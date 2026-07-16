VinFast mở bán xe máy điện giá rẻ - tốc độ thấp, giá 12 triệu đồng

Xe máy điện VinFast Amio S2 có đa dạng màu sơn, thiết kế nhỏ gọn với giá bán 12 triệu đồng.

VinFast vừa giới thiệu mẫu xe máy điện mới - Amio S2 tại Việt Nam với giá 12 triệu đồng. Đây là phiên bản mới so với chiếc Amio và Amio S1 từng được hãng xe điện Việt giới thiệu. So với Amio, Amio S2 có kích thước khác biệt đôi chút về chiều rộng. Số đo của xe lần lượt là 1.715 x 690 x 1.050 mm (khác biệt so với kích thước 1.715 x 710 x 1.050 mm trên Amio).

Phần yếm trước của VinFast Amio S2 có thiết kế đơn giản với logo thương hiệu, đèn chiếu sáng chính hình chữ nhật cùng cặp đèn xi-nhan dạng mắt cáo tách rời.

Các thiết kế của Amio S2 so với 2 phiên bản trước gần như không có sự khác biệt. Yên xe tiếp tục được tách dạng đôi với diện tích ngồi khá rộng cho cả người lái và người phía sau. Ngay đầu xe là một màn hình hiển thị thông tin tốc độ, chế độ lái, dung lượng pin còn lại và phạm vi hoạt động dự kiến.

Về khả năng vận hành, VinFast Amio S2 được trang bị khối motor điện dạng Inhub đặt tại bánh sau với công suất tối đa đạt 800 W, cho phép xe di chuyển với vận tốc cao nhất ở mức 25 km một giờ.

Xe được mở bán với mức giá 12 triệu đồng. Ảnh: VinFast.

Cung cấp năng lượng cho xe là gói pin công nghệ LFP có dung lượng 1,024 kWh, được bố trí gọn gàng ngay dưới khu vực sàn để chân. Khối pin này cho phép mẫu xe điện tích hợp bàn đạp vận hành hoàn toàn bằng điện với quãng đường tối đa khoảng 65 km cho mỗi lần sạc đầy.

Tại đại lý, xe được bán với giá 12 triệu đồng. Đây có thể xem là một lựa chọn mới dành cho khách hàng học sinh 16-18 tuổi chưa có giấy phép lái xe, người cao tuổi. Mức giá của VinFast Amio S2 thấp hơn so với Honda Icon e: sau ưu đãi (hơn 15 triệu), Yadea Vekoo (16 triệu) hay Yadea iCute (15,5 triệu đồng).