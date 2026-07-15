VinFast VF 2 'tạo sóng' chốt cọc với khách Việt trong ngày đầu mở bán

Chỉ vài phút sau khi mở cọc vào 0h ngày 15/7, VinFast VF 2 - mẫu minicar đang gây chú ý trên thị trường - được rất nhiều khách hàng nhanh tay “chốt đơn”.

Ngay trong sáng ngày đầu VinFast mở cọc VF 2, mẫu ôtô điện đô thị cỡ nhỏ nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều khách hàng thảo luận. Trên các hội nhóm, đã có hàng loạt bài viết “khoe” đơn chốt cọc chỉ vài phút sau khi kim đồng hồ chuyển 0h ngày 15/7.

Sức hút từ mức giá khó tưởng tượng

Chị Nguyễn Mai Lan (Hà Nội) cho biết sức hút lớn nhất của VF 2 là giá bán tốt hàng đầu thị trường, đặc biệt nhờ ưu đãi trong giai đoạn cọc sớm. Xe có giá niêm yết 188 triệu đồng. Tuy nhiên, trong 3 ngày nhận cọc đầu tiên (từ 15/7 đến 17/7), khách hàng được ưu đãi 8 triệu đồng, đưa giá xe về còn 180 triệu đồng. Với một mẫu xe điện mới đã bao gồm pin, chị Mai Lan xem đây là cơ hội hiếm có để có thể hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ôtô.

“Tính ra, mỗi nhà mua 2 chiếc xe máy cho vợ và chồng cũng tốn hơn trăm triệu đồng. Cùng số tiền đó có thể mua luôn VF 2, vừa chở được nhiều người hơn, vừa an toàn hơn”, chị Mai Lan giải thích.

Không khí “chốt đơn” càng nóng hơn trong nhóm khách hàng cũ của VinFast. Hiện tại, chủ sở hữu xe xăng VinFast được tặng voucher tới 80 triệu đồng để mua xe điện mới, đưa mức giá sau ưu đãi của VF 2 giảm xuống còn từ 100 triệu đồng.

“Nếu không có voucher, 180 triệu đồng đã là mức giá rất tốt. Có thêm ưu đãi cho khách hàng cũ và xe điện được miễn 100% phí trước bạ, VF 2 lăn bánh chỉ còn loanh quanh trăm triệu đồng là mức giá không thể hời hơn”, anh Hoàng Mạnh Hải, thành viên cộng đồng VinFast Lux Owners ở Hải Phòng, hào hứng cho biết đã nhanh chóng xuống tiền chuyển đổi xanh.

Chủ sở hữu xe xăng VinFast cũng được tặng voucher nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Nhỏ gọn, vừa đủ dùng, sạc 0 đồng gần 3 năm

Anh Trần Nam Anh (TP.HCM) quyết định cọc VF 2 ngay trong ngày đầu vì mức giá hời. Tuy nhiên, anh nhận định giá trị mẫu minicar này mang lại còn nhiều hơn thế.

Hiện tại, gia đình anh đã có chiếc SUV cỡ lớn, nhưng hầu hết thời gian di chuyển trong trung tâm vẫn phải dùng xe máy. Không muốn vợ con phải chịu khói bụi, nắng mưa mãi, anh đã ấp ủ dự định mua chiếc ôtô thứ hai từ mấy tháng nay.

Thực tế, nhiều chuyến đi trong đô thị không cần đến một chiếc xe lớn. Đưa con đi học lúc cao điểm, ghé chợ, vào siêu thị, đi làm cách nhà vài km, quay đầu trong ngõ nhỏ hoặc tìm chỗ đỗ ở khu đông dân cư đều là “thách thức” phải đối diện mỗi ngày với một mẫu xe lớn.

Trong khi đó, VF 2 với kích thước tổng thể 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở dài 2.065 mm vừa giải quyết đúng bất tiện này, vừa có thể sử dụng linh hoạt như xe máy.

“VF 2 giải quyết đúng nhu cầu xe thứ hai: Giá thấp, chi phí sử dụng rẻ, có thể chạy linh hoạt mọi con phố, ngóc ngách”, anh Nam Anh nói.

Mẫu xe điện đô thị của VinFast cũng thuyết phục khách hàng bằng khả năng tiết kiệm chi phí. Khách hàng mua VF 2 sẽ nhận ưu đãi miễn phí sạc xe 10 lần/tháng tới tháng 2/2029. Theo tính toán, nếu di chuyển dưới 70 km/ngày, trong gần 3 năm tiếp theo, chủ xe gần như không tốn một đồng tiền sạc. Chi phí lớn nhất khách hàng phải bỏ ra chỉ còn tiền bảo dưỡng khoảng vài trăm nghìn đồng sau mỗi mốc 15.000 km.

Chi phí vận hành thấp kèm ưu đãi lớn khi đặt cọc, VF 2 đang biến việc sở hữu ôtô điện trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Dù là gia đình mua ôtô lần đầu hay đang tìm kiếm chiếc xe thứ hai, VF 2 đều mang đến một lựa chọn “vừa vặn” với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính. VF 2 bởi thế được dự đoán là một trong những dòng xe chủ lực mới về doanh số của VinFast, khi những chiếc đầu tiên bắt đầu tới tay khách hàng từ tháng 9/2026.