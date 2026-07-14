Sắp giảm 50% phí trước bạ khi đăng ký ôtô xe máy?

Nghị Quyết số 66.22 vừa được Chính phủ ban hành có một số thông tin liên quan đến giảm phí trước bạ cho người đăng ký ôtô xe máy, kèm các điều kiện nhất định.

Theo Nghị Quyết 66.22 về phát triển công dân số vừa được Chính phủ ban hành, người dùng tài khoản định danh điện tử mức 2 sẽ được giảm lệ phí trước bạ khi đăng ký sở hữu ôtô xe máy, với một số điều kiện nhất định.

Về thời gian, Nghị quyết sẽ có hiệu lực trong vòng hơn 6 tháng, từ 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027.

Trong phụ lục III ở biên bản, mức ưu đãi này sẽ được áp dụng với ôtô xe máy được đăng ký lần thứ 2 trở đi, không nhắc đến xe đăng ký mới.

Như vậy người mua xe mới vẫn đóng lệ phí trước bạ theo mức bình thường, không có thay đổi. Cụ thể, người mua xe mới dưới 9 chỗ vẫn sẽ nộp lệ phí trước bạ lần đầu theo mức hiện hành, khoảng từ 10% và không cao quá 15% tùy khu vực tỉnh thành.

Đối với ôtô, xe dưới 9 chỗ khi đăng ký lệ phí trước bạ lần 2 đang được áp mức 2% trên giá trị xe tính lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành. Với mức ưu đãi 50%, chủ xe khi đăng ký có thể hưởng mức phí trước bạ 1% trên giá trị xe.

Với người đăng ký xe máy từ lần 2 trở đi, lệ phí trước bạ hiện là 1% trên giá trị xe. Sau ưu đãi, người đăng ký sẽ được giảm 100% phí trước bạ, tương đương được miễn lệ phí trước bạ.

Người nộp lệ phí trước bạ lần 2 với ôtô sẽ được hưởng ưu đãi 50% từ 15/8. Ảnh: Đan Thanh.

Nghị quyết nêu rõ mức ưu đãi này được áp dụng một lần trong một năm và không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai phí trước bạ. Mức lương cơ sở hiện là 2,52 triệu đồng/tháng.

Để được hưởng ưu đãi, người đăng ký cần tích hợp thành công thông tin xe trên ứng dụng VNEID và thông tin thuế cá nhân, thông tin đăng ký xe, 5 loại giấy tờ cơ bản như giấy khai sinh, thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản an sinh xã hội, thông tin số điện thoại di động và sổ sức khỏe điện tử.

Ngoài ra, người mua cũng cần cập nhật quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng.