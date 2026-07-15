California chính thức áp dụng ưu đãi mới cho xe điện

California sẽ triển khai chương trình ưu đãi 3.500 USD cho người mua xe điện mới lần đầu, nhằm kích cầu thị trường sau khi chính phủ Mỹ chấm dứt các khoản tín dụng thuế liên bang.

Thống đốc bang California Gavin Newsom đã ký ban hành đạo luật mới, triển khai chương trình ưu đãi trị giá 3.500 USD dành cho những người mua xe điện mới lần đầu tiên. Chương trình dự kiến bắt đầu vào cuối mùa hè năm nay, trong bối cảnh doanh số EV tại Mỹ đang có dấu hiệu chững lại.

Người mua xe điện ở California nhận ưu đãi mới

Chương trình có tổng ngân sách 270 triệu USD , được tài trợ từ ngân sách bang California và các hãng xe tham gia. Khoản hỗ trợ 3.500 USD áp dụng cho các mẫu xe điện mới có giá bán lẻ đề xuất không vượt quá 50.000 USD dành cho cư dân California mua xe lần đầu.

California triển khai chương trình ưu đãi trị giá 3.500 USD dành cho những người mua xe điện (EV) mới lần đầu tiên, hoặc 1.750 USD đối với xe điện đã qua sử dụng.

Bên cạnh đó, bang cũng triển khai gói ưu đãi riêng trị giá 1.750 USD đối với xe điện đã qua sử dụng có giá bán tối đa 25.000 USD .

Hiện chính quyền California chưa công bố danh sách các hãng xe tham gia chương trình. Hội đồng Tài nguyên Không khí California (CARB) dự kiến sẽ công bố danh sách này trong tháng tới.

Ưu ái cho xe điện hay sự công bằng cho ngành công nghiệp ôtô?

Đây không phải lần đầu California triển khai chính sách hỗ trợ xe điện. Chương trình ưu đãi trước đó kết thúc vào năm 2023 sau khi chi khoảng 1,49 tỷ USD để trợ giá cho 586.000 xe điện được mua trong suốt một thập kỷ.

Chính quyền Mỹ đã hủy bỏ những ưu ái dành cho xe điện trước đây. Điều này giúp tạo ra sự công bằng giữa các hãng xe và mở rộng sự lựa chọn cho người dân, tuy nhiên cũng làm giảm sức cạnh tranh so với các đối thủ từ châu Âu hay Trung Quốc.

Trong thời gian qua, Tổng thống Trump đã có nhiều động thái nhằm thay đổi chính sách thúc đẩy xe điện. Vào tháng 6/2025, ông ký đạo luật hủy bỏ các quy định của California yêu cầu từng bước chấm dứt việc bán xe động cơ đốt trong mới vào năm 2035. California hiện đã khởi kiện nhằm phản đối quy trình được sử dụng để đảo ngược các quy định mang tính bước ngoặt này.

Ngoài ra, chính quyền liên bang cũng đang điều chỉnh các quy định về tín chỉ khí thải, giúp các nhà sản xuất ôtô tiết kiệm hàng tỷ USD khi không còn phải mua lượng lớn tín chỉ từ Tesla và các hãng xe điện khác để đáp ứng các yêu cầu quản lý trước đây.

Thị trường xe điện tại Mỹ đang như thế nào?

Chương trình mới được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump ký đạo luật vào năm ngoái bãi bỏ khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 USD dành cho xe điện mới và 4.000 USD đối với xe điện cũ, động thái được cho là đã làm giảm sức mua xe điện tại thị trường Mỹ.

Cứ 4 xe mới được bán trên toàn cầu trong năm 2025 thì có 1 xe là xe điện. Tại Mỹ, xe điện chỉ chiếm 7,8% doanh số xe mới trong năm ngoái, giảm so với mức 8,1% của năm 2024.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cứ 4 xe mới được bán trên toàn cầu trong năm 2025 thì có 1 xe là xe điện. Tại Mỹ, xe điện chỉ chiếm 7,8% doanh số xe mới trong năm ngoái, giảm so với mức 8,1% của năm 2024.

Dù doanh số xe điện trong quý II/2026 tăng so với 3 tháng trước nhờ giá xăng cao hơn, mức tiêu thụ vẫn thấp hơn các năm trước. Riêng tại California, xe điện chiếm khoảng 20% tổng doanh số ôtô mới trong năm ngoái, trong đó Tesla đóng góp gần một nửa lượng xe điện bán ra.