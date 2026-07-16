VinFast hợp tác 19 đại học, trường đại học phát triển thế hệ kỹ sư VN

VinFast ký biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo với 19 đại học, trường đại học trên cả nước ở các lĩnh vực Kỹ thuật Ôtô, Cơ điện tử, Điện - Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ Thông tin.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ sang xe điện và công nghệ thông minh, nhu cầu về đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn cao ngày càng trở nên cấp thiết. Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực xe điện tại Việt Nam, VinFast xác định con người là yếu tố cốt lõi để phát triển bền vững, bên cạnh các trụ cột về công nghệ, sản phẩm và hạ tầng.

Đại diện VinFast và 19 đại học, trường đại học tại lễ ký kết.

Tiếp nối hợp tác với Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM từ năm 2024, cuối tháng 6 vừa qua, VinFast tiếp tục ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác 19 đại học, trường đại học hàng đầu trên cả nước.

Thông qua chương trình hợp tác, VinFast và các đại học, trường đại học sẽ cùng triển khai những hoạt động trọng tâm như chuẩn hóa, cập nhật chương trình đào tạo ôtô điện theo nhu cầu thực tiễn; mở rộng cơ hội thực tập và trải nghiệm thực tế cho sinh viên tại VinFast; thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, đồng thời phát triển nguồn nhân lực kỹ sư chất lượng cao.

Ông Trịnh Văn Ngân, Tổng giám đốc CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP), khẳng định doanh nghiệp sẽ tận dụng tối đa lợi thế về trang - thiết bị hiện đại và kinh nghiệm thực chiến để đồng hành các cơ sở đào tạo.

Chương trình hợp tác được kỳ vọng góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn, tạo điều kiện để sinh viên sớm tiếp cận với công nghệ, quy trình vận hành cũng như các yêu cầu chuyên môn trong môi trường công nghiệp hiện đại.

Ông Nguyễn Minh Việt, Phó tổng giám đốc phụ trách Khối Phát triển xe Công ty VinFast, khẳng định hợp tác với các đại học, trường đại học là bước đi chiến lược của nhằm đào tạo thế hệ kỹ sư chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu trong tương lai. Đại diện VinFast đã cập nhật tới các đại học, trường đại học thông tin tổng quan về hoạt động của Khối Phát triển xe và Khối Kiểm soát chất lượng - 2 đơn vị giữ vai trò cốt lõi trong chuỗi giá trị của VinFast.

Ông Nguyễn Minh Việt, Phó tổng giám đốc phụ trách Khối Phát triển xe Công ty VinFast, chia sẻ bức tranh toàn cảnh về lộ trình phát triển nhân sự và nhu cầu tuyển dụng của VinFast trong giai đoạn mới.

Đây là cơ sở quan trọng để các đại học, trường đại học tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo theo hướng gắn kết chặt chẽ hơn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trong nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Ông Trịnh Văn Ngân nói thêm: “Tốc độ phát triển của ngành công nghiệp ôtô, đặc biệt là xe điện, đòi hỏi kiến thức cần được cập nhật song hành thực tiễn. Thông qua hợp tác, sinh viên ra trường có thể nâng cao khả năng bắt nhịp ngay với công việc. VinFast hiện sở hữu hệ thống nhà máy và trang thiết bị hiện đại, cũng như kinh nghiệm triển khai thực tế có thể bổ trợ cho công tác đào tạo của các trường”.

Hợp tác giữa VinFast và các trường hứa hẹn góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ sư xe điện chất lượng cao.

PGS.TS Lê Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, bày tỏ cam kết đồng hành dài hạn cùng VinFast trong phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành xe điện. Theo đó, nhà trường xác định 4 định hướng hợp tác trọng tâm: Cập nhật và hoàn thiện chương trình đào tạo bám sát xu hướng công nghệ thực tiễn của VinFast; đẩy mạnh hoạt động thực tập, tham quan và giao lưu chuyên môn tại VinFast; tối ưu hiệu quả khai thác, sử dụng các trang - thiết bị phục vụ đào tạo; tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và tổ chức các hội thảo công nghệ.

Ngay sau lễ ký kết, đại diện các đại học, trường đại học đã tham quan thực tế nhà máy VinFast Hải Phòng để có cái nhìn trực quan hơn về môi trường sản xuất công nghệ cao, hệ thống quản lý vận hành hiện đại của VinFast. Thông qua hợp tác, các đại học, trường đại học được kỳ vọng nâng cao hơn nữa hiệu quả đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ sư xe điện chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng hành sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp ôtô điện Việt Nam.