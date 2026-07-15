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Xe Xe máy

Yadea Vora - xe điện 2 pin giá gần 43 triệu đồng có gì đặc biệt?

  • Thứ tư, 15/7/2026 10:19 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Với mức giá gần 43 triệu đồng, mẫu xe máy điện Yadea Vora có gì đặc biệt?

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Yadea Vora là mẫu xe máy điện mới được hãng xe Trung Quốc ra mắt tại Việt Nam. Xe được bán với giá 42,99 triệu đồng.

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Xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 1.920 x 685 x 1.150 mm, chiều cao yên đạt khoảng 770 mm, nhỉnh hơn nhiều mẫu xe máy điện phổ thông trên thị trường. Là một mẫu xe máy điện có kích thước lớn, Vora có khối lượng khoảng 114 kg.

Yadea, Yadea Vora, xe máy điện ảnh 3

Đầu xe mang thiết kế khá mạnh mẽ với nhiều ốp kim loại, đường cắt xẻ. Hệ thống đèn dạng LED mảnh.

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Phần đuôi xe với đèn hậu là logo thương hiệu. Cặp đèn báo rẽ đặt dạng dọc, nằm bên dưới phần cản sau.

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Hai bên tay lái là các phím chức năng quen thuộc. Màn hình TFT 6,7 inch kết nối bluetooth, có thể điều chỉnh qua ứng dụng điện thoại, cho phép điều chỉnh nhạc, mở khóa từ xa, định vị xe.

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Xe được trang bị mâm xe kích thước 14 inch, phía trước, sau đều là phanh đĩa, đi cùng hệ thống giảm xóc thủy lực.

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Bên trái là hộc đựng đồ đi cùng một cổng USB-C, bên phải là ổ khóa cơ.

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Xe được trang bị motor điện một chiều, cho công suất tối đa 2,63 kW. Theo thông tin hãng công bố, động cơ này có thể cho tốc độ tối đa 60 km/h.

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Trải nghiệm thực tế, khi vặn ga trong trạng thái không tải, ở chế độ TFFAR, ưu tiên phạm vi hoạt động, xe ghi nhận vận tốc tối đa 38 km/h. Khi chuyển sang chế độ Sport ưu tiên khả năng vận hành, tốc độ tăng lên mức 58 km/h.

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Bộ pin được đặt cố định dưới sàn xe, cho phạm vi hoạt động khoảng 137 km/lần sạc. Bên trong cốp xe có thêm một khu vực chứa pin phụ, có thể tăng thêm 80 km/lần sạc. Nếu lắp pin phụ, dung tích cốp còn khoảng 3 lít.

Yadea, Yadea Vora, xe máy điện ảnh 15

Yadea Vora là một mẫu xe máy điện dành cho người ưu tiên phạm vi hoạt động với thiết kế gần như tương đồng với xe máy xăng. Với mức giá gần 43 triệu đồng, Vora sẽ cùng tầm giá với một số cái tên như VinFast Viper, Dat Bike Quantum hay Honda CUV e: (bản đổi pin).

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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Đan Thanh

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