BYD lên tiếng về vụ việc xe điện Tang rơi động cơ khi lội nước

Hình ảnh chiếc BYD Tang, hay còn gọi là BYD Sealion 8 tại Việt Nam, bất ngờ rơi động cơ điện xuống đường khi đang di chuyển qua đoạn đường ngập nước.

Mạng xã hội Trung Quốc vừa lan truyền đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe điện BYD Tang đang di chuyển giữa con phố ngập lụt tại Thẩm Dương, Liêu Ninh. Ngay phía dưới gầm sau của chiếc xe, một cụm chi tiết cơ khí lớn bằng kim loại bị văng ra, kéo lê trên mặt đường ngập nước và chỉ còn kết nối với thân xe bằng các sợi dây cáp.

Hình ảnh này ngay lập tức thổi bùng lên làn sóng tranh luận trái chiều, nhiều người dùng mạng xã hội thậm chí còn ví von chiếc SUV này "vừa sinh con" ngay trên phố lũ.

Ngay sau khi đoạn video lan truyền rộng rãi, giới công nghệ và cộng đồng mạng đã chia làm nhiều luồng ý kiến. Một bên hoài nghi về chất lượng gia công và độ bền của hệ thống khung gầm xe BYD khi cho rằng một bộ phận cốt lõi như động cơ có thể dễ dàng "rụng" ra chỉ vì đi qua vũng nước.

Ở chiều ngược lại, nhiều người phân tích kỹ thuật chỉ ra phần vỏ hợp kim bị nứt vỡ sắc cạnh là kết quả của một lực va đập vật lý cực mạnh từ bên ngoài vào gầm xe dưới nước, chứ không phải tự nhiên đứt gãy.

Phản hồi chính thức về vụ việc trên tờ Langzhang News, đại diện dịch vụ khách hàng của BYD khẳng định đây hoàn toàn là do tai nạn, không phải lỗi chất lượng từ nhà sản xuất.

"Chiếc Tang đã gặp phải một cú va chạm gầm nghiêm trọng trong lúc lội nước", đại diện hãng xe đã chia sẻ với truyền thông Trung Quốc.

Hình ảnh chiếc xe rơi động cơ điện khi di chuyển qua đoạn đường nước ngập được đăng tải tại Trung Quốc. Ảnh: S.T/Weixin.

Phía hãng xe giải thích thêm rằng các dữ liệu vận hành và hư hại tại các điểm cố định cho thấy cụm động cơ điện phía sau đã bị giật đứt khỏi bệ đỡ sau khi xe đâm phải một vật thể cứng chìm dưới dòng nước lũ.

Sự cố này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Phó Chủ tịch Điều hành BYD đưa ra cảnh báo gửi tới các tài xế. Ông nhấn mạnh rằng mặc dù pin Blade của hãng đạt chuẩn kháng nước IP67 và IP68, điều đó chỉ nhằm mục đích bảo vệ an toàn trong các tình huống khẩn, tài xế không nên chủ quan lái xe lội nước sâu.

Khi ôtô di chuyển qua vùng ngập, áp lực nước cộng với va chạm vật lý có thể xé toạc các tấm bảo vệ gầm, giật đứt bệ đỡ và phá hủy hệ thống truyền động.

Trên thị trường quê nhà và một số quốc gia khác, BYD Tang được phân phối ở 2 phiên bản gồm hybrid sạc điện (PHEV) và thuần điện (EV). Tại Việt Nam, mẫu xe này được phân phối dưới tên gọi Sealion 8 với duy nhất tùy chọn thuần điện. Xe có giá 1,569 tỷ đồng , cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ D cùng một số cái tên như Hyundai Santa Fe, Ford Everest hay Mazda CX-8.