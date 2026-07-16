Lý do khiến VinFast VF 2 trở thành mẫu xe đáng xuống tiền trước 17/7

Giá chỉ từ 180 triệu đồng vào “3 ngày vàng”, chi phí sử dụng gần như “bằng 0” trong nhiều năm và thiết kế phù hợp đô thị đang biến VinFast VF 2 thành tâm điểm trên thị trường ôtô.

Bắt đầu mở cọc từ 15/7, VinFast VF 2 nhanh chóng tạo nên bầu không khí “chốt đơn” sôi động chưa từng thấy. Trên các hội nhóm người dùng, hàng loạt nội dung về xác nhận chốt cọc, thảo luận thông số và chính sách giá xuất hiện. Nhiều đại lý VinFast tại Hải Phòng, Nam Định... còn chia sẻ hình ảnh đông đảo khách hàng ghé thăm showroom và đặt cọc xe ngay ngày đầu tiên mở cọc.

Mức giá tiệm cận xe máy tay ga

Không phải ngẫu nhiên mẫu xe đô thị nhỏ nhất của VinFast tạo được sức hút lớn đến vậy. Theo nhiều người dùng, VF 2 đang hội tụ đủ 3 yếu tố quan trọng để trở thành mẫu xe “không thể bỏ lỡ” trong năm nay.

VinFast VF 2 gây sốt thị trường những ngày gần đây.

Điểm gây chú ý đầu tiên của VF 2 chính là mức giá. VinFast công bố giá niêm yết của mẫu xe ở mức 188 triệu đồng, đã bao gồm pin. Đặc biệt, trong “3 ngày vàng” từ 15/7 đến 17/7, khách hàng đặt cọc sớm sẽ được ưu đãi thêm 8 triệu đồng, đưa giá xe về mức 180 triệu đồng.

Đặc biệt, chủ xe xăng từng mua xe trực tiếp từ VinFast có thể áp dụng voucher tri ân trị giá 30-80 triệu đồng để sở hữu VF 2 với giá tốt hơn. Chị Lê Mỹ Hoàng (Hải Phòng) cho biết đây là lý do quan trọng khiến chị quyết định xuống tiền. Gia đình có người là chủ xe tiên phong của Lux SA2.0, nên chị được hưởng mức ưu đãi cao nhất 80 triệu đồng. Tính tổng cả chi phí đăng ký, chị chỉ cần chi hơn 100 triệu đồng để đưa xe xuống đường, do xe điện đang được miễn 100% lệ phí trước bạ.

Chủ xe xăng VinFast được ưu đãi tới 80 triệu đồng.

“Tính ra VF 2 chỉ tầm tiền một chiếc xe máy cao cấp hoặc tương đương 2 chiếc xe tay ga phổ thông. Thay vì đi xe máy đội nắng, đội mưa, tôi mua ôtô vừa an toàn, vừa tiện lợi hơn”, chị Hoàng chia sẻ.

Với mức giá phù hợp đại chúng, VinFast đang mở ra cơ hội sở hữu ôtô cho đông đảo người dân, từ những gia đình trẻ muốn lên đời xe tới dân văn phòng muốn một phương tiện che mưa, chắn nắng hoặc các gia đình muốn có thêm ôtô thứ hai.

Chi phí “0 đồng” giải bài toán nuôi xe

Một lý do khác khiến không ít người ngần ngại mua ôtô là việc phải “còng lưng” gánh tiền xăng xe, bảo dưỡng. Với VF 2, những lo lắng ấy được giải quyết một cách nhẹ nhàng.

Chi phí sử dụng gần như “bằng 0” thuyết phục người dùng.

Theo chính sách hiện tại, khách mua VF 2 sẽ được miễn phí sạc 10 lần/tháng đến 10/2/2029. Với quãng đường di chuyển 210 km mỗi lần sạc đầy, số lần sạc miễn phí tương đương hơn 2.000 km/tháng. Tầm vận hành này đáp ứng thoải mái nhu cầu di chuyển phổ biến nội đô, khiến nhiều gia đình gần như không phải nghĩ tới tiền năng lượng trong gần 3 năm tới.

Thậm chí, theo tính toán của đại diện kênh Soixe, nếu sạc tại nhà với mức giá điện khoảng 4.000 đồng/kWh, người dùng chỉ tốn khoảng 72.000 đồng để đi quãng đường hơn 200 km. Ngoài ra, xe điện còn giúp người dùng tiết kiệm chi phí bảo dưỡng nhờ đặc thù động cơ đơn giản, ít chi tiết hơn xe xăng.

Người dùng VF 2 được sạc miễn phí 10 lần/tháng đến 10/2/2029.

Bên cạnh lợi thế về chi phí, VF 2 còn thu hút nhóm khách hàng trẻ nhờ thiết kế nhỏ gọn, năng động với những đường nét bo tròn, cân đối cùng nhiều lựa chọn màu sắc bắt mắt. Nhiều người dùng nhận xét mẫu minicar của VinFast mang dáng vẻ “nhỏ mà có võ”, đủ xinh xắn để tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vẫn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển thường nhật trong đô thị.

Với mức giá từ khoảng 100 triệu đồng, chi phí sử dụng gần như “bằng 0” và thiết kế sinh ra cho phố thị, VF 2 được dự đoán tiếp tục “gây bão” trong những ngày tới, khi người dùng tranh thủ “3 ngày vàng” để sở hữu xe với mức giá tốt nhất.