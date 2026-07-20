BYD Dolphin - xe điện đô thị ‘nhỏ nhưng có võ’

Ẩn dưới hình hài xe điện đô thị, BYD Dolphin bản nâng cấp trở thành mẫu xe đa dụng, đáp ứng đa dạng nhu cầu với độ tiện nghi, an toàn cùng chi phí hợp lý hàng đầu phân khúc.

Gần 2 năm sau khi ra mắt thị trường Việt Nam, mẫu hatchback thuần điện BYD Dolphin trình làng bản nâng cấp. Trong khi ngoại hình không có nhiều thay đổi, thiết kế khoang lái và khả năng vận hành là điểm khác biệt, đi kèm mức giá dễ tiếp cận hơn.

Dài hơn, rẻ hơn, đi xa hơn

Ở bản nâng cấp vừa ra mắt khách Việt, BYD Dolphin sở hữu thông số dài x rộng x cao lần lượt 4.290 x 1.770 x 1.570 mm cùng chiều dài cơ sở 2.700 mm. So với khi ra mắt lần đầu vào tháng 7/2024, BYD Dolphin đã cải thiện 165 mm ở chiều dài tổng thể.

BYD Dolphin phiên bản mới cải thiện chiều dài tổng thể.

Thân xe và đuôi xe BYD Dolphin không có sự khác biệt so với bản tiền nhiệm. Mẫu hatchback chạy điện duy trì tổ hợp đường nét bo tròn, mềm mại xuyên suốt từ đầu đến đuôi xe, với điểm kết là dải đèn hậu LED Geometric Polyline dạng xoắn khá ấn tượng.

Các đường bo tròn tạo điểm nhấn xuyên suốt từ đầu đến đuôi xe.

Khoang lái của BYD Dolphin tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế Ocean Aesthetics với đường nét mềm mại như tay nắm cửa dạng vây cá hay cửa gió điều hòa hình cầu. Xe nâng cấp khoang lái tiện nghi với ghế bọc da chỉnh điện, điều hòa tự động một vùng, khóa thẻ NFC và tính năng lọc bụi mịn PM2.5 kế thừa từ bản cũ.

Màn hình trung tâm 12,8 inch có giao diện thân thiện, dễ dùng, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Khu vực yên ngựa cùng táp-lô của BYD Dolphin cũng được tinh chỉnh thêm hộc chứa đồ sâu lòng để gia tăng sự tiện dụng hàng ngày.

Điểm nhấn của khoang lái là màn hình trung tâm thân thiện, dễ dùng.

Thay đổi đáng giá nhất trên BYD Dolphin là gói pin blade dung lượng 50,25 kWh cho phép xe vận hành trên quãng đường tối đa 435 km/lần sạc đầy, công bố theo chu trình NEDC. Khi được kết nối trụ sạc nhanh DC công suất tối đa 60 kW, BYD Dolphin có thể nạp lại 20-80% dung lượng pin trong khoảng 30 phút, hoặc sạc đầy từ mức 20% trong khoảng 40 phút.

Ở bản nâng cấp, BYD Dolphin chuyển từ nhập khẩu Trung Quốc sang nhập khẩu Thái Lan. Động thái này giúp giá bán của xe chỉ còn 569 triệu đồng, giảm đến 90 triệu đồng so với phiên bản tiền nhiệm. Hơn nữa, 1.000 khách hàng đầu tiên còn được mua xe với mức giá ưu đãi 499 triệu đồng.

Lanh lẹ trong đô thị, vững vàng trên cao tốc

Với đặc trưng của mẫu hatchback cỡ B, BYD Dolphin ở bản nâng cấp là lựa chọn phù hợp nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Dù chiều dài tổng thể tăng lên 4.290 mm, bán kính quay vòng 5,25 m và camera 360 độ xuyên gầm giúp người lái BYD Dolphin tự tin làm chủ không gian đô thị chật hẹp.

Từ những nước ga đầu, xe phản hồi tức thì và đề-pa nhẹ nhàng ở cả ba chế độ lái Eco, Normal và Sport. Kết hợp vô lăng tròn 3 chấu, chiếc hatchback điện mang lại cảm giác cầm lái thong dong và dễ chịu khi di chuyển trong đô thị.

BYD Dolphin giúp người lái tự tin làm chủ không gian.

Điều này không đồng nghĩa BYD Dolphin không thể đi xa hơn khu vực của những tòa nhà cao tầng. Trong chuyến hành trình từ phường An Khánh đến phường Vũng Tàu (TP.HCM), “chú cá heo” của BYD chứng minh giá trị của mẫu xe đáng tin cậy khi vận hành trên cao tốc.

Khi chuyển sang chế độ Sport, vô lăng lập tức siết chặt và chân ga nhạy bén hơn so với chế độ Eco hay Normal. BYD Dolphin dễ dàng chinh phục dải tốc độ 80-90 km/h trên cao tốc với cú vượt xe dứt khoát bằng cách nhích nhẹ chân ga.

Hoàn thành chuyến hành trình 2 chiều nói trên cùng nhiều quãng ngắn trong đô thị, BYD Dolphin hiển thị mức pin 26% và quãng đường di chuyển còn lại 111 km. Giả định mức tiêu thụ năng lượng trung bình 11,7 kWh/100 km này được duy trì đến khi cạn pin, xe có thể đạt phạm vi hoạt động tối đa gần 427 km. Con số không có sự chênh lệch lớn với mức 435 km mà BYD công bố, song chỉ mang tính tham khảo bởi độ tiêu hao năng lượng của xe điện còn phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan.

Xe đạt mức tiêu thụ trung bình 11,7 kWh/100 km qua bài kiểm tra thực tế.

Nhìn chung, với giá bán ưu đãi 499 triệu đồng cho 1.000 khách đầu tiên, BYD Dolphin mới là lựa chọn đáng cân nhắc xét về cả tính tiện dụng, hàm lượng công nghệ và trang bị an toàn.

Không chỉ ưu đãi về chi phí sở hữu xe, BYD Việt Nam còn nỗ lực nâng cao dịch vụ hậu mãi bằng cách điều chỉnh các chu kỳ bảo dưỡng định kỳ dành riêng cho dòng xe thuần điện (EV). Từ ngày 1/6, BYD Dolphin và tất cả mẫu xe thuần điện bàn giao mới được thực hiện kỳ bảo dưỡng đầu tiên tại mốc 20.000 km hoặc 12 tháng (tùy điều kiện nào đến trước), thay cho mốc 5.000 km hoặc 3 tháng như trước đây.

Ẩn dưới hình hài xe điện đô thị, BYD Dolphin là mẫu xe đa dụng, sẵn sàng phục vụ bất kỳ nhu cầu nào của khách hàng với độ tiện nghi, an toàn cùng chi phí hợp lý hàng đầu phân khúc.