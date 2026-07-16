Đang 'chấp' thị trường Mỹ, BYD vẫn muốn vượt Toyota

BYD tuyên bố không cần thị trường Mỹ để vượt Toyota, trở thành nhà sản xuất ôtô bán chạy nhất thế giới.

Theo Car News China, BYD đặt mục tiêu vượt Toyota để trở thành nhà sản xuất ôtô bán chạy nhất toàn cầu trong 5 năm tới mà không cần tiếp cận thị trường Mỹ.

Đây là tuyên bố của Phó chủ tịch điều hành Stella Li, bên cạnh khẳng định kế hoạch đẩy mạnh sự hiện diện tại nhiều thị trường nước ngoài, tập trung vào châu Âu, Mỹ Latin, Đông Nam Á và Australia.

Tuyên bố của bà Stella Li được đưa ra ngay sau khi BYD đạt đến cột mốc sản lượng tích lũy 17 triệu xe năng lượng mới (NEV).

BYD chạm cột mốc này với tốc độ cải thiện đáng kể theo thời gian. Chiếc NEV thứ một triệu xuất xưởng vào tháng 5/2021 nhưng đến tháng 11/2024, chiếc NEV thứ 10 triệu của BYD đã lăn bánh khỏi dây chuyền. BYD sau đó chỉ mất thêm 6 tháng để từ 15 triệu xe tăng lên thành 17 triệu xe.

Dữ liệu từ China EV DataTracker cho thấy vào tháng 5, doanh số BYD đã bắt đầu tăng so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó chấm dứt chuỗi sụt giảm liên tiếp kéo dài 8 tháng.

Trong giai đoạn nửa đầu năm nay, BYD bán được hơn 1,77 triệu xe trên toàn cầu, giảm 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng xe bàn giao cho khách hàng nội địa giảm 45,9% xuống còn 795.169 xe. Tuy nhiên, sức bán ổn định tại các thị trường nước ngoài phần nào bù đắp cho đà sụt giảm tại quê nhà.

BYD tuyên bố không cần thị trường Mỹ để trở thành nhà sản xuất ôtô bán chạy nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Chia sẻ với tờ Financial Times, bà Stella Li cho biết BYD đặt ra mục tiêu trên dựa vào sự tăng trưởng tự nhiên. Nữ Phó chủ tịch điều hành nhấn mạnh kết quả này có thể đạt được mà không cần phụ thuộc vào thị trường Mỹ - nơi đã áp thuế suất ở mức cao với ôtô sản xuất tại Trung Quốc.

Vị này khẳng định BYD không cần “gom” thêm các nhà sản xuất ôtô khác để thúc đẩy doanh số và cạnh tranh sòng phẳng ngôi đầu cùng Toyota. Nếu có một cơ hội phù hợp trong tương lai, BYD không loại trừ khả năng thâu tóm các thương hiệu xe sang châu Âu, nhưng ở thời điểm hiện tại chưa có mục tiêu nào cụ thể.

Chuyên trang Car News China lưu ý vào tháng trước, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch BYD Wang Chuanfu cũng đề cập đến kế hoạch vượt Toyota để trở thành nhà sản xuất ôtô bán chạy nhất thế giới, với mốc thời gian tương tự.

Ông Wang Chuanfu cho rằng kết quả này có thể đạt được bằng cách tận dụng nhanh chóng công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging, cũng như đà tăng trưởng bùng nổ tại các thị trường nước ngoài.

Năm ngoái, BYD bán được tổng cộng 4,55 triệu xe trên toàn cầu, trong khi Toyota đạt doanh số tổng cộng 10,5 triệu xe - chưa bao gồm Daihatsu và Hino.

Trong năm nay, mục tiêu của BYD là bán được 5-5,5 triệu xe NEV cho khách hàng toàn cầu, với khoảng 1,5 triệu trong số đó đến từ các thị trường bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.