.

Vậy VinFast đang toan tính gì khi chọn ra mắt cùng lúc 2 xe mới. Và nếu đang muốn mua xe máy điện, người dùng nên chọn VinFast Kyo hay Kinet?

Chênh lệch giá

Có thể thấy VinFast đã có kế hoạch làm giá và định vị phân khúc 2 mẫu xe khá rõ ràng ở lần ra mắt này.

VinFast Kyo được bán với giá 30 triệu chưa kèm pin và lên đến 35,5 triệu đồng khi kèm một viên pin. Mẫu xe được đặt ngang với các đại diện phân khúc phổ thông. Đối thủ của cái tên này có thể kể đến như Honda Lead, Yamaha Gear 125 hay Honda Vision. Nếu cùng nhóm xe máy điện, Kyo sẽ ngang tầm giá của Dat Bike Era hay Yadea Osta.

Trong khi đó, VinFast Kinet được định vị cao hơn. Xe có giá 40 triệu không kèm pin. Nếu mua kèm 2 viên pin, khách hàng cần chi tổng cộng 49,9 triệu đồng.

VinFast Kinet giá từ 40 triệu, VinFast Kyo giá từ 30 triệu đồng. Ảnh: Phong Vân.

Mẫu xe có thể cùng bàn cân với một số đại diện chạy xăng như Honda Air Blade, Honda Vario hay cạnh tranh với các cái tên xe điện quen thuộc như Honda UC3, Dat Bike Quantum hay Yadea Voltguard H-Plus.

Nhìn vào khoảng giá và đối thủ ngang tầm, có thể thấy Kyo và Kinet không dẫm chân nhau, mà được phân thành 2 đại diện sẵn sàng chiến đấu ở 2 phân khúc xe riêng biệt. Nếu Kyo là một lựa chọn mới cho khách hàng yêu thích xe máy điện phổ thông, Kinet sẽ là cái tên đáng cân nhắc dành cho người mong muốn tìm mua một mẫu xe máy điện tầm trung, cao cấp.

Những điểm tương đồng dễ nhận ra

Nhìn về một số chi tiết, ta vẫn dễ dàng nhận ra những điểm tương đồng của 2 mẫu xe máy điện mới từ VinFast. Thực tế dù trông có vẻ hầm hố hơn, trục cơ sở và các thông số liên quan đến khoảng sáng gầm, chiều cao yên của Kinet lại bằng với mẫu xe giá thấp hơn là Kyo.

Chiều cao yên của cả 2 đạt 785 mm, vừa thoải mái với thể trạng người Việt nhưng vẫn đủ để dáng người ngồi thẳng và cao ráo. Vị trí ngồi của 2 xe tương đồng, không gian để chân của cả 2 cũng đều rộng rãi.

Dưới yên xe, phần cốp để đồ của Kinet có nhỉnh hơn Kyo khoảng một lít (22 lít so với 21 lít trên Kyo) nhưng cũng không quá rõ rệt. Đây đều là một khoảng trống đủ lớn và ấn tượng trong tầm giá, đặc biệt khi cả 2 đều được lắp pin ngay bên trong lòng.

Dù đã lắp 2 pin ở cốp, dung tích còn lại của cả 2 mẫu xe đều đủ lớn và rộng rãi chứa đồ. Ảnh: Phong Vân.

VinFast đã giải quyết triệt để nỗi lo không có chỗ chứa đồ, vốn đã khiến người dùng lăn tăn trên 2 mẫu xe điện đổi pin trước đó là Feliz II hay Viper.

Nhắc về câu chuyện 2 pin, đây cũng là điểm chung lớn nhất của 2 sản phẩm mới từ hãng xe nội địa Việt. VinFast Kyo và Kinet được trang bị bộ pin có khả năng sạc rời, hoặc đổi pin linh hoạt tại các tủ đổi pin của thương hiệu như 2 sản phẩm trước đó. Chi phí đổi pin nếu kết thúc ưu đãi cũng không có sự khác biệt.

Vậy lí do gì khiến VinFast Kinet đắt hơn mẫu xe cùng nhà đến 10 triệu đồng?

Khác biệt từ thiết kế đến khe pin

Đầu tiên là câu chuyện thiết kế tổng thể. Vì được định vị ở 2 nhóm xe khác nhau, nên thiết kế của Kinet và Kyo cũng được chăm chút với 2 phong cách riêng biệt. Kinet sở hữu kiểu dáng hầm hố, thể thao hơn, hướng đến nhóm khách hàng nam giới. Kiểu dáng của Kinet gợi nhớ đến chiếc Viper vừa được ra mắt cách đây không lâu.

