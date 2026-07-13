Chủ xe ấn tượng VinFast VF 9 nhờ không gian rộng, công nghệ đủ đầy

Từ trải nghiệm thực tế, VinFast VF 9 cho thấy giá trị của mẫu E SUV Việt không chỉ nằm ở kích thước hay sức mạnh vận hành, mà còn ở khả năng trở thành “văn phòng di động”.

Anh Tú, doanh nhân tại Hà Nội, đang sở hữu 2 chiếc VinFast VF 9. Theo anh, VF 9 mang tới không gian rộng, khoang xe êm ái và cảm giác hưởng thụ khác biệt. Anh cũng đánh giá hàng ghế sau của VF 9 không chỉ rộng mà còn có đầy đủ tiện nghi thuộc hàng đầu phân khúc.

“Văn phòng di động” êm ái

Anh Tú nhận xét về trải nghiệm sử dụng xe VinFast VF 9: “Ghế ngồi trên VF 9 khá vừa vặn, bệ tì tay thoải mái, còn được tích hợp đầy đủ tính năng massage, sấy và sưởi. Mỗi khi mệt mỏi sau giờ làm việc ở văn phòng, tôi chỉ cần lên xe, bật tính năng sưởi ấm và ngả lưng là cơ thể được thư giãn”.

VinFast VF 9 gây ấn tượng nhờ không gian rộng và khoang xe êm ái.

Khoang cabin rộng và yên tĩnh cũng giúp nhiều người xử lý công việc ngay trên xe. Theo anh Tú, khả năng cách âm của VF 9 tạo sự yên tĩnh, trong khi hệ thống treo khí nén và thân xe chắc chắn giúp hành trình trở nên êm ái.

Không chỉ phù hợp làm “văn phòng di động”, VF 9 cũng là không gian lưu trú lý tưởng được nhiều gia đình đánh giá cao trong chuyến đi xa.

Anh Huy Hoàng, chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm, đang sở hữu xe VF 9. Anh cho biết tính năng cắm trại trên xe cho phép bật điều hòa liên tục trong 24 tiếng đồng hồ mà không xả khí thải độc hại, giúp gia đình anh có thể an tâm ngủ lại trên xe.

“Tôi thử nghiệm cho chiếc xe chạy điều hòa liên tục tròn 24 tiếng đồng hồ, từ trưa hôm trước đến trưa hôm sau. Kết quả cho thấy tính năng này thực sự an toàn cho người sử dụng”, anh Hoàng nhận xét về hệ thống quản lý năng lượng thông minh của xe.

Đi xa nhàn hơn, chi phí nhẹ hơn

Bên cạnh tiện nghi, anh Huy Hoàng đánh giá cao VF 9 bởi sức mạnh vận hành. Theo anh, động cơ 402 mã lực cùng hệ dẫn động 4 bánh mang lại sự khác biệt khi di chuyển trên cao tốc cũng như cung đường đèo.

VinFast VF9 sở hữu động cơ 402 mã lực.

Trên những hành trình về Sơn La hay chuyến đi xa, chiếc SUV đem lại cảm giác mạnh mẽ nhưng vẫn đầm chắc và ổn định. “Tôi ấn tượng với con số 402 mã lực của VinFast VF 9. Về khả năng vận hành, xe cũng thực sự tuyệt vời”, vị chủ xe chia sẻ.

Không chỉ vận hành mạnh mẽ, VF 9 còn giúp việc cầm lái trở nên nhẹ nhàng hơn trong hành trình dài. Trong chuyến xuyên Việt hơn 1.300 km, reviewer kênh Life Trip cho biết điều khiến anh ấn tượng là hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS với tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn… Theo anh, hệ thống này đảm nhiệm khoảng 60-70% thao tác lái trên cao tốc, giúp người điều khiển giảm áp lực và duy trì sự tập trung trong suốt hành trình. Sau gần 500 km di chuyển trong chuyến xuyên Việt từ Hà Nội đến Cà Mau, anh hầu như không cảm thấy mệt mỏi như những chuyến đi trước đây.

Theo nhiều người dùng, sự chủ động khi đi xa còn đến từ hệ thống trạm sạc ngày càng phủ rộng. Anh Huy Hoàng cho biết gần như không phải mở ứng dụng để tìm trạm sạc vì hạ tầng đã xuất hiện dày trên các tuyến đường. Trong khi đó, reviewer Life Trip cũng nhận xét dọc quốc lộ 1 có nhiều trạm sạc, thường được bố trí ngay tại cây xăng hoặc điểm dừng nghỉ. Vì vậy, việc tiếp thêm năng lượng cho xe có thể kết hợp với khoảng nghỉ ngắn trong hành trình mà không làm xáo trộn lịch trình di chuyển.

Sức mạnh vận hành của VF9 được đánh giá cao.

Không chỉ sử dụng thuận tiện, VF 9 còn được nhiều chủ xe đánh giá cao ở bài toán kinh tế. Theo anh Tú, việc sạc xe tại nhà khá đơn giản bởi người dùng chỉ cần cắm sạc qua đêm như sạc điện thoại. Nếu sạc tại trạm công cộng, chính sách hỗ trợ hiện hành (miễn phí sạc 10 lần/tháng tới ngày 10/2/2029), giúp anh không cần bận tâm về chi phí sử dụng.

Trong khi đó, anh Huy Hoàng lại ấn tượng với chi phí bảo dưỡng của chiếc SUV cỡ lớn. Sau 40.000 km sử dụng, anh tốn khoảng 600.000 đồng tiền bảo dưỡng, chủ yếu là kiểm tra xe và thay lọc gió điều hòa - mức giá khá tiết kiệm cho người dùng.

Tổng kết về VF 9 sau quãng thời gian gắn bó, nhiều chủ xe đánh giá cao sản phẩm nhờ các đặc quyền đi kèm - từ sự êm ái, khả năng vận hành ấn tượng, trang bị vừa túi tiền tới chi phí sử dụng tiết kiệm.