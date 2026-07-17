Mẹ bỉm, học sinh muốn mua xe máy điện giá rẻ đi phố, chọn chiếc nào?

Dưới đây là gợi ý các mẫu xe máy điện có mức giá khoảng 15 triệu đồng, phù hợp cho học sinh hay mẹ bỉm sữa, người lớn tuổi với nhu cầu lái quãng ngắn trong đô thị.

Bên cạnh những mẫu xe máy điện tập trung vào phạm vi hoạt động hay sức mạnh, các hãng xe vẫn đang mở rộng dải sản phẩm với các mẫu xe máy điện công suất thấp, giá rẻ.

Đây thường là những mẫu xe máy điện có vận tốc tối đa dưới 60 km/h, công suất dưới 4 kW, dành cho học sinh hoặc người lớn tuổi, mẹ bỉm sữa cần đưa đón con đi học, đi chợ hay đến trường. Với ngân sách khoảng 15 triệu đồng, đâu là những cái tên đáng cân nhắc trong nhóm xe này?

VinFast ZGoo

VinFast ZGoo là mẫu xe máy điện giá rẻ được hãng xe điện Việt giới thiệu tại Việt Nam. Mẫu xe vừa được điều chỉnh giá bán từ 14,9 triệu xuống còn 13,3 triệu đồng, kèm pin và một bộ sạc.

Xe có kiểu dáng nhỏ gọn, thanh lịch. Đầu xe được trang bị đèn chiếu sáng dạng tròn kiểu retro ở trung tâm, một màn hình nhỏ dạng LED hiển thị thông tin vận tốc.

Xe máy điện VinFast ZGoo. Ảnh: Đan Thanh.

VinFast ZGoo sử dụng động cơ Inhub công suất 1,5 mã lực. Xe có vận tốc tối đa khoảng 30 km/h ở chế độ Eco và tăng lên 39 km/h khi sử dụng chế độ Sport.

Mẫu xe máy điện nội địa Việt sở hữu một bộ pin LFP dung lượng 1,2 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 50 km/lần sạc.

VinFast Amio S2

Amio S2 là mẫu xe máy điện mới nhất được VinFast giới thiệu, cũng thuộc nhóm xe điện giá rẻ, công suất thấp dưới 4 kW. Xe vừa được bán tại đại lý với giá 12 triệu đồng.

Điểm khác biệt của Amio S2 so với ZGoo là thiết kế yếm đôi, giúp người lái có thể thoải mái khi chở thêm bạn bè hoặc trẻ nhỏ.

Mẫu xe điện này cũng được trang bị thêm bộ bàn đạp cùng khối motor điện dạng Inhub đặt tại bánh sau với công suất tối đa đạt 800 W, cho phép xe di chuyển với vận tốc cao nhất ở mức 25 km một giờ.

VinFast Amio S2 có giá 12 triệu đồng. Ảnh: VinFast.

Cung cấp năng lượng cho xe là gói pin công nghệ LFP có dung lượng 1,024 kWh, được bố trí gọn gàng ngay dưới khu vực sàn để chân. Khối pin này cho phép mẫu xe điện tích hợp bàn đạp vận hành hoàn toàn bằng điện với quãng đường tối đa khoảng 65 km cho mỗi lần sạc đầy.

Honda Icon e:

Mức giá niêm yết của Honda Icon e: không hề thấp, thấp chí cao vượt ngưỡng phân khúc xe máy điện học sinh trên thị trường. Tuy nhiên sau thời gian, đại diện này đã liên tục được điều chỉnh giá, đưa mức giá thực tế về mốc 15,5-15,9 triệu đồng.

Với giá bán mới này, Icon e: trở thành mẫu xe đáng cân nhắc trong tầm giá, đặc biệt với các gia đình, mẹ bỉm sữa mong muốn tìm mua một mẫu xe máy điện thứ 2 lái phố, đưa đón con hoặc đi chợ.

Honda Icon e: được giảm giá còn khoảng 15,5 triệu đồng tại đại lý. Ảnh: Đan Thanh.

Honda trang bị cho ICON e: một motor điện 1,5 kW tích hợp ở bánh sau, có thể sản sinh công suất tối đa 2,43 mã lực, mô-men xoắn cực đại 85 Nm và đạt tốc độ tối đa 49 km/h.

Xe được trang bị pin Lithium-ion đạt chuẩn chống nước IP67, người dùng có thể sạc trực tiếp trên xe hoặc tách riêng pin tùy nhu cầu. Hệ thống pin nằm dưới sàn xe, nặng khoảng 10 kg và có thể tháo rời, phù hợp sạc tại nhà, chung cư.

Yadea Omee

Yadea Omee là mẫu xe máy điện mới nhất được hãng xe Trung Quốc giới thiệu tại Việt Nam. Ưu điểm lớn của cái tên này là ngoại hình nhỏ gọn, thiết kế trẻ trung với nhiều gam màu sơn. Đặc biệt, màn hình trên xe còn được thiết kế đi cùng các hình ảnh hoạt hình đáng yêu, thu hút nữ giới.

Yadea Omee được bán với giá 15,99-21,99 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.

Yadea Omee được trang bị động cơ hub TTFAR cho công suất định mức 1.000 W, công suất tối đa 1.350 W và vận tốc tối đa đạt 48 km/h. Kết hợp cùng pin Lithium 48V30Ah, xe có khả năng di chuyển quãng đường 89 km mỗi lần sạc.

Xe đang được bán với 3 phiên bản gồm Omee, Omee H và Omee P, giá dao động 15,99-21,99 triệu đồng.

Yadea Vekoo

Tương tự VinFast, Yadea cũng là thương hiệu xe máy điện đang phân phối khá đa dạng sản phẩm giá rẻ, công suất thấp phục vụ nhóm khách hàng học sinh. Trước Omee, Yadea còn có Vekoo, với giá bán khoảng 15,99 triệu đồng.

Đây là một mẫu xe máy điện kiểu dáng học sinh, thể thao với kích thước nhỏ gọn, nhiều màu sắc bắt mắt. Xe được trang bị động cơ Hub cho công suất 1,2 mã lực, tốc độ tối đa 38 km/h. Vekoo không sử dụng pin mà là ắc quy Graphene TTFAR 48V 22Ah, cho phạm vi hoạt động 65 km/lần sạc. Thời gian sạc điện dao động 8-10 giờ.

Yadea Vekoo phiên bản đặc biệt kết hợp với ca sĩ Soobin Hoàng Sơn từng được ra mắt năm 2025. Ảnh: Đan Thanh.

Ngoài phiên bản này, Vekoo còn có tùy chọn Vekoo H với giá bán cao hơn, động cơ mạnh hơn. Cụ thể, phiên bản H được lắp động cơ TTFAR 48V 30Ah nâng cấp, cho tốc độ tối đa đạt 47 km/h. Bộ pin Lithium nay xuất hiện trên Vekoo H cho phạm vi hoạt động khoảng 70 km/lần sạc. Xe được bán với giá 18,99 triệu đồng.