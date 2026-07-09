Chủ xe, chuyên gia nói gì về trải nghiệm sử dụng VinFast VF 9?

Là mẫu SUV điện cao cấp đầu bảng của VinFast, VF 9 chinh phục người dùng nhờ không gian sang trọng, tiện nghi chuẩn doanh nhân cùng trải nghiệm vận hành êm ái.

Từ chuyến công tác đến hành trình dài cùng gia đình, nhiều chủ xe và chuyên gia chia sẻ góc nhìn về không gian nội thất, khả năng vận hành cũng như trải nghiệm sử dụng VinFast VF 9.

Trải nghiệm trên hàng ghế cơ trưởng

Theo Hoàng Phong, lãnh đạo một doanh nghiệp tại Hà Nội và cũng là chủ xe VF 9, thiết kế góc cạnh cùng vóc dáng mạnh mẽ của mẫu SUV đầu bảng VinFast giúp anh tạo ấn tượng chỉn chu trong chuyến công tác.

Bên cạnh ngoại hình, anh Phong đánh giá cao khoang nội thất của VF 9 với chất liệu hoàn thiện trên cả 3 hàng ghế, cửa hít và khả năng cách âm. "Mỗi khi đóng cửa, người ngồi trên xe không phải dùng lực quá mạnh, tiếng ồn cũng được giảm thiểu đáng kể. Chi tiết nhỏ như vậy cũng thể hiện sự chuyên nghiệp khi đưa đón đối tác", anh Phong cho biết.

Thiết kế góc cạnh của mẫu SUV đầu bảng VinFast gây ấn tượng với người dùng.

Với anh Phong, hàng ghế thứ 2 là khu vực tạo nhiều ấn tượng nhờ tùy chọn ghế cơ trưởng tách rời. Hàng ghế này được trang bị các tính năng chỉnh điện, sưởi, làm mát, massage và sạc không dây.

Trải nghiệm cũng là lý do anh Phạm Minh Đức, người dùng tại TP.HCM từng sở hữu nhiều mẫu SUV châu Âu, đánh giá cao VF 9. Theo anh, hàng ghế thứ 2 mang lại cảm giác êm ái và yên tĩnh. "Ghế ngả điện sâu, có bệ đỡ chân, massage nhiều chế độ, bàn làm việc ẩn tinh tế. Cảm giác ấy không khác gì tôi đang trên ghế hạng thương gia máy bay", anh Đức nhận định.

Theo anh Đức, hàng ghế thứ 2 giúp anh có thêm thời gian thư giãn trong quá trình di chuyển giữa các địa điểm làm việc. Đồng thời, khoang cabin của VF 9 cũng có thể trở thành văn phòng di động nhờ khả năng cách âm cùng ổ cắm điện 90 W có thể sạc laptop.

Hàng ghế cơ trưởng là một trong những trang bị được nhiều chủ xe VF 9 đánh giá cao.

Bên cạnh nhu cầu công việc, VF 9 cũng được gia đình anh sử dụng cho chuyến đi dài. Chị Mai Anh, chủ chuỗi cửa hàng tại TP.HCM, cho biết ngoài việc phục vụ di chuyển hàng ngày, VF 9 còn đồng hành gia đình chị trong chuyến đi qua nhiều tỉnh, thành.

Chị Mai Anh chia sẻ: "Hàng ghế sau êm ái, không gian yên tĩnh giúp tôi và các con trải qua chuyến hành trình hàng trăm km nhẹ nhàng. Con tôi mới chỉ 4 tuổi nhưng đã có thể đi cùng bố mẹ qua hành trình xuyên Việt".

Khung gầm chắc chắn, treo khí nén hỗ trợ di chuyển đường dài

Bên cạnh không gian nội thất, khả năng vận hành cùng hệ sinh thái xe điện ngày càng hoàn thiện cũng là yếu tố được nhiều người dùng nhắc đến khi nói về VF 9.

VF 9 được trang bị động cơ công suất 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Theo chuyên gia Trịnh Lê Hùng (kênh Autodaily), hệ thống treo khí nén kết hợp khung gầm chắc chắn giúp xe duy trì sự ổn định khi vận hành ở tốc độ cao, đồng thời xử lý tốt đoạn đường đèo hoặc mặt đường không bằng phẳng. Sau hành trình hơn 200 km chinh phục cung đường lên Sa Pa, chuyên gia nhận xét: "Đi VF 9 đường dài đúng là thoải mái thật".

Khả năng vận hành cùng hạ tầng xe điện là những điểm được người dùng và chuyên gia nhắc đến.

Ngoài cảm giác lái, nhiều chủ xe cho rằng hạ tầng xe điện ngày càng hoàn thiện giúp họ yên tâm hơn khi sử dụng VF 9 cho hành trình liên tỉnh. Anh Phạm Minh Đức cho biết trước đây nhiều người còn băn khoăn về việc tìm điểm sạc khi đi xa, nhưng trải nghiệm thực tế của anh khác với suy nghĩ đó.

"Từ tuyến cao tốc đến điểm du lịch, việc tìm trạm sạc giờ khá dễ dàng. Tôi từng chạy xe qua nhiều tỉnh thành mà gần như không phải lo chuyện tiếp năng lượng. Có lúc dừng nghỉ, chỉ cần cắm sạc rồi tranh thủ ăn uống, nghỉ ngơi là xe đã sẵn sàng cho chặng tiếp theo", anh Đức chia sẻ.

Theo anh, sự yên tâm còn đến từ hệ thống hậu mãi ngày càng mở rộng. Hiện VinFast sở hữu gần 450 xưởng dịch vụ ôtô tại 34 tỉnh, thành phố. Cùng với hệ thống trạm sạc V-Green liên tục được mở rộng trên cả nước, người dùng có thêm điều kiện thuận lợi khi sử dụng xe cho nhu cầu di chuyển hàng ngày cũng như hành trình dài.