Yadea Vora - xe điện 2 pin giá gần 43 triệu đồng có gì đặc biệt?

Xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 1.920 x 685 x 1.150 mm, chiều cao yên đạt khoảng 770 mm, nhỉnh hơn nhiều mẫu xe máy điện phổ thông trên thị trường. Là một mẫu xe máy điện có kích thước lớn, Vora có khối lượng khoảng 114 kg.