Trong khi đó, Kyo rõ ràng được định vị là một mẫu xe máy điện gia đình. Xe được sử dụng nhiều chi tiết bo tròn hơn ở phần đầu, kiểu dáng cũng thanh mảnh, phù hợp nữ giới hơn, khá tương tự Feliz II hay Vero X trước đó.

Điểm khác biệt lớn nhất của cả 2 mẫu xe là cách hoạt động của pin và động cơ. Cả VinFast Kyo và Kinet đều được trang bị phần cốp với 2 khe đặt pin.

Tuy nhiên, ở VinFast Kyo, chỉ một viên pin đóng vai trò cung cấp điện cho quá trình hoạt động của xe. Viên pin còn lại trong cốp được dùng để dự phòng, giúp tăng phạm vi hoạt động của xe. Trong trường hợp viên pin chính cạn dung lượng, người dùng có thể chuyển sang sử dụng viên pin còn lại bằng cách đảo vị trí 2 viên pin.

VinFast Kyo chỉ đi kèm một pin. Ảnh: Phong Vân.

Đây có lẽ là lý do mà VinFast Kyo bản cao nhất giá 35,5 triệu đồng chỉ đi kèm duy nhất một viên pin. Nếu có nhu cầu tăng phạm vi hoạt động, người dùng có thể mua thêm viên pin phụ đặt bên trong cốp.

Ở VinFast Kinet, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Cả 2 viên pin được lắp vào Kinet cùng lúc tạo ra công suất cho xe, giúp Kinet mạnh hơn, chạy nhanh hơn. Đáng nói, người dùng cũng có thể chạy xe chỉ với một viên pin. Khi đó, chiếc xe sẽ chạy chậm lại, công suất giảm đi.

Sức mạnh, cảm giác lái khác biệt

Chính sự khác biệt về quy cách sạc này đã khiến thông số sức mạnh của Kinet và Kyo có sự chênh lệch. Khi được lắp đầy đủ 2 pin ở Kinet, mẫu xe máy điện cho công suất cao nhất khoảng 5.200 W, tốc độ tối đa cũng đạt mốc 90 km/h. Phạm vi hoạt động của Kinet đạt 145 km/lần sạc nhờ 2 viên pin tổng dung lượng 3 kWh bên dưới cốp.

Ở VinFast Kyo, công suất tối đa đạt 3.000 W, tốc độ cao nhất được giới hạn ở mức 68 km/h. Theo VinFast công bố, nếu mua thêm pin phụ, lắp ở cốp và đảo dây thủ công, tổng phạm vi hoạt động của chiếc xe sẽ là 160 km/lần sạc.

Như vậy trong trường hợp chỉ mua xe kèm pin, phạm vi hoạt động của VinFast Kyo có thể sẽ giảm mạnh, còn khoảng một nửa so với con số được nêu trên.

Trải nghiệm thực tế trên đường thử, cảm giác lái của 2 mẫu xe cũng cho thấy những chênh lệch nhất định, đặc biệt là ở cảm giác tăng tốc.

VinFast Kyo là xe được định vị ở nhóm gia đình, vì vậy khả năng tăng tốc hay sức mạnh cũng được đặt ở mức ổn định, nhẹ nhàng phù hợp di chuyển hàng ngày. Đặc biệt khi trải nghiệm ở thực tế với một người ngồi, chiếc xe có thể tăng tốc đến 70 km/h, tốt hơn so với mốc 68 km/h trong bảng thông tin được hãng công bố.

VinFast Kyo dành cho khách hàng gia đình. Ảnh: Phong Vân.

Với VinFast Kinet, trải nghiệm cầm lái trở nên mạnh mẽ và thể thao hơn hẳn. Chiếc xe được hoàn thiện cả về phần vỏ lẫn cảm giác cầm lái tốt hơn Kyo.

Khi sử dụng cùng lúc 2 pin, tốc độ tối đa của xe có thể đạt mốc 90 km/h. Cảm giác tăng tốc, vượt xe hay vào cua cũng ổn định và bốc hơn. Trong trường hợp chỉ sử dụng một viên pin, công suất của Kinet sẽ thấp đi. Khi xe chở thêm một người lớn và tháo một pin, tốc độ tối đa có thể đạt được khoảng 60 km/h.

Có thể nói, quyết định lựa chọn giữa VinFast Kyo và Kinet phụ thuộc hoàn toàn vào mục đích sử dụng thực tế cùng khả năng tài chính của từng người dùng. Khách hàng đang tìm kiếm một phương tiện di chuyển nhẹ nhàng, tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày của gia đình sẽ tìm thấy sự phù hợp ở mẫu xe Kyo. Ngược lại, những người dùng trẻ tuổi đề cao cảm giác lái thể thao, thường xuyên di chuyển với tốc độ cao có thể cân nhắc khi đầu tư thêm chi phí để sở hữu VinFast Kinet.