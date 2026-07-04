Tại lễ trao giải Asian Excellence Awards 2026, VinFast được vinh danh ở 3 hạng mục, gồm "Doanh nghiệp có quan hệ nhà đầu tư tốt nhất" cùng 2 giải thưởng dành cho cá nhân.

Asian Excellence Awards là giải thưởng uy tín hàng đầu châu Á trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, ESG và quan hệ nhà đầu tư. Giải thưởng được tổ chức thường niên bởi tạp chí Corporate Governance Asia từ năm 2011 với tiêu chuẩn nghiêm ngặt và khắt khe bậc nhất.

Năm nay, VinFast được vinh danh ở 3 hạng mục quan trọng gồm "Doanh nghiệp có quan hệ nhà đầu tư tốt nhất", "Giám đốc tài chính xuất sắc nhất châu Á" dành cho bà Nguyễn Thị Lan Anh, "Chuyên gia quan hệ nhà đầu tư xuất sắc nhất" dành cho bà Amandae Baey.

VinFast là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất được vinh danh tại lễ trao giải năm 2026. Bên cạnh Việt Nam, các doanh nghiệp được vinh danh năm nay đến từ nhiều thị trường phát triển trong khu vực như Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc đại lục, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines.

VinFast được vinh danh tại Asian Excellence Awards 2026 với 3 giải thưởng quan trọng.

Ở hạng mục "Doanh nghiệp có quan hệ nhà đầu tư tốt nhất", VinFast được đánh giá cao dựa trên tiêu chí minh bạch trong công bố thông tin, khả năng duy trì đối thoại thường xuyên với nhà đầu tư và giới phân tích, cũng như hiệu quả của hoạt động kết nối, truyền thông với cộng đồng tài chính.

Ở hạng mục "Giám đốc tài chính xuất sắc nhất châu Á", ban tổ chức ghi nhận vai trò quan trọng của lãnh đạo trong việc đảm bảo nền tảng tài chính vững mạnh cho doanh nghiệp, xây dựng chiến lược huy động vốn hiệu quả và ứng phó biến động thị trường.

Giải thưởng được trao cho các giám đốc tài chính có năng lực dẫn dắt doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững trong nhiều bối cảnh kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Giám đốc Tài chính VinFast - chia sẻ: “Chuỗi giải thưởng tại Asian Excellence Awards 2026 là sự ghi nhận ý nghĩa đối với VinFast, cũng như hành trình xây dựng doanh nghiệp toàn cầu theo chuẩn mực quản trị tiên tiến và bền vững. VinFast sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, tăng cường minh bạch thông tin và thúc đẩy đối thoại cởi mở với các bên liên quan, nhằm tạo dựng niềm tin dài hạn trên thị trường quốc tế”.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính của VinFast từ năm 2024. Gia nhập Tập đoàn Vingroup từ năm 2020, bà có kiến thức sâu rộng về hoạt động của công ty với vị trí lãnh đạo cấp cao trong nhiều mảng như tài chính, sản xuất và chuỗi cung ứng. Bà là hội viên kỳ cựu của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (FCCA) và hội viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Australia (CPA Australia).

Bà Amandae Baey giữ chức Phó giám đốc phụ trách Quan hệ Nhà đầu tư tại VinFast từ năm 2024, phụ trách quan hệ nhà đầu tư, quan hệ nhà phân tích và thị trường vốn toàn cầu. Bà sở hữu chứng chỉ Chartered Financial Analyst (CFA).

Giải thưởng khẳng định quá trình hội nhập sâu rộng của VinFast với thị trường vốn toàn cầu. Đồng thời, giải thưởng cũng cho thấy định hướng xây dựng hệ thống quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao chất lượng công bố thông tin và tăng cường gắn kết cổ đông, nhà đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, chủ động và bền vững.

Chỉ trong vòng hơn một năm qua, VinFast đạt được hàng chục giải thưởng quốc tế danh giá, trải rộng trên nhiều lĩnh vực quan trọng như tài chính đầu tư, truyền thông doanh nghiệp, công nghiệp ôtô điện, công nghệ, thiết kế và phát triển bền vững, nổi bật là bộ đôi giải thưởng “Đổi mới xuất sắc trong giao thông điện bền vững” và “Đóng góp nổi bật cho phát triển năng lượng độc lập” tại CNN Indonesia Awards; giải thưởng “Mẫu xe đáng tiền nhất năm” ở Autocar India Awards 2026; được tạp chí TIME (Mỹ) xếp thứ 101 trong danh sách 500 công ty thuộc top “Công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2025”; nhận chuỗi 6 giải thưởng ở APAC Effie Awards.