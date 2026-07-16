Xe sắp ra mắt khách Việt ra thêm bản 5 chỗ cao cấp

Mẫu xe mới được sắp xếp với 5 chỗ ngồi, nâng cấp các công nghệ khoang cabin.

Zeekr 9X, mẫu SUV cỡ lớn thuộc tập đoàn Geely vừa được giới thiệu phiên bản 5 chỗ tại thị trường Trung Quốc, dự kiến mở bán vào 28/7 tới.

Xe sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 5.239 mm, 2.029 mm và 1.819 mm, đi kèm chiều dài cơ sở đạt 3.169 mm. So với bản 6 chỗ ngồi đã được phân phối, Zeekr 9X 5 chỗ tập trung hướng đến trải nghiệm hàng ghế 2 với không gian được nâng cấp kiểu thương gia.

"Phiên bản 5 chỗ mới sẽ tập trung tối đa vào trải nghiệm cá nhân hóa và sự thoải mái của người ngồi phía sau", đại diện hãng xe đã chia sẻ.

Hàng ghế này cung cấp khoảng để chân lên tới 1.400 mm, đi kèm bệ đỡ chân chỉnh điện cùng chế độ ngả không trọng lực. Các tiện ích cao cấp khác được tích hợp đầy đủ bao gồm tính năng sưởi ấm, massage và thông gió.

Khi không sử dụng, phần ghế giữa có thể gập xuống để biến thành một bệ tỳ tay trung tâm sang trọng. Khu vực này tích hợp cụm phím điều khiển vật lý, khay để cốc và hai vị trí sạc điện thoại không dây. Không gian bên dưới ghế cũng được tận dụng làm hộc chứa đồ tiện lợi, kết hợp cùng một tủ lạnh mini bố trí sẵn trong khoang lái.

Toàn bộ nội thất của dòng ôtô này sử dụng chất liệu da Nappa cao cấp kết hợp cùng 14 tấm gỗ tự nhiên có nguồn gốc từ vùng Bắc Âu.

Hệ truyền động hybrid cắm sạc tiêu chuẩn của xe gồm một động cơ xăng dung tích 2.0L kết hợp cùng bộ đôi môtô điện, sản sinh tổng công suất 660 kW.

Zeekr 9X bản 6 ghế dự kiến sớm được mở bán tại Việt Nam. Ảnh: Phong Vân.

Khách hàng có hai tùy chọn dung lượng pin bao gồm gói 55 kWh cho phạm vi hoạt động thuần điện 300 km và gói 70 kWh cho quãng đường di chuyển 380 km theo tiêu chuẩn CLTC. Bản 3 môtô điện cao cấp nhất có tổng công suất lên tới 1.030 kW, cho phép xe di chuyển được 355 km sau mỗi lần sạc đầy.

Hiện tại, phiên bản 6 chỗ của dòng xe này đang có giá bán dao động từ 465.900 đến 599.900 NDT tại Trung Quốc, bao gồm cả biến thể cao cấp nhất mang tên Obsidian Black sở hữu công suất lên tới 1.030 kW. Nhiều khả năng phiên bản 5 chỗ mới sẽ có mức định giá tương đương để khách hàng dễ dàng lựa chọn dựa theo nhu cầu sử dụng thực tế.

Theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi thị trường xe điện Trung Quốc, thương hiệu này đã bàn giao thành công 45.731 chiếc Zeekr 9X. Tổng lượng xe giao lũy kế của dòng sản phẩm này đã vượt qua mốc 65.000 chiếc, dẫn đầu phân khúc SUV hạng sang tại quê nhà suốt 7 tháng liên tiếp.

Mẫu xe cũng đã được lên kế hoạch mở bán tại Việt Nam. Theo nguồn tin, cửa hàng đầu tiên của Zeekr cũng đã hoàn thiện, sẵn sàng trưng bày các mẫu SUV, MPV PHEV, thuần điện của thương hiệu. Hiện chưa rõ giá bán của 9X tại Việt Nam.

Khi ra mắt, đây sẽ là đại diện mới cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng sang tại Việt Nam, cùng tầm giá với Mercedes-Benz GLC hay BMW X3 nhưng có kích thước lớn hơn.