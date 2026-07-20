VinFast ra mắt cùng lúc 2 xe máy điện chiến lược

Bộ đôi VinFast Kinet và VinFast Kyo gia nhập danh mục xe máy điện đổi pin của VinFast tại Việt Nam.

VinFast vừa chính thức trình làng 2 mẫu xe máy điện chiến lược mới của thương hiệu dành cho thị trường Việt Nam. Cả hai mẫu xe Kinet và Kyo đều có thể hoán đổi pin tại mạng lưới tủ đổi pin đã được VinFast triển khai rộng rãi tại Việt Nam.

VinFast Kyo dự kiến có giá bán trên 30 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp Honda Vision và Yamaha Janus. VinFast Kinet có kiểu dáng thể thao hơn, có giá bán dự kiến trên 40 triệu đồng và sẽ cạnh tranh Honda Air Blade, Yamaha Freego.

Các kích thước dài x rộng x cao của VinFast Kinet lần lượt 2.021 x 713 x 1.135 mm, chiều dài cơ sở 1.360 mm, khoảng sáng gầm 160 mm và chiều cao yên ở mức 785 mm. Xe sở hữu cốp dưới yên dung tích 22 lít, dàn chân là bộ mâm 14 inch với lốp sau có thông số 120/70-14.

VinFast Kinet là xe máy điện kiểu dáng thể thao.

Mẫu xe này của VinFast sở hữu thiết kế thể thao, nhiều đường cắt xẻ. Đầu xe có cụm đèn pha LED Projector tạo hình khá nổi bật.

VinFast trang bị cho Kinet một motor điện dạng Inhub với công suất tối đa 5,2 kW, mang lại khả năng tăng tốc 0-50 km/h trong chưa đến 6 giây, tốc độ tối đa đạt 90 km/h.

Khi lắp đủ 2 pin LFP dung lượng 1,5 kWh, VinFast Kinet có thể di chuyển quãng đường tối đa 145 km sau mỗi lần sạc đầy ở điều kiện tiêu chuẩn.

VinFast Kyo mềm mại hơn, hướng đến sự thanh lịch. Đầu xe có cụm đèn tròn, sử dụng bóng LED Projector, kết hợp logo chữ V mạ crom bóng.

Các thông số dài x rộng x cao của VinFast Kyo lần lượt 1.999 x 694 x 1.130 mm, chiều dài cơ sở 1.360 mm, khoảng sáng gầm 160 mm, chiều cao yên 785 mm. Khi lắp pin, VinFast Kyo nặng khoảng 104 kg.

VinFast Kyo có giá dự kiến 30-35 triệu đồng.

Motor điện dạng Inhub trên VinFast Kyo có công suất tối đa 3 kW, cho phép chạy tối đa 64 km/h. Khi lắp đủ 2 pin, phạm vi hoạt động tối đa của xe đạt 160 km/lần sạc đầy ở điều kiện tiêu chuẩn.

Cả 2 mẫu xe điện mới Kinet và Kyo đều được VinFast trang bị màn hình TFT, khóa thông minh Smartkey. Thông qua ứng dụng VinFast e-Scooter trên điện thoại, người dùng có thể định vị GPS, tìm xe từ xa, thiết lập vùng an toàn qua ứng dụng.

Kinet và Kyo được tích hợp phanh đĩa ở phía trước và phanh tang trống phía sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. VinFast cho biết xe đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, tương đương khả năng chịu được mực nước sâu 50 cm trong vòng tối đa 30 phút.

Giá bán chính thức của VinFast Kinet và VinFast Kyo sẽ sớm được công bố